مبادرة تقرب التلقيح من سكان جماعة أموكر

مبادرة تقرب التلقيح من سكان جماعة أموكر
صورة: هسبريس
السبت 20 فبراير 2021 - 11:11

في إطار التعبئة الجماعية للأطر الصحية على الصعيد الوطني لضمان نجاح عملية التلقيح ضد “كوفيد-19″، قامت أطر التمريض بالجماعة الترابية أموكر بإقليم ميدلت، بالتنقل إلى بيوت من تعذر عليهم الحضور إلى المراكز الصحية.

هذه المبادرة، التي تتم بتنسيق مع قائد قيادة أموكر، جاءت بعد تسجيل عدم التحاق عدد من المواطنين للاستفادة من التلقيح، حيث تم التأكد أن العجز عن التنقل الى المستوصف هو السبب الوحيد أمام هذا التعثر.

وعبرت الممرضات المشاركات في المبادرة عن سعادتهن بالحفاوة التي تلقينها والتفاعل الإيجابي مع مبادرتهن من طرف ساكنة المنطقة.

إقليم ميدلت جماعة أموكر عملية التلقيح كوفيد- 19

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‫تعليقات الزوار

2
  • أعانكم الله
    السبت 20 فبراير 2021 - 11:37

    تحية تقدير واحترام على مساعدتكم الدراوش

    1
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  • مصطفى
    السبت 20 فبراير 2021 - 11:46

    كل الشكر والتقدير للسلطة المحلية لدائرة املشيل على المجهودات الجبارة التي تقوم بها إزاء الساكنة من أجل التلقيح ضد الوباء اللعين. ……..

    1
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