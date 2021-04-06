"مجلة الحقوق" تتعاطى مع مستجدات قانونية

"مجلة الحقوق" تتعاطى مع مستجدات قانونية
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 10:37

افتتحت مجلة الحقوق موسمها العلمي في السنة الجارية 2021 بإصدار عددها الثالث والعشرين، الذي يتضمن دراسات وأبحاثا تلامس مجموعة من الإشكاليات والمستجدات ذات الصلة بصناعة النصوص القانونية وتطبيقات العمل القضائي.

وعبر نافذة “سلسلة المعارف القانونية والقضائية”، أصدرت مجلة الحقوق، وفق بيان لها، عددا من الإصدارات العلمية الوطنية، همت بالأساس موضوعات قضايا مدونة الشغل بين التشريع والقضاء في جزئها الثاني، والتنظيم القانوني للإعلان التجاري،

والقانون الواجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية، والتنظيم القانوني للعمل عن بعد.

ويشار إلى أن مجلة الحقوق “دورية محكمة تصدر عن هيئة علمية متخصصة، تعنى بالشؤون القانونية والقضائية، تشرف على إدارتها الدكتورة حياة البجدايني”.

الإصدارات الجديدة التنظيم القانوني مجلة الحقوق

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