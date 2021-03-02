متضررون من فيضانات تطوان

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‫تعليقات الزوار

4
  • Immigre
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 19:14

    Le beau pays au monde quelle honte au gouvernement marocain où sont les responsables hors réseaux comme d’habitudes no
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    1
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  • من المغرب
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 19:26

    مع الأسف هذا هو واقعنا المر، بحال المثل لي كيقول دير لعكر على لخنونة، كيحاولوا يديروا تجميل للمدينة و لكن بدون دراسة للكوارث الطبيعية، بحال النخل لي كيغرسوه في وسط المدينة في الشوارع الرئيسية غير يجي الريح قوي كيطيحوا على المواطنين، و هدوا دبا مساكين مكانش شي مسؤول يجي يشوف حالهم و يوفر ليهم وسائل المساعدة، كيما كيقولوا طْلب الله ما تجيش فيك، الله يوقف معاهم مساكين.

    16
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  • DALAMOUNI
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 19:34

    حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. في السلطة المحلية ومن المجلس البلدي ووزارة. الاشغال العمومية. لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم. الله ياخذ الحق في كل مسؤول قصر في واجبه اين صندوق التظامن للكوارث والتعويض. تحركوا واعطو لكل ذي حق حقه. ايها السفهاء واصلحوا البلد. وكفى من التجاهل والسرقة والفساد والرشوة الله يأخذ فيكم الحق. انقذوا هاؤلاء المستضعفين والفقراء والمساكين

    2
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  • ز. عثمان
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 19:55

    المزوق من برا شخبارك من الداخل.الكوارث من أقدار الله عز و جل و لكن التدخل فيناهوا؟اتخركوا

    0
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