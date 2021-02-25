ما هو الاعتلال العصبي المتعدد؟

قالت الجمعية الألمانية لطب الأعصاب إن الاعتلال العصبي المتعدد يمكن أن يصيب جميع الأعصاب خارج الجهاز العصبي المركزي.

وأضافت الجمعية أنه بسبب الاعتلال تتوقف الأعصاب عن توصيل الإشارات العصبية، من ثم يشعر المريض بخدر أو تنميل في الجسم، لا سيما في الأقدام والأيدي.

وإذا أُصيب الجهاز العصبي الذاتي بالاعتلال، فقد يظهر ذلك في صورة الإصابة بتغيرات في البشرة والأظافر وفي تزايد نسبة العرق أو تراجعها وكذلك في الإصابة باضطرابات نظم القلب.

ويرجع الاعتلال العصبي المتعدد إلى العديد من الأسباب، مثل داء السكري والإفراط الشديد في تناول الكحول وكذلك الإصابة بداء البورليات وغيره من الأمراض المعدية والإصابة بالأمراض الاستقلابية أيضا والتسمم عن طريق المذيبات أو المعادن الثقيلة.

لذا ينبغي استشارة طبيب الأعصاب فور ملاحظة الأعراض سالفة الذكر لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الاعتلال وعلاجه في الوقت المناسب.