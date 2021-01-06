متظاهرون مؤيدون لترامب يقتحمون مبنى "الكونغرس"
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 6 يناير 2021 - 20:26
في مشهد تاريخي غير مسبوق في الولايات المتحدة الأمريكية، اقتحم العشرات من مناصري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شرفات وباحات مقر الكونغرس.
وتدخلت الشرطة من اجل إخلاء أبنية في مقر الكونغرس في مواجهة متظاهرين مؤيدين لترامب.
وقالت شرطة الكونغرس إنه تم إغلاق مجلسي الشيوخ والنواب.
وأفادت مصادر إعلامية بأن نائب الرئيس الأمريكي مايك بانس الذي كان متواجدا داخل الكونغرس قد غادر المبنى.
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