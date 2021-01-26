ما كشفه الشرقاوي حبوب

ما صرح به مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية الشرقاوي حبوب في حلقة مع الرمضاني، حول محاربة الإرهاب ودور الأجهزة الأمنية المغربية في تفكيك الخلايا الإرهابية، كان معلوما ومتوقعا نظرا لريادة الأجهزة الاستخباراتية والإشادة التي تلقتها وتتلقاها من طرف مختلف الدول نظرا لجديتها ولقدرتها على اختراق التنظيمات الإرهابية، وسرعة تفكيك الخلايا الإرهابية ودقة التوقيت الذي يأتي غالبا قبيل ساعة الصفر.. لكن ما صرح به في نقطتين أخريين يُعتبر جد مهم ويجب التوقف عنده بالكثير من الانتباه، كان لافتا خاصة وأنه صادر عن مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في نقطتين:

– ما يتعلق بالجارة الجزائرية:

ذكر الشرقاوي حبوب بمعطى خطير يتعلق بعدم وجود تعاون أمني من طرف النظام الجزائري في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب، بسبب تصلب وتجلد الموقف الجزائري في كل ما يرتبط بالمغرب حتى لو تعلق الأمر بما يتصل بحماية الحدود والشعب الجزائري من الضربات الإرهابية التي تهدد المنطقة ككل وتهدد الحدود الجزائرية، اللهم إذا ما كانت هناك من مصلحة جزائرية أي للنظام الجزائري في استمرار الوضع الحالي، وفي تمدد التنظيمات الإرهابية بالمنطقة ويدخل ذلك -أي النظام الجزائري- ضمن مصلحته الخاصة نظرا لكون الورقة الإرهابية تُعتبر من الأوراق التي يلعب عليها، وبها لتخويف الشعب الجزائري وترهيبه من خلاله تذكيره الدائم له بالعشرية السوداء.

أن يغلق النظام الجزائري الحدود ويرفض فتحها، ثم يرفض ويغلق باب التعاون الأمني لمحاربة الإرهاب هو أمر خطير، فيه تهديد لشمال إفريقيا ولأوروبا، لأن رفض التعاون مع الأجهزة الاستخباراتية والأمنية المغربية لا تستفيد منه سوى التنظيمات الجهادية التكفيرية التي تريد استغلال الوضع المضطرب في الساحل من أجل تحويلها لنقطة تمركز لها جديدة، هذا الاستغلال للأسف يستفيد من رفض النظام الجزائري التعاون مع المغرب ومع أجهزته الأمنية لضمان الاستقرار والأمن لكلا الشعبين، البلدين وللمنطقة.

-ما يتعلق بأبو الوليد الصحراوي:

تصريح الشرقاوي حبوب في ما يتعلق بنقطة أخرى تتعلق بالإرهابي عدنان أبو الوليد الصحراوي الذي سبق للولايات المتحدة الأمريكية أن عرضت مكافأة مالية لمن يستدل عليه، كونه يعد واحدا من أخطر العناصر التكفيرية الجهادية بالمنطقة قد سبق له أن تورط في مختلف التحركات الإرهابية التي شهدتها دول الساحل جنوب الصحراء خاصة بمالي، وهو واحد من الأسماء التي سبق لها أن كانت ضمن مليشيات البوليساريو وعضوا فيها تدرب على السلاح داخل المخيمات، ويعتبر الرابط بين تنظيم البوليساريو والتنظيمات الإرهابية، والذي يفسر الوضع الذي فرضته المليشيات التابعة للبوليساريو جنوب الجزائر في مخيمات تندوف للتغطية على مختلف التحركات التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية في المنطقة، هذا الواقع يجعل ربط تنظيم البوليساريو بالتنظيمات الإرهابية مستندا على هذا المعطى ومعطيات أخرى تتعلق بالتحركات الإرهابية لهذه التنظيمات وتورط عناصر الجبهة في الإرهاب وفي تزويد التنظيمات الإرهابية بالعنصر البشري اللازم.

هذين المعطيين الذين أوردهما الشرقاوي حبوب يُسائلان النظام الجزائري من جانبين:

جانب متعلق برفض التعاون الأمني مع المغرب، بدون أن يقدم النظام الجزائري تفسيرا لهذا الرفض.

جانب تورط عناصر من المخيمات مع التنظيمات الإرهابية.

وفي كلا المعطيين هناك مسؤولية كبيرة للنظام الجزائري تجاه المنطقة وتجاه الأمن والاستقرار فيها، لأن رفض التعاون وتساهلها مع العلاقة التي تربط البوليساريو بالتنظيمات الإرهابية يجعل من هذا النظام مسؤولا أمام العالم في كل ما يهدد شمال المنطقة وجنوب دول الساحل من تهديدات إرهابية جدية، تحاول تحويل المنطقة لبؤرة ونقطة تمركز لها جديدة بعد الضربات التي تلقتها في العراق وسوريا، ومسؤولا عن الدماء التي قد تسيل نتيجة أية ضربة إرهابية محتملة مستقبليا.