"ماينز" يؤجل تتويج بايرن ميونخ بـ"البوندسليغا"

أجل ماينز تتويج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم “بوندسليغا” هذا الموسم، بعدما تغلب عليه 2-1 اليوم السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة.

وشهدت المرحلة نفسها فوز بوروسيا دورتموند على فولفسبورغ بنتيجة 2-0، ويونيون برلين على فيردر بريمن 3-1، فيما تعادل هوفنهايم مع فرايبورج بهدف واحد في كل شبكة.

وكان بايرن ميونخ بحاجة إلى الفوز في مباراة اليوم ليحسم تتويجه بلقب الدوري الألماني للموسم التاسع على التوالي، معززا رقمه القياسي، لكنه خسر أمام ماينز وتجمد رصيد الفريق البافاري عند 71 نقطة، في الصدارة، بفارق عشر نقاط أمام لايبزج صاحب المركز الثاني.

وقد يحسم لقب البوندسليغا لصالح بايرن ميونخ غدا الأحد؛ في حالة هزيمة لايبزج في مباراته المقررة أمام ضيفه شتوتغارت، ضمن المرحلة نفسها.