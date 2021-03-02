متضررون من فيضانات تطوان

أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار4
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
20:04
ركلات الترجيح تؤهل "الماص" لربع نهائي الكأس
-
19:35
اتفاقيات جديدة تربط "مكتب الفوسفاط" ونيجيريا
-
19:22
مجلس النواب يصادق على قانون المناصب العليا
-
18:12
"السجون" ترد على تسجيل لأسرة معتقل بتيفلت
-
17:21
هذه حقيقة وفاة أم وجنين في جماعة تغدوين
-
16:11
حجر صحي إجباري لبعثة الوداد يمتد خمسة أيام
-
15:03
تفكيك شبكة عابرة للحدود تروج معدات إلكترونية
-
14:09
"نارسا" تقدّم الحصيلة في يوم السلامة الطرقية
-
13:06
عمالة الحي الحسني تفسر الاكتظاظ بمراكز التلقيح
-
12:39
قضاء التحقيق ينبش فضيحة إدارة نادي برشلونة
-
12:12
مجهولون يحرقون حجرة دراسية للرحل بالرشيدية
-
11:30
منظمة الصحة تستبعد "اختفاء الجائحة" هذه السنة
Le beau pays au monde quelle honte au gouvernement marocain où sont les responsables hors réseaux comme d’habitudes no
More comment
مع الأسف هذا هو واقعنا المر، بحال المثل لي كيقول دير لعكر على لخنونة، كيحاولوا يديروا تجميل للمدينة و لكن بدون دراسة للكوارث الطبيعية، بحال النخل لي كيغرسوه في وسط المدينة في الشوارع الرئيسية غير يجي الريح قوي كيطيحوا على المواطنين، و هدوا دبا مساكين مكانش شي مسؤول يجي يشوف حالهم و يوفر ليهم وسائل المساعدة، كيما كيقولوا طْلب الله ما تجيش فيك، الله يوقف معاهم مساكين.
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. في السلطة المحلية ومن المجلس البلدي ووزارة. الاشغال العمومية. لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم. الله ياخذ الحق في كل مسؤول قصر في واجبه اين صندوق التظامن للكوارث والتعويض. تحركوا واعطو لكل ذي حق حقه. ايها السفهاء واصلحوا البلد. وكفى من التجاهل والسرقة والفساد والرشوة الله يأخذ فيكم الحق. انقذوا هاؤلاء المستضعفين والفقراء والمساكين
المزوق من برا شخبارك من الداخل.الكوارث من أقدار الله عز و جل و لكن التدخل فيناهوا؟اتخركوا