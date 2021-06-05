مبيعات السيارات تتجاوز عائق "كورونا" بمعدلات قياسية العالم الحالي

تنفس مهنيو قطاع تسويق السيارات المصنعة محليا والمستوردة من الخارج الصعداء بعد تأكد المنحى التصاعدي لمبيعات السيارات منذ بداية العام الجاري.

وسجلت المبيعات الخاصة بالسيارات المصنعة محليا والمستوردة من الخارج زيادة لافتة بلغت نسبتها 11.8 في المائة خلال الشهور الخمسة الأولى من سنة 2021، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعكس هذا الانتعاش في معاملات المهنيين العاملين في المجال تعافي القطاع من الآثار السلبية التي خلفها تفشي فيروس كورونا سنة 2020، والتي انعكست بشكل واضح على مبيعات العام الماضي، التي تراجعت بشكل قياسي وغير مسبوق.

وبلغ إجمالي مبيعات السيارات خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري ما يناهز 74049 وحدة، من ضمنها 65325 سيارة للاستعمال الشخصي.

وكشفت البيانات الصادرة عن الجمعية المغربية لمستوردي السيارات عن انتعاش كبير في حجم مبيعات السيارات الخاصة بالاستعمال الشخصي خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وماي 2021، بلغت نسبته 9.76 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وواصلت علامة “داسيا” تصدر لائحة علامات السيارات الأكثر مبيعا في المغرب، بعد أن بلغت حصتها في سوق السيارات المغربي ما يقارب 29 في المائة، إذ بلغت مبيعاتها في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 18882 سيارة.

وجاءت علامة رونو في المرتبة الثانية بحصة سوقية قاربت 13.5 في المائة، وبمبيعات إجمالية تجاوزت 8810 سيارات، تليها هيونداي بمبيعات إجمالية بلغت نحو 5242 سيارة، وبوجو بنحو 4854 سيارة.

وارتفعت مبيعات علامة “دونع فينغ سوكن” الصينية بنحو 260 في المائة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، بعد أن استقرت في مستوى 1738 سيارة، وفورد بما يقارب 1012 سيارة.

وواصلت علامة “أودي” تصدر مبيعات سوق السيارات الفخمة، بنحو 1544 سيارة، تليها علامة مرسيدس التي بلغت مبيعاتها في الشهور الخمسة الأولى من سنة 2021 ما يقارب 1471 سيارة.