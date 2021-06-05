ما هو العمر الافتراضي لصندوق الإسعافات الأولية بالسيارة؟

قالت الهيئة الألمانية للفحص الفني إن العمر الافتراضي لمعظم عناصر صندوق الإسعافات الأولية بالسيارة يبلغ خمس سنوات تقريبا.

وأوضحت الهيئة أن التقلبات الشديدة في درجات الحرارة في السيارة تشكل ضغطا على الضمادات. وبذلك تفقد الأربطة الصحية مرونتها بمرور الوقت، وتصبح اللصقات هشة وتتشقق القفازات، التي تستخدم لمرة واحدة.

وأشارت الخبراء الألمان إلى أن أفضل مكان في السيارة لوضع صندوق الإسعافات الأولية فيه هو المكان، الذي يمكن للسائق أو الركاب الوصول إليه بسرعة عند الحاجة، مثل مواضع التخزين الموجودة بالأبواب أو المقاعد.

وفي الوقت ذاته يحذر الخبراء من وضع صندوق الإسعافات الأولية في صندوق الأمتعة؛ نظرا لاحتمالية تعذر فتح صندوق الأمتعة بعد وقوع تصادم خلفي.