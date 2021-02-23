متقاعدو الدرك بأكادير ينشدون تدخل الملك‬

يطالب متقاعدون في صفوف الدرك الملكي قاطنون بمساكن وظيفية في عمارة “المنظر الجميل” بحي النهضة بمدينة أكادير بتمكينهم من تملك تلك الشقق، “تنفيذا لتعليمات صادرة عن جلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان الحرب العامة”.

وأشار هؤلاء المتقاعدون، ضمن تواصل مع هسبريس، إلى أن عددا من زملائهم في العمارة نفسها تمكنوا من تملك المساكن التي ظلوا يقطنون بها قيد ممارسة مهامهم؛ “وذلك بسلك المسطرة المشار إليها في التعليمات الملكية رقم 5497/ق.ع”، مردفين: “تم حرماننا من الحق نفسه، ما يهدد أسرنا بالتشريد، رغم أننا قضينا عقودا من الزمن في خدمة وطننا وملكنا”.

وأضاف هؤلاء، ضمن تصريحاتهم المتطابقة، أنهم راسلوا مختلف المصالح المركزية للدرك الملكي “من أجل الحصول على شهادة رفع اليد عن تلك الشقق من طرف إدارة الدرك”، غير أنهم لم يتوصلوا بأي رد بشأن الوثيقة التي تعد الفيصل في حل الملف.

وناشد متقاعدو الدرك الملكي المعنيون بالملف سالف الذكر الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان الحرب العامة وقائد الدرك، التدخل العاجل لإنصافهم “وتطبيق تعليمات جلالته، خاصة أن جميع الشروط متوفرة فيهم”، مضيفين: “نطالب كذلك برفع التمييز الذي طال هذه القضية، ونلتمس أن يشمل عطف جلالته هذه الأسر التي ضحت بالغالي والنفيس من أجل الملك والوطن”.