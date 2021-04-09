متى ينبغي استئصال دوالي الساقين؟

قالت الجمعية الألمانية لطب وجراحة الأوعية الدموية إن دوالي الساقين ليست قبيحة المظهر فحسب، بل قد تتسبب أيضا في متاعب صحية.

وأوضحت الجمعية أن دوالي الساقين عبارة عن أوردة مائلة للون الأزرق تظهر تحت جلد الساق، مشيرة إلى أنها قد تتسبب في تثاقل القدمين وتشنجات ووخز.

كما قد تؤدي دوالي الساقين إلى التهابات بالأوردة وقُرح جلدية وجلطة الساق وجلطة الرئة. ولتجنب هذه العواقب الوخيمة يُفضل استئصالها جراحيا.