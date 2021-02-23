مباحثات تجمع المغرب ومجلس التعاون الخليجي

تباحث ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حول مسار الشراكة الإستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ سنة 2011.
وقد عرف اللقاء، وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، التنويه بالخطوات المهمة التي قطعتها هذه الشراكة، بفضل رعاية الملك محمد السادس وإخوانه قادة دول المجلس، وبقرار تمديد خطة العمل المشتركة إلى سنة 2024.
وعبر ناصر بوريطة عن استعداد المملكة المغربية لمواصلة العمل مع الأمانة العامة والدول الخليجية من أجل تطوير مسار هذه الشراكة، بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون وترسيخ إطار تشاركي متجدد يعزز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والبشرية بين الجانبين، تجسيدا لمنظور الملك محمد السادس، الوارد في الخطاب الملكي أمام القمة المغربية-الخليجية المنعقدة بالرياض بتاريخ 20 أبريل 2016.
وخلال هذا اللقاء، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون بجهود الملك، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن الوضع الخاص للقدس وحماية طابعها الإسلامي وصيانة حرمة المسجد الأقصى والدفاع عن الهوية التاريخية لهذه المدينة كأرض للتعايش بين الأديان السماوية.
وفي السياق نفسه، جدد الأمين العام تأكيد موقف دول المجلس الثابت في دعم سيادة المغرب على صحرائه ووحدة أراضيه، معتبرا أن أي حل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل لا يمكن أن يتم إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدة ترابها.
من جهته، أشاد بوريطة بما يربط المغرب بدول مجلس التعاون من قواسم مشتركة وتضامن موصول، مؤكدا دعم المملكة المغربية لأمن واستقرار دول الخليج الشقيقة، ورفضها لكل تهديد يطالها. كما شملت المحادثات عددا من القضايا العربية والإقليمية، عبر فيها الجانبان عن تطابق وجهات نظرهما إزاءها.
و الله العظيم،الحل هو تدفق الإستثمارات المغربية و الأجنبية و التعمير،ديك البلاد خاصها تعمر،سواسة دكالة ناس د كازة جبالة البروجيات و الرخص د البناء بالمجان و و قروض محترمة بدون فوائد و متابعة المقاولات الصغرى…..و سدات مدام.
إننا ننتظر وبفارغ الصبر مساعدة اخواننا الخليجيين حتى نتحدى خونة جارة السوء الذين لا شغل لهم إلا المغرب الذي ذهب بعيدا عنهم
لقبنا الخير فدول الخليج و اسرائيل و ملقيناهش فالجيران
دول الخليج لي معارفش كانو دعمو المغرب بالسلاح ملي كانت ازمة مع الادارة الأمريكية لي كانت حبسات الصفقات ف حرب ديال كدا و 80
دول خليج يجب تقوية العلاقات معها، لان هناك تفاهم على جميع قضاية معهم، لان تجمعات تواجه الصعاب كيفما كان نوعها،وتخفف من ضغطات، يجب ان يطلب المغرب الانضمام لدول خليج.
يتكون الخليج العربي من ست دول في ما يخص لإمارات العربية المتحدة إذا دخلت إلى بلد ما أفسدته بسياستها الماكرة كل روؤساء دول العرب موالين للصهاينة و لا تهمهم القدس و لا فلسطين جرفات الإحتلال الصهيوني قامت بهدم بيوت الفلسطنيين و لو رئيس أنكر ذلك الفعل الشنيع لانهم يخفون من أسيادهم الصهاينة.على الوزير أن يكذب على أمثاله
العلاقات المغربية-الخليجية علاقات تاريخية و اخوية و راسخة ، مصيرها الاندماج و التكامل الفعلي و العملي في اطار الرؤيا المستقبلية للملك محمد السادس و اخوانه قادة دول المجلس.