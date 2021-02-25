ما هو الاعتلال العصبي المتعدد؟

ما هو الاعتلال العصبي المتعدد؟
صورة: د.ب.أ
الخميس 25 فبراير 2021 - 07:38

قالت الجمعية الألمانية لطب الأعصاب إن الاعتلال العصبي المتعدد يمكن أن يصيب جميع الأعصاب خارج الجهاز العصبي المركزي.

وأضافت الجمعية أنه بسبب الاعتلال تتوقف الأعصاب عن توصيل الإشارات العصبية، من ثم يشعر المريض بخدر أو تنميل في الجسم، لا سيما في الأقدام والأيدي.

وإذا أُصيب الجهاز العصبي الذاتي بالاعتلال، فقد يظهر ذلك في صورة الإصابة بتغيرات في البشرة والأظافر وفي تزايد نسبة العرق أو تراجعها وكذلك في الإصابة باضطرابات نظم القلب.

ويرجع الاعتلال العصبي المتعدد إلى العديد من الأسباب، مثل داء السكري والإفراط الشديد في تناول الكحول وكذلك الإصابة بداء البورليات وغيره من الأمراض المعدية والإصابة بالأمراض الاستقلابية أيضا والتسمم عن طريق المذيبات أو المعادن الثقيلة.

لذا ينبغي استشارة طبيب الأعصاب فور ملاحظة الأعراض سالفة الذكر لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الاعتلال وعلاجه في الوقت المناسب.

الاعتلال العصبي الجمعية الألمانية لطب الأعصاب خدر أو تنميل داء السكري

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
احتجاج شغيلة الصحة بوجدة
الأربعاء 24 فبراير 2021 - 23:52

احتجاج شغيلة الصحة بوجدة

صوت وصورة
أشغال كورنيش المحمدية
الأربعاء 24 فبراير 2021 - 21:40 5

أشغال كورنيش المحمدية

صوت وصورة
ليل عروس الشمال
الأربعاء 24 فبراير 2021 - 20:44 1

ليل عروس الشمال

صوت وصورة
استهلاك المغاربة خلال الجائحة
الأربعاء 24 فبراير 2021 - 18:42 2

استهلاك المغاربة خلال الجائحة

صوت وصورة
حماية الأطفال من التسول
الأربعاء 24 فبراير 2021 - 14:30 16

حماية الأطفال من التسول

صوت وصورة
مشاريع التجميع الفلاحي
الأربعاء 24 فبراير 2021 - 13:11 1

مشاريع التجميع الفلاحي