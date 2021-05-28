مجلة "الريادة التربوية" ترى النور بالناظور

مجلة "الريادة التربوية" ترى النور بالناظور
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الجمعة 28 ماي 2021 - 14:56

صدر، حديثا، بصيغتين ورقية وإلكترونية، عن ثانوية فرخانة التأهيلية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور العدد الأول من مجلة “الريادة التربوية”، بتمويل من جمعية آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسة التعليمية سالفة الذكر.

ويضم هذا العدد من المجلة، التي يشرف عليها الأستاذان حسن الطويل ومحمد آيت حمو، عددا من الإسهامات لأساتذة وباحثين وقاصين وتلاميذ في مجالات الإبداع الأدبي والتفكير التربوي وقضايا العلوم المتعددة.

وحسب لجنة التنسيق، فإن “المجلة تأتي في سياق الأنشطة التربوية التي تنظمها المؤسسة بهدف تأهيل المتعلمين إبداعيا وفكريا، ولغاية تحفيزهم على الكتابة المنفتحة على إشكالات الحياة المدرسية والمحيط المجتمعي عامة”.

وأضافت اللجنة : “وتصبو المجلة، ضمن رهاناتها الإستراتيجية العامة، إلى توفير منبر يسمح لكافة المبدعين والباحثين على مستوى إقليم الناظور أو خارجه، بنشر دراساتهم وأبحاثهم وإبداعاتهم ومقترحاتهم في ميادين مختلفة لتحقيق المساعي العلمية والمعرفية والإبداعية عامة”.

الإبداع الأدبي الريادة التربوية جمعية آباء وأولياء التلاميذ مديرية الناظور

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