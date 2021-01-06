متظاهرون مؤيدون لترامب يقتحمون مبنى "الكونغرس"

متظاهرون مؤيدون لترامب يقتحمون مبنى "الكونغرس"
صورة: أ.ف.ب
الأربعاء 6 يناير 2021 - 20:26

في مشهد تاريخي غير مسبوق في الولايات المتحدة الأمريكية، اقتحم العشرات من مناصري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شرفات وباحات مقر الكونغرس.

وتدخلت الشرطة من اجل إخلاء أبنية في مقر الكونغرس في مواجهة متظاهرين مؤيدين لترامب.

وقالت شرطة الكونغرس إنه تم إغلاق مجلسي الشيوخ والنواب.

وأفادت مصادر إعلامية بأن نائب الرئيس الأمريكي مايك بانس الذي كان متواجدا داخل الكونغرس قد غادر المبنى.

الشرطة متظاهرين مؤيدين لترامب مقر الكونغرس

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة