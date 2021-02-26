ما هي الخصية المعلقة؟

أوردت مجلة “بيبي & فاميليه” الألمانية أن الخصية المعلقة تندرج ضمن أشهر العيوب الخلقية في الجهاز التناسلي الذكري.

وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن الخصية المعلقة، التي تُعرف أيضا باسم الخصية الهاجرة أو الخصية غير النازلة أو الخصية المنكمشة، عبارة عن اختفاء إحدى الخصيتين أو كلاهما من كيس الصفن ووجود الخصية أو الخصيتين في الحوض الذكري.

وشددت “بيبي & فاميليه” على ضرورة علاج الخصية المعلقة قبل إتمام العام الأول، وإلا سيرتفع لدى الطفل خطر العقم فيما بعد.

ويمكن مواجهة الخصية المعلقة بالعلاج الهرموني، كما يمكن اللجوء إلى التدخل الجراحي.

ويتعين على الذكور، الذين وُلدوا بخصية معلقة، إجراء فحوصات منتظمة اعتبارا من سن 15 عاما؛ نظرا لأن خطر الإصابة بورم في الخصية يرتفع لديهم مقارنة بالذكور الآخرين.