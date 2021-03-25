مجانية الحافلات توحد "ذوي إعاقة" بالدار البيضاء

شارك العشرات من الأشخاص في وضعية إعاقة على مستوى مدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، في احتجاج أمام مقر شركة “ألزا” المفوض لها تدبير قطاع النقل، وذلك للمطالبة بمجانية النقل.

واحتج العشرات أمام مقر الشركة على مستوى بئر أنزران، حيث كانوا مرفوقين بأقارب لهم، خصوصا الأمهات، رافعين شعارات تندد بسلوكيات العاملين في “ألزا”، ومطالبين بالسماح لهم بالتنقل بشكل مجاني، وذلك على غرار ما كان عليه الأمر في عهد شركة “مدينة بيس”.

وندد المحتجون المنضوون تحت لواء “تنسيقية السلام الوطنية للأشخاص في وضعية إعاقة” بِما أسموها “تجاوزات حافلات النقل العمومي الإسبانية”، مطالبين السلطات المختصة بالتدخل لإنصاف ذوي الإعاقة الذين يعانون ظروفا اجتماعية مزرية.

ولفت الغاضبون من الشركة المذكورة، في هذه الوقفة التي عرفت حضورا أمنيا، إلى أن الأشخاص في وضعية إعاقة “سلكوا كل السبل الإدارية والنضالية من أجل مجانية النقل الحضري”، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على مكتسباتهم التي كانوا يتمتعون بها زهاء 30 سنة.

وشدد المعنيون، في تصريحات متطابقة للجريدة، على أن المكتسب الوحيد حرموا منه، واليوم يصرخون حتى يسمع المسؤولون مطلبهم، مؤكدين أنه يتمثل في مجانية التنقل.

وأكدت تنسيقية السلام الوطنية للأشخاص في وضعية إعاقة، في بيان لها، أن أعضاءها يحتجون اليوم “ضد تجاوزات شركة حافلات النقل العمومي الإسبانية ألزا، وتجاهل المؤسسات المسؤولة والمعنية، وكذا ضد المعاملة السيئة والمنع والتعسف الذي تواجهه هذه الفئة من طرف مستخدمي الشركة الأجنبية المفوض لها تدبير النقل الحضري”.

وأدانت التنسيقية المذكورة، وفق المصدر نفسه، “لا مبالاة المسؤولين وعدم استجابتهم لشكاوى هذه الفئة التي تواجه بالأبواب الموصدة، والآذان الصماء، وغياب أي أفق للحوار مع المؤسسات المعنية لإنصاف هذه الفئة المستضعفة”.

وأعلن الأشخاص في وضعية إعاقة المنضوون تحت لواء التنسيقية ذاتها تشبثهم بـ”النضال والصمود حتى رفع الحيف والظلم عن هذه الفئة، وتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة”.