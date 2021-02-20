مبادرة تقرب التلقيح من سكان جماعة أموكر

في إطار التعبئة الجماعية للأطر الصحية على الصعيد الوطني لضمان نجاح عملية التلقيح ضد “كوفيد-19″، قامت أطر التمريض بالجماعة الترابية أموكر بإقليم ميدلت، بالتنقل إلى بيوت من تعذر عليهم الحضور إلى المراكز الصحية.

هذه المبادرة، التي تتم بتنسيق مع قائد قيادة أموكر، جاءت بعد تسجيل عدم التحاق عدد من المواطنين للاستفادة من التلقيح، حيث تم التأكد أن العجز عن التنقل الى المستوصف هو السبب الوحيد أمام هذا التعثر.

وعبرت الممرضات المشاركات في المبادرة عن سعادتهن بالحفاوة التي تلقينها والتفاعل الإيجابي مع مبادرتهن من طرف ساكنة المنطقة.