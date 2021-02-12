"مانهارت" تجري تعديلات على "بي إم دبليو M2 CS"

كشفت شركة مانهارت النقاب عن سيارتها MH2 GTR، التي تقوم على أساس سيارة بي إم دبليو M2 CS.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك السيارة بي إم دبليو M2 CS زادت قوته من 450 حصان إلى 600 حصان، وكذلك زيادة عزم الدوران الأقصى من 550 نيوتن متر إلى 830 نيوتن متر.

وتتميز نسخة مانهارت من خلال الاسبويلر الخلفي، والرفارف المصنوعة من الكربون، وفتحات التهوية بتصميمها العدواني، مع العجلات قياس 20 بوصة، والتي تشير إلى الأداء الرياضي للسيارة.

وتزدان المقصورة الداخلية بالعديد من الحليات المصنوعة من ألياف الكربون، كما تم استبدال شعار بي إم دبليو على المقود بشعار مانهارت، ومع شاشة إضافية يتم الاستعلام عن معايير تشغيل المحرك المهمة، وقياسات ديناميكية القيادة.