مبادلات البورصة تفوق 5 مليارات درهم في أسبوع

قال بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية ما بين 25 فبراير الماضي و3 مارس الجاري، إن مؤشر “مازي” ارتفع بـ0,5 في المائة، ليصل بذلك أداؤه السنوي إلى 0,5 في المائة.

ويعزى هذا الارتفاع، على وجه الخصوص، إلى ارتفاع المؤشرات القطاعية لـ”البنوك” بـ0,2 في المائة، و”الاتصالات” بـ1,6 في المائة، وشركات النقل بـ3,4 في المائة.

وفي المقابل، أشار بنك المغرب إلى أن مؤشرات قطاعي ”المناجم” و”الكهرباء” انخفضت بـ1,7 في المائة و1,6 في المائة، على التوالي.

وأوضح المصدر ذاته أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 5,4 مليارات درهم مقابل 428,1 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك، عازيا ذلك إلى عملية شراء السندات بإجمالي 3,8 مليارات درهم، وزيادة في رأس المال بـ1,3 مليارات درهم؛ فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 60,7 ملايين درهم، مقابل 84,8 ملايين درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.