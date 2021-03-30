مبادرة بنكية تشجع الاستقرار في القرى المغربية

أطلقت مجموعة القرض الفلاحي منتوج قرض جديد يهدف إلى تشجيع سكان المدن على امتلاك العقار في الوسط القروي، يشمل اقتناء الأرض والبناء والتجهيز.
وأعلنت المجموعة، في بلاغ صحافي لها، أن هذا العرض هو مفهوم جديد وغير مسبوق للقرض العقاري في الوسط القروي ويحمل اسم “سكن قروي”.
ويمكن “سكن قروي” سكان المدن من اقتناء أرض وبناء بيت في الوسط القروي، وإجراء الترتيبات اللازمة وتجهيز الأرض بالمعدات الضرورية.
وقالت المجموعة البنكية إن “الوضعية الصحية التي فرضتها جائحة كوفيد-19، ولا سيما فترة الحجر الصحي، ولدت لدى ساكنة العالم الحضري حاجة حقيقية للعودة إلى جذورهم، والتواصل مع الطبيعة ورغبة عميقة في الحصول على هواء نقي”.
وأشارت المجموعة إلى أن “سكان المدن أصبحوا يبدون اهتماما متزايدا بالمناطق القروية، وهي حركة أساسية عرفتها السنوات الأخيرة وتسارعت في الأشهر الأخيرة”.
وفي نظر “القرض الفلاحي”، تُشكل البادية والطبيعة الآن بالنسبة للكثيرين مكانا مثاليا للاسترخاء، ويريد كثير من الناس قضاء المزيد من الوقت بها إما عن طريق الاستقرار هناك بشكل دائم، أو عبر اتخاذها كإقامة ثانوية.
ومن أجل التأقلم مع الخصوصيات المتعلقة بهذا النوع من الاستثمارات، التي تتم عادة على مراحل حسب القدرة التمويلية لحامل المشروع، وتتدرج حسب جدول زمني، أوضحت مجموعة القرض الفلاحي أن منتوج “سكن قروي” سيُمنَحُ على أشطر بشكل يجعله يتطابق مع واقع الاستثمار.
وذكرت المجموعة البنكية أن “هذا المفهوم الذي تريده أن يحترم الطبيعة، في توافق تام مع مهمته كمشجع للتنمية المستدامة، سيشجع بقوة الاستثمارات ذات الاتجاه البيئي”.
ولكي تكون مؤهلة للحصول على هذا التمويل، يجب أن تتضمن المشاريع مكونا يهدف إلى الحفاظ على البيئة مثل منشآت الطاقة الشمسية، والمنشآت التي تعزز اقتصاد المياه، والزراعات العضوية أو الخالية من المبيدات.
الظاهر ان المبادرة وجدت لتشجيع اصحاب ” المال ” للاستيلاء على اراض
هذا الكﻻم موجه إلى سكان امريكا او أوربا. ..اما في بوادي المغرب… حتى سكان البوادي يعانون ويفكرون برحيل. .. طرق بدائية المياه ناذرة او موجهة الى مناطق أخرى عبر السدود. .. الرعي الجائر ! ﻻ مستوصف ﻻ مدرسة … !! اراضي القرويين تنزع منهم من طرق مسؤولي المياه والغابات بدعوى عدم استغﻻلها . .. !! اذا عن اي تشجيع تتحدثون ..اذا كان الساكن واﻻصلي يعاني فماذا يقول الجدد…
المهم هو الغاء الفائدة ، و سترون كيف تفرغ الابناك من السيولة في ساعة.
كلام غير منطقي وغير موثوق به, فالسياسيون وخصوصا الذي يتاجرون باصوات القرويين لم تبق لهم اصوات يعتمدون عليها بالقرى كون اغلب الشباب هاجر للمدن بحثا عن الرزق . واغلب السياسيين الممثلين للعالم القروي يعيشون بعيدين عن القرويين الذين طاقوا درعا بعدم التوفر على ابسط الاشياء , ولعلمكم اعرف عدا كثيرا يريد بيع عقاره بالمجال القروي مسجلا ومحفظا وحتى غير ذلك, فالحياة بالبادية لاتوفر كل ظروف العيش الكريم. واللي بغا شي عقار فمنطقة الغرب مرحبا غير من بعد ماتقولش كان كيسحابلي