مبادرة رياضية تسند العلاقات المغربية الإسرائيلية

في إطار إعادة العلاقات المغربية الإسرائيلية بعد توقيع الاتفاق الثلاثي أمام الملك محمد السادس، انطلقت بعض الجمعيات في محاولات لإحياء العلاقات المتجذرة في القدم بين المغاربة كمجتمع يقبل فكرة التعايش والسلام وبين اليهود من أصول مغربية القاطنين بدولة إسرائيل.

ومن بين هذه التظاهرات الثقافية التي بدأ الإعداد لتنظيمها في القدس تظاهرة سلام القلوب والشعوب؛ فقد صرح مصطفى لخصم، البطل المغربي العالمي السابق في رياضة الفول كونطاكت والكيك بوكسينغ، بأن فكرة هذه التظاهرة تتمحور حول تنظيم مباريات في رياضة الكيك بوكسينغ وسهرة ترفيهية في مدينة القدس في شهر فبراير أو مارس المقبلين.

وأوضح البطل المغربي العالمي السابق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن برنامج التظاهرة المذكورة سيتضمن مباريات بين رياضيين في الكيك بوكسينغ وستعود أرباح هذه المباراة إلى جمعيات خيرية في المغرب وإسرائيل تشجيعًا من المنظمين للسلم والسلام.

فكرة المشروع سلام القلوب والشعوب جاءت من لدن البطل العالمي المغربي السابق ومجموعة من شركات الاستثمار الأمريكية الإسرائيلية المغربية التي يرأسها المستثمر الأمريكي المغربي أنيس العقباني، فضلا عن جمعيات مسلمة ويهودية تشتغل في حقل التعايش ونشر ثقافة السلام.

وتأتي هذه المبادرة غير المسبوقة بعد القرار التاريخي للملك محمد السادس وتوقيع الاتفاقية الثلاثية الأميركية المغربية الإسرائيلية.