مؤشر "مازي" يسجل تحسنا في بورصة البيضاء

أفاد بنك المغرب بخصوص سوق البورصة، خلال الفترة الممتدة ما بين 11 و17 مارس الجاري، بأن مؤشر “مازي” سجل تحسنا بـ 1.8 في المائة، ليسجل أداء سنويا بنسبة 2.4 في المائة.

المصدر ذكر أن هذا التطور الأسبوعي يعكس، بالأساس، تطور المؤشرات القطاعية لـ “البناء ومواد البناء” بـ 4 في المائة، و”الصناعة الغذائية” بـ 3.9 في المائة، و”البنوك” بـ1.5 في المائة.

وفي المقابل، تراجعت المؤشرات القطاعية لـ”البرمجيات والخدمات المعلوماتية”، و”الكيمياء”، و”البترول والغاز” تواليا بنسب 2.5 و1.3 و0.5 في المائة.

وختمت مذكرة بنك المغرب بأن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 612.3 ملايين درهم مقابل 255.3 ملايين درهم أسبوعا قبل ذلك.

وقد بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 98.3 ملايين درهم، مقابل 51 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.