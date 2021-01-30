مجلة فرنسية تتساءل حول تكلفة اللقاح بالمغرب

مع شروع المغرب في حملته الوطنية للتلقيح، التي أعطى الملك محمد السادس انطلاقتها يوم الخميس الماضي، سلطت مجلة “جون أفريك” الضوء على العديد من الأسئلة العالقة التي ترافق اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وعرجت المجلة الفرنسية على السؤال الذي يتردد كثيرا في الأوساط المغربية، والمتعلق بما إذا كان هناك تأخر في التوصل باللقاح، وأشارت إلى أن المغرب تلقى مليوني جرعة من اللقاح البريطاني “أسترازينيكا”، و500 ألف جرعة من اللقاح الصيني “سينوفارم”، ويتوقع أن يتسلم 8 ملايين جرعة أخرى من اللقاح البريطاني قريبا.
وأورد المصدر نفسه أنه حصل تأخير في التوصل بلقاح سينوفارم الصيني، بالنظر إلى عدة إجراءات متعلقة بدراسة جميع الوثائق قبل التصريح بالتسويق.
وتطرقت “جون أفريك” للسؤال المتعلق بمدى فعالية اللقاحات في الحد من انتشار فيروس كورونا، موردة رد أعضاء اللجنة الوطنية للتلقيح بأن المغرب يستند في التأكد من فعالية اللقاح الصيني إلى النتائج التي أعلنت عنها الإمارات العربية المتحدة، ناهيك على كون منظمة الصحة العالمية أعطت تأهيلًا مسبقا للقاحين معا الذين تعتمدهما المملكة، ما يعني أنهما ليسا أقل فعالية عن نسبة 50 بالمائة.
وأشارت المجلة الفرنسية فيما يتعلق باللقاح الصيني إلى كون وزارة الصحة لم تكشف “أي معلومات عنه أو عن مصدره، هل بكين أو ووهان، ولا حتى فعاليته”، مضيفة أن اللقاح الصيني المستورد بالمغرب لم يتم تحديده بدقة، مؤكدة أنه لم يتم اختبار اللقاحين الصينيين على كبار السن.
وفي الوقت الذي أعلن فيه الملك محمد السادس مجانية اللقاح لجميع المغاربة، لم يتم الإعلان عن سعره ولا يعرف كم سيكلف الحكومة، تقول “جون أفريك”، مشيرة إلى أن وزارة الصحة لا يمكنها الإفصاح عن أسعار اللقاح، على اعتبار أن المختبرات تفرض الامتثال لبنود السرية في التفاوض مع العملاء.
ووصفت المجلة سعر اللقاح بـ”اللغز” و”الأكثر غموضا”، خصوصا وأن دولة جنوب إفريقيا، أكبر المتضررين من فيروس كورونا، اقتنت اللقاح بأغلى سعر من الدول الأوروبية نظرا لكونها دولة ذات متوسط دخل أعلى ولم تساهم في الأبحاث الخاصة باللقاحات وتطويرها، بينما يجهل سعر الاقتناء بالنسبة للمغرب الذي لم يشارك في تطوير لقاح أسترازينيكا البريطاني.
الشيء المهم هو ان المغرب حصل على اللقاح اما تكلفته فلا تهمنا ما يهمنا الان هو الرجوع الى الحياة الطبيعية .اقسم بالله انني اصبحت اشعر انني قد اصاب بالجنون في أية لحظة .لم اعد احتمل هذا الوضع .اني اتالم واظن ان هناك كثيرون مثلي .
المغرب لا تهمه أسعار التلقيح بقدر ما تهمه حياة الشعب و لو بمئات الملايير من الدولارات. المهم حياة المواطن المغربي.
اللهم اشف وعاف كل مريض في العالم كله ااامين
ثمن لقاح أسترازينيكا 1.78 أورو
ثمن لقاح مودرنا 18 دولار
بيونتك بفايزر 12 أورو
أرقام سربتها الوزيرة البلجيكية إيڤا دي بلييكر
يعني بالنسبة للمغرب اللقاح الصيني سيكون ثمنه مشابه لثمن لقاح أسترازينيكا أي في حدود 2 أورو أي حوالي 20 درهم
بجرعتين ل 40 مليون نسمة التلقيح الشامل سيكلف مليار و نصف مليار درهم.
* نتمنى من الله العلي القدير ، أن يجنب كل البشر من هذا الوباء الفتاك
الذي لا يرحم .
* ما دامت كل اللقاحات في بدايتها و طور التجريب ، و ما زالت إنعكاساتها
على صحة الإنسان لم تعرف حتى الآن ، على المدى القريب أو البعيد .
فإن جميع التخوفات ممكنة ، و كل المداخلات مقبولة .
* غير أن سعر اللقاحات و مجانيتها في المغرب أو في بلد لا تقبل النقاش ،
لأن يلزم أن تشمل جميع الفئات دون تمييز ، فليس لنا خيار ، إما أن يفتك
بنا الوباء أو نحمي أنفسنا منه (إن كان اللقاح فعالاً).
* إذن ليس من حل دون مجانية اللقاح . و يبقى السؤال العريض هو :
هل سيكون اللقاح إجبارياً ؟ و من سيتحمل مسؤولية هذا القرار ؟
راه هاد كثرة الفهامات، والدخول ف الصحة اللي خلى فرنسا وغيرها كا تعطل ف لقاح شعبها، اما احنا دايرين الثقة في الله و الوطن والملك.والى جات الموت مرحبا ،حيث هي والرزق بيد الله
الله ينصر سيدنا محمد السادس وينصر الشعب المغربي العظيم وينصرنا على الحساد أعداء وطننا الغالي . هل فرنسا ليس لها نقود لشراء اللقاح ؟ أو فقط تتجسس ؟ كل دولة مسؤولة بشعبها ولا يجب التدخل في شؤون الدول العربية . ماذا تريد فرنسا مثلا ؟