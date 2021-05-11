"مانشستر سيتي" يضمن لقب الدوري الإنجليزي
هسبريس ـ متابعةالثلاثاء 11 ماي 2021 - 19:06
ضمن مانشستر سيتي التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل ثلاث مراحل من نهاية المسابقة، بعدما تغلب ليستر سيتي على مضيفه مانشستر يونايتد 2 / 1 اليوم الثلاثاء على ملعب “أولد ترافورد”.
وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 70 نقطة في المركز الثاني بفارق عشر نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي، وذلك قبل ثلاث مراحل من نهاية المسابقة.
وهي المرة الثالثة التي يتوج فيها سيتي بطلا في المواسم الأربعة الأخيرة.
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