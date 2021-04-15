مانسوري تضع بصمتها على رولز رويس Ghost

كشفت شركة مانسوري النقاب عن نسختها Ghost Launch Edition المعتمدة على الأيقونة البريطانية رولز رويس Ghost .

وأوضحت الشركة الألمانية أن نسختها المعدلة من فارهة رولز رويس تتميز من خلال شفة الاسبويلر المصنوعة من ألياف الكربون على الغطاء الخلفي، والأشرطة المصنوعة من ألياف الكربون على غطاء حيز المحرك.

وتقف النسخة المعدلة على جنوط مصنوعة من معدن خفيف قياس 22 بوصة، كما تزدان السيارة بخطوط تصميمية تمتد من الكشافات الأمامية إلى المصابيح الخلفية، وبمكونات ذهبية اللون على شبكة المبرد. وتكتمل أناقة هذه الصورة بالمكونات المصنوعة من الكروم باللون الأسود.

وتزدان المقصورة الداخلية للسيارة بمقود رياضي، وبتجهيزات جلدية فاخرة باللون البرتقالي، وحليات باللون الأسود.

وتظل السيارة معتمدة على سواعد محرك تربو مزدوج V12 سعة 6.75 لتر وبقوة 571 حصان/850 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.