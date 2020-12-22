مجلس الأمن يتجنب إدانة الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء

لم يصدر مجلس الأمن الدولي، الاثنين، أي إدانة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص الاعتراف بالسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية؛ وذلك خلافاً لما كانت تعول عليه جبهة البوليساريو الانفصالية وصوتها بمجلس الأمن جنوب إفريقيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لشهر دجنبر.
وبطلب من ألمانيا، عقد أعضاء مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة للتداول في تطورات ملف الصحراء بعد قرار الرئيس الأمريكي، بحضور بينتو كيتا مساعدة الأمين العام لشؤون إفريقيا، وكولين ستيوارت رئيس بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو).
وعمد رئيس مجلس الأمن الدوري سفير جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة، جيري ماتجيل، في مؤتمر صحافي بعد انتهاء الاجتماع المغلق، إلى التعليق على مجريات اللقاء بصفته مندوبا لجنوب إفريقيا وليس كرئيس لمجلس الأمن الدولي، إذ لم يتطرق إلى مداخلات أعضاء المجلس، بل تحدث عن موقف بلاده من نزاع الصحراء من مقاربة انفصالية كما هي عادته دائماً.
وقالت ألمانيا إن موقفها لحل نزاع الصحراء هو “بالطرق السلمية واتباع القواعد وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة”؛ وعبر مندوبها بالأمم المتحدة عن قلقه من “جمود العملية السياسية والتصعيد الخطير في مسار النزاع”، وشدد على أن بلاده تدعم قيام بعثة المينورسو بمهامها.
ودعت بلجيكا، في مداخلتها ضمن الاجتماع، المغرب وجبهة البوليساريو إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، وقالت إن “الوضع النهائي للصحراء يتم تحديده من خلال العملية التي تقودها الأمم المتحدة، بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي”.
وكانت جنوب إفريقيا، التي تنتهي ولايتها الدورية في مجلس الأمن نهاية الشهر الجاري، تعول على انتزاع موقف من المجلس يدين التدخل المغربي في معبر الكركرات، ويندد بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفتح القنصليات بالأقاليم الجنوبية، لكنها أصيبت بخيبة أمل بعد نهاية الاجتماع، ما دفع مندوبها إلى التعليق على تفاصيل الاجتماع بصفته الوطنية.
وأرسلت الولايات المتحدة الأمريكية رسالة رسمية تبلغ أعضاء مجلس الأمن الدولي وأنطونيو غوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بقرار ترامب الذي يعترف بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على صحرائها.
وأكدت كيلي كرافت، الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن الإعلان الصادر عن الرئيس ترامب يعترف بأن “مجموع إقليم الصحراء الغربية يشكل جزءا لا يتجزأ من تراب المملكة المغربية”.
وأوضحت كرافت، في هذه الرسالة التي سيتم تسجيلها في سجلات الأمم المتحدة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن، أن الإعلان الأمريكي يؤكد أيضا أن مقترح الحكم الذاتي المغربي هو “الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول إقليم الصحراء الغربية”؛ وفق الصياغة.
امريكا هي مجلس الامن والامم المتحدة و اكبر قوة .امريكا من تقرر والبقية تنفذ.
أكيد الموقف الأمريكي سيساعد المغرب مستقبلا في مجلس الأمن او الإتحاد الأوروبي او على صعيد الإتحاد الإفريقي أصبح للمغرب دولتين تستعملان الفيتو لصالحه واشنطن وباريس ومن اليوم سيكون نهج أخر مغاير تماما من طرف المغرب وأكيد هناك دول أوروبية أخرى ستفتح قنصليات بالصحراء وستعترف بمغربية الصحراء
هادو وقع ليهم بحال لمثل المغربي اللي كيكول.”ماش يدعي ولد لفقيه عند باه”
ومن يقود مجلس الامن سوى أمريكا،وهل يعقل أن تدين أمريكا نفسها؟؟؟؟؟؟
لا عزاء لأعداء الوطن.
الحق يعلو و لا يعلى عليه…………
تمنيت أن تكون ولاية أخرى للرئيس الأسد ترامب ،ليكثر من العصيير لكابرانات الجزائر. وهل يخاف الفيل من النملة
هذه امور طبيعية الحل لن يأتي من الأمموالمتحدة الحل بيد المغرب والجزاىر لا غير إن لم يتوصلا لحل فالمغرب ربح عضوا دائم العضوية في مجلس الأمن حليف يقود العالم على كل المستويات اما المواقف الأخرى وخاصة فرنسا واسبانيا فثبت ان هدفهما ومصلحتهنا في استمرار النزاع لايتزاز الجيران الأشقاء هي رسالة يفهمها الشعبان لكن حقد الجنرالات يتغلب عن حكمة العقل الداعية لمصلحة الشعب اولا
كنا ننتضر التصويت للحكم الذاتي او على الاقل ادانة تدخل البوليزاريو و قطع الطريق التجارية، أو حتى ادانة المناوشات البوليزارية، لكن يبدو انهم اجتمعو لشرب القهوة و اكل الحلوى. المهم المغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها.
وماذا جنت بوزبال وحاضنتها وداعميها غير دفع أموال الشعب الجزائري المقهور والمغلوب على أمره أفلا تستيقضون من غفلتكم… ام انكم تخافون غضب الشعب على تصرفاتكم الصبيانية…
كل من يعتقد انه سينال من وحدتنا الترابية فهو مخطئ…
أجاب شي لشي . أجاب الولايات المتحدة الأمريكية لجنوب إفريقيا .
تحزمات القرعة بالفقوس وقالت لو أجي نقطعو لواد .
هي هذي ديال الجزائر و جنوب إفريقيا . كيتسحابهم راهم شي حاجة في العالم . الناس غير كيديرو معاهم صواب . ماهما زايدين ناقصين .
يشمل المغرب الكبير بأكمله جميع المناطق التي لا تزال تحتلها إسبانيا حاليًا بما في ذلك سبتة ومليلية والصحراء الغربية وكذلك جزر الكناري. أتساءل هذه المناطق المذكورة أعلاه هل كانت إسبانية قبل وجود المغرب العظيم؟ إذا لم يكن كذلك ، فيجب إعادتهم إلى المغرب.
امريكا هي التي تحكم العالم . لا مجلس امن ولاهم يحزنون. ضيعنا وقت طويل مع الأمم المتحدة التي ساهمت في إطالة امد الصراع لأنها تستفيد ماليا من الصراعات الدولية . عندما تتكلم أمريكا يسكت العالم والصحراء مغربية .
لا يمكن الجلوس على طاولة المفاوضات مع مجموعة من قطاع الطرق .انتهى المسلسل المؤقت .قدم المغرب مقترحا واقعيا يتمثل في الحكم الذاتي لم يتم دعمه إذن لا مجال للنقاش .الصحراء مغربية أبى من أبى وكره من كره .وما على حثالة المرتزقة إلا العيش في الصحاري الجزائرية .
المغرب ولله الحمد شرع في جلب الاستثمارات نحو جنوبه وإحداث قنصليات الدول الكبرى بمختلف مدننا الصحراوية العيون الداخلة …وهذا ما يهمنا .
وا بقاااااااااااااااو تهتهتو يا رباعت قطاع الطرق بوليخاريو
ضربة موجعة لنظام الكابرانات…المغرب يمشي في الطريق الصحيح…المغرب في صحراءه و الصحراء في مغربها الى ان يرث الله الارض و من عليها
ما لا يعرفه النظام الشيوعي الجزائري هو ان مجلس الامن اسس فقط لخدمة اجندات الولايات المتحدة. فكيف للمجلس ان ينتقض القوة الاعظم في الكوكب؟
انتصار اخر للدبلوماسية المغربية وانعكاس للجارة الشرقية ودميتها البوليساريو. فكل دول مجلس الامن اصبحت لهم قناعة بان الحل الوحيد هو السيادة الكاملة للمغرب على وحدة تراب اقاليمه الجنوبية وحلم النظام النظام العسكري الشيوعي والانفصاليين الشيوعيين في الصحراء المغربية قد انتهى وتبخر.
السلام عليكم.يعني بهكذا خطوة مجلس الامن الدولي هو كذلك في اتجاه الاعتراف مع الوقت بقرار الرئيس ترامب وأتركوا بوليزبال وأمها الجزائر وخالتهم جنوب افريقيا يسطحون رؤوسهم مع الحيط هذا أن بقيت عنهم رؤوس إن لم تخلخل من كثرة الهزائم التي منيوا بها
مادا تريد البوليزاريو أقصى ما يمكن أن تحصل عليه هو الحكم الذاتي وهذا وافق عليه المغرب مند زمان أكثر من دلك لن يحدث وهذا الحل استفادت منه مناطق في كل الدول . والمكان الدين تجمعت فيه البوليزاريو نفسه أراضي مغربية ، لعلهم يريدون الاستمرار في هذه الوضعية لأنها مربحة لهم ،لكن من له ضمير ينبغي أن يراف من دلك الشعب الدين يسكن الخيام مند 45 سنة. أو على الأقل يتركوا له حرية التنقل
أش خاصك ألعريان الصحراء أمولاي.هل نقدر نحن أن نوفر العيش الكريم والعدل والمساواة للجميع
إلى متى سنضل ننتضر الأمم المتحدة ومجلس الأمن لحل المشكلة المفتعلة للصحراء أين المشكل؟؟؟الأرض اي الصحراء في المغرب و يحكمها وهناك ساكنة تصوت وتنتخب وهناك مجالس منتخبة والمغرب يسيطر على صحراء ه و سكان الصحراء يعيشون ٣وطنهم .اوقفوا مهزلة المينورسوا إنها تستنزفنا هناك القوات المسلحة الملكية من اقترب إلى أرضنا يلقى النيران. يجب وضع الجدار العازل على الحدود مع الجزاءر
أقول للإخوان في الجزائر والبوليساريو في تندوف والعالم…. أُبشّركم ان جون بايدن لن يقدر ان يُغير قرار ترامب حتى وان فكر في الأمر، يجب عليكم أن تفقهو في السياسات والعلاقات الدولية… فقرار ترامب هو مرسوم رئاسي وسيادي غير قابل للالغاء وليس اتفاقا كاتفاق المناخ او الاتفاق مع إيران حتى يمكن التراجع عنه… فنحن هنا لسنا في ‘زريبة’.. إن شاء الله مادامت الجزائر مع الشعوب في تقرير المصير ستمنحكم جمهورية في أرض تندوف و ستقوم ببناء اكبر قنصلية لها في العالم بتندوف ونحن كمغاربة من جهتنا سنساعدكم في تعلم كيفية فتح القنصليات في بضعة ايام…
ترامب رغم شخصيته المتهورة إلا أنه خدم المغرب…
الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء شكل صدمة مفاجئة و قوية لبعض الدول، لن أتحدث عن البوليساريو و الجزائر، لكن أقصد إسبانيا بالدرجة الأولى حيث كانت تبتز المغرب بحيادها الملغوم مقابل حماية إسبانيا من الهجرة غير الشرعية و تعاون استخباراتي في ملف الإرهاب و ضمان عدم مطالبة المغرب باسترجاع سبة و مليلية المحتلتين ما دام ملف الصحراء غير محسوم من الناحية القانونية أما واقعيا فهو محسوم منذ نهاية الثمانينيات لصالح المغرب، فرنسا بالدرجة الثانية و التي تنحاز بشكل طفيف لأطروحة المغرب مقابل ضمان صفقات ضخمة لصالح شركاتها في المغرب نقابل استعمالها للفيتو ضد أي قرار لصالح الخصوم في مجلس الأمن، روسيا لا تريد للصراع المغربي الجزائري أن ينتهي لأنها ستفقد زبون مهم لأسلحتها و هي الجزائر،
أظن أن هذا المشكل المفتعل من طرف بوخروبة وداعميه سيبقى في مكانه لسنوات أخرى في مجلس الأمن الذي لم يحل منذ تأسيسه إلا مشكلة واحدة وهي تيمور الشرقية, وستبقى إسبانيا وروسيا تبتز المغرب علنا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في الخفاء.
لماذا يصدر مجلس الأمن إدانة على خلفية اعتراف امريكا بمغربية الصحراء ليفهم الجميع امريكا ليست الجزائر امريكا صوت يعلى ولا يعلا عليه في القرارات والقوانين الدولية لهدا لم يجرء مجلس الأمن لادانة اعتراف ترامب بمغربية الصحراء. وانتها الكلام .!
حين يأخذ الاسد حصته تأتي الضباع لتتقاتل عن الاشلاء. تلكم الجزائر وقطاع الطرق ومن يساندهم في أوهامهم. ارأيتم كيف اصبحت جنوب افريقيا تتحدث باسم بلدها فقط. أين الرئاسة ؟ رئيس الدورة . لقد أدركت أن الأسد يزار وان الجزائر قد نفذ مالها ولم يعد لها ما تقدمه. ونحن أدركنا أن الباطل لا يمكن تثبيته بالرشاوى المقدمة إلى دويلات ضعاف من أجل اعتراف في أفريقيا المنهمكة اصلا. لاكن اعتراف أكبر واغنى وأقوى دولة في العالم بدأت تداعياته تظهر للعموم ولكن لا تراها ولا تفقهها الجزائر وقطاع الطرق..لأنهم ابانو عن غباء لا مثيل له .فهنيئا لنا بغباء هم. وهنيئا لنا بالحكمة والتبصر لقاءدنا الهمام محمد السادس حفظه الله لنا دخرا.
البوليساريو لا تمثل ساكنة المنطقة وليست شريكا للسلام. يجب ابعادها عن اي مناقشات او مفاوضات. الجزاءر ابانت اليوم انها هي من يتحكم ويحرك البوليساريو.
جل المغاربة كع مغربية الصحراء ولن نفرط فيها مهما كلف الثمن .والمطلوب هو اشراك المواطن المغربي في الخبر
لا للتظبيع مع بني صهيون
ولا يهمنا ما يقوله مجلس عدم الأمن
وكذلك لا يهمنا ما يقوله هذا المعتوه المنتهية صلاحيته
الحمد لله بعد أيام سيرتاح العالم من هذا المختل
وكذلك صهره سيحاسب على عدة تصرفات استغل فيها النفوذ
التظبيع سيبقى حبر على ورق بين المافيات
أما الشعب لن ولم يتظبع مع بني صهيون
أقول للجيوش المجيشة للتنقيط دِيسْلَايْكْ: لن تفلحوا في قلب الرأي العام للأحرار
أحرار المغرب لن يفقدوا البوصلة
ستتواصل اجتماعات مجلس الامن فقط من اجل تثبيت الحكم الداتي اما الاسطوانات المشروخة فقد تجاوزها الزمن
شخصيا كنت دائما لا أحب ترامب كشخصية, بسبب مواقفه من المهاجرين المسلمين و من أمريكا اللاتينية. لكن بعدما انتصر لقضية المغرب , أصبحت أتمنى لو ينجح هذا الرجل في ولاية ثانية.
على أني أتحفظ في موضوع التطبيع مع اسرائيل. رغم أني شخصيا من اصول يهودية ومسلمة مختلطة.. ورغم أني علماني.
إلا أنه يبقى علينا التردد, انسانيا على الاقل, في ابداء رأي في موضوع كهذا. لأنه موضوع متشابك ومتشعب. تتشابك فيه مصالحنا مع أخلاقنا ومعرفتنا للحق والباطل.
الحق هو أن الكثير من الأراضي الاسرائيلية هي أراضي فلسطينية تم احتلالها بعدما انهزمت الجيوش العربية امام الكيان الصهيوني. و رأيي أن تعيد اسرائيل جميع الاراضي التي منحتها الأمم المتحدة للفلسطينيين. إن لم يكن حدود 47 , على الأقل حدود 67
وكلما استمرت اسرائيل في تجاهل هذا الحل, فما سيحدث هو أن القضية ستذوب بعد 100 أو 200 سنة. كما ذابت الكثير من القضايا الاستعمارية القديمة في غياهب التاريخ.
أنا لست ضد اسرائيل, ولست ضد العلاقات مع اسرائيل. لكني اتحفظ في الموضوع. لن أتجاهل التعاملات الاقتصادية و العلاقات الديبلوماسية, لكن يجب ان تكون بتحفظ كبير من الجانب المغربي.
الحمد لله هذا كان متوقعا..
الولايات المتحدة هي اللتي تحكم العالم.
على المغرب حاليا أن يقوم بتنمية شعبه و تحسين المستوى المعيشي لكافة الشعب المغربي.
عاش الملك و عاشت الأمة المغربية المجيدة.
الله الوطن الملك
قرصانهم و دخلت الغار
امريكا هي الأمم المتحدة و نحن في ارضنا .
و تبقى الصحراء مغربية .
إنه أعظم رئيس على وجه الأرض ولن يجرؤ أحد على معاكساته زيادة على عدالة القضية والسيد ترامب درس الملف جيدا ولمدة سنتين ويعرف أنه يدافع عن قضية عادلة لا غبارة عليها وقانون الطبيعة يقول أن الضباع لايمكن أن تغامر بمعاكسة الأسد.
كل صحف واعلام النظام العسكري الجزائري الفاشل الحاقد وسعت مخيلتها كما هي العادة واعلنوا انتصارا لاادري ماهو وكيف وما محلهم اصلا من الاعراب؟ وهو مايوضح الانتكاسات المتتالية والقادمة التي مني بها هذا النظام البائس.
الدول الاوربية مازالت تتعامل مع قضية الصحراء بمنطق استعماري صرف ًكلها تعرف حقيقة الامر وتعرف تاريخ الصحراء بالكامل .اسبانيا وفرنسا يعرفان جيدا انها قطعة مغربية خالصة وجزء لايتجزأ من المملكة ،ولكنهما لايريدان التعبير صراحة عن ذلك ،لجعل المغرب دائما منشغل بهذه القضية وحتى لايتسنى له المطالبة بالمناطق التي هي تحت سيطرة بورقعة ً.لهذا نطلب من الملك الهمام والاحزاب والمجتمع المدني والشعب ان يقفوا وقفة رجل واحد والمطالبة باسترجاع كل المناطق التي تحتلها اسبانيا وجارة السوء من الجهة الشرقية
من كان يضن أن هناك دولة في العالم ستنتقد أمريكا مباشرة و تصدر قانونا في مجلس الأمن يندد بموقف أمريكا فهو يعيش في كوكب آخر. على المغرب المضي في سياسته لنصرة مصلحة المغرب العليا. لقد جربنا جارنا و دول عربية أخرى فهم لم يقفوا مع المغرب كما وقف المغرب معهم في الماضي.
دعونا نجرب الاسرائليين و نعطي هذا المنحى فرصة، بعيدا عن الخطابات الفارغة، التى تذغذع مشاعر و عواطف البسطاء من الناس و بعد ذلك سيكون لنا رأي. نحن كمغاربة ننتمي إلى دولة ضاربة في التاريخ و علينا اليوم أن نكون واقعيين أكثر من أي وقت مضى و نتذكر أن هناك فعلا دولا تتكالب علينا لذا فالوضعية الآنية تتطلب مراعاة مصلحة المغرب أولا و أخيرا.
يشمل المغرب الكبير بأكمله جميع المناطق التي لا تزال تحتلها إسبانيا حاليًا بما في ذلك سبتة ومليلية والصحراء الغربية وكذلك جزر الكناري. أتساءل هذه المناطق المذكورة أعلاه هل كانت إسبانية قبل وجود المغرب العظيم؟ إذا لم يكن كذلك ، فيجب إعادتهم بسرعة إلى المغرب. من الطبيعي أن تعترف جميع دول العالم بالطابع المغربي للصحراء الغربية.
وتبقى الصحراء مغربية وارض الاجداد التي سيرتها الاحفاد رغم كيد الكائدين ومناورات كل الحاقدين.
مواقف وقرارات امريكا هي التي تؤثر في المنتظم الدولي وليس قرارات روسيا او الصين او غيرها من الدول التي تحظى بحق الفيتو في مجلس الامن،
ادن امريكا هي التي لها وزن كبير وقراراتها هي التي تطبق في الاخير ،
هده الحقيقة التي يعرفها الكثير من الناس،،
هل تستطيع مثلا ان تفرض دولة ما قوانين ضد اسراءيل في مجلس الامن،،
“بطلب من ألمانيا ” حتى ألمانيا اشترتها الجزائر؟؟؟ لا حولة ولا قوة إلا بالله…فلوسها وزعتها في كل العالم ..تسبانيا، المانيا، بلجيكا، أمريكا اللاتينية، وأفريقيا..الى أين والشعب يحتاج أشياء كثيرة
يجب الاعتراف ان وزير الخارجية المغربي بوريطة هو الشخص المناسب في المكان المناسب يجب تتبيته في منصبه الدي نجح في تدبيره لقد وجدنا وزير الخرجية.
عسكريا يجب فورا بناء جدارا ترابيا ملغما تانيا على طول الحدود مع الجزائر لضم كامل الصحراء الدي يعترف لنا بها العالم المتحضر وطي الموضوع
لكن في مجال التنمية و الاقتصاد ومحاربة الفقر فالمغرب و الجزاىر حكومتهما فاشلة %100الطب 0 مافيا الاطباء الدجالين.
الحماية الاجتماعية 0
الحكامة 0 ادارة موارد البلاد
العدل و الامن 0
وهدا ما يجب الخوف منه انفجار الاوضاع الداخلية وتفشي الفساد
في المغرب كما في الجزائر
لحد اننا اصبحنا نظن ان هدا الصراع الخارجي بين الدولتين
مصطنع لتفادي الحقيقة الداخلية المؤلمة.
إلى المتفائلين دائما المباراة لم تنتهى مازال باقى الشوط الثاني والوقت الاضافى نصيحتي لكم التفاؤل المفرط يؤدى إلى الإحباط القرار أولا جاء بشكل فردى من شخص متخلف واضح من صورته ثانيا الحق له وجها واحداً سنرى من سيولى وجهه لكم أم عليكم
جبهه العصابة الحاكمة في الجزائر سوف تنفق الملايير المتبقية في صندوق البيترول للجمعيات الدولية من أجل معاكسة التاريخ والجغرافيا ومغربية الصحراء اعتقادا منها أن الدوال تبني امورها بشكل إدارات المافيا لومورها الدوال تتبنى الامور لدوامها اجيال واجيال .
معنديش معاه ولاكن فوجه المغرب انت ريس زي الفل
عبدالفتاح_السيسي رئيس جمهوريه مصر يقرر فتح قنصلية في مدينة العيون المغربية. إنتهاء للفوضى بوليزارو الوهمية صنعت من الجنرالات الحاكمة الدكتاتورية الفاسدة في الجزائر الى مزبلة التاريخ
المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها و خسئت المرتزقة وزبانيتها في مزبلة التاريخ.
les Marocains étaient, sont et seront dans leur Sahara .
POINT FINAL.
Les Américains vont bientôt classer le Polisario comme groupe terroriste et le jeu est terminé GAME OVER
…في نطاق صفقة القرن من ركب قطارها انطلق الى آفاق المستقبل الواعدة الجديدة و من تخلف عن الركوب وفض البقاء جامدة في سجن الأوهام وأحلام اليقظة فهو حر في اختياره.
قرار اعتراف الولايات المتحدة الامريكية بمغربية الصحراء يدخل في مخطط استراتيجي صاغه المتحكمون في اموال العالم والراغبون في خلق التوازن في المبادلات التجارية بين شرق الكرة الارضية وغربها.
وذلك بمواجهة التكتل التجاري لدول شرق اسيا بقيادة الصين، بتكتل غربي بقيادة امريكا يضم أوروبا وأفريقيا والخليج العربي.
السيد ترامب لا يعرف لغة الخشب كيعرف غا لمعقول ابيض او اسود لا يؤمن بالرمادي هدا احسن رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الله يعطيه الصحة
الان اصبح النظام الجزاءري وحيد على الساحة الدولية، فكل شيء تغير. فنصف قرن من المتاعب دهبت ادراج الرياح. والايادي الخفية بدات تظهر. البارحة جارتنا اسبانيا طلبت السفيرة المغربية للاستفسار!!!!!!. والحل الوحيد لكي يطوى ملف القظية الصحراوية المفتعلة من طرف بومديانهم وقدافهم، وهو التصافح بايدي بيضاء بين المغرب والجزائر وفتح قنصلية جزاءرية بالعيون. واعطاء الانطلاقة ل 100 مليون مغاربي للتقدم الى الامام والاتحاق بالركب العالمي الذي هرب علينا نتيجة عناد نظام جزاءري طالبين له الهداية. وشكرا هسبريس.
بطبيعة الحال لن تكون هناك ادانة ليس هكدا تمشي السياسة خصوصا و ان ترامب مودع بعد شهر الانتضار حتى ياتي بيدن و سنرى نعم لمغربية الصحراء بالطرق الشريفة
Aucun communiqué officiel côté du Maroc , pourquoi ? ??
سبحان الله هاد القرار الاعتراف بالصحراء بين الصديق من العدو المانيا كنا نحسبها من اصدقاءنا… يجب على المغرب لعب بورقة الصيد البحري والهجرة هاد الاتحاد الاوربي بان بأنه من الأعداء
أين فرنسا لتفتتح قنصلية في العيون أو الداخلة. يوجد عدد كبير من المستثمرين الفرنسيين في الداخلة.