مبادلات بورصة البيضاء تفوق 561 مليون درهم

أفاد بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية خلال الفترة ما بين 4 و10 فبراير الجاري، بأن مؤشر “مازي” سجل انخفاضا بـ1,6 في المائة ليصل أداؤه السنوي إلى 2,5 في المائة.

ويشمل هذا التطور زيادات المؤشرات القطاعية للأبناك بـ2,5 في المائة، و”الاتصالات” بـ2,4 في المائة، و”الصناعات الغذائية” بـ2 في المائة، بينما انخفض مؤشر قطاع “التأمينات” ب2,5 في المائة.

وأضاف بنك المغرب أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 561,2 مليون درهم مقابل 477,9 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك.

من جهة أخرى، يقول المصدر نفسه، بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 112 مليون درهم مقابل 95 مليون درهم الأسبوع الذي سبقه.