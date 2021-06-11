مجلس دول التعاون يستغرب قرار البرلمان الأوروبي

أعرب نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن أسفه واستغرابه للقرار الذي صدر عن البرلمان الأوروبي، الذي يتضمن ملاحظات وانتقادات لا أساس لها من الصحة بخصوص سياسة المغرب حول قضية الهجرة غير المشروعة تجاه أوروبا.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رفضه لهذا القرار، الذي يتجاهل جهود الحكومة المغربية في مكافحة الهجرة غير الشرعية تجاه أوروبا، مؤكدا “تضامن مجلس التعاون ودعمه الكامل لكل الخطوات التي تتخذها المملكة المغربية الشقيقة تجاه هذا الملف”.
كل دعم في هذه المرحلة مهم، حتى معنوياً، بالنسبة للمغرب.. على الأقل يجب أن يعرف الأوروبيون بأن هناك أصوات لا تقبل ازدواجية خطابهم تجاه المملكة.. يا ترى ماذا قال ممثل كوريا الشرقية خلال جلسة البرلمان العربي؟!..
نشكر مجلس التعاون الخليجي مع تعاونه مع المغرب في الشادة والفادة خصوصا لتاييدهم ودعمهم للوحدة الترابية الوطنية للمملكة المغربية من طنجة إلى الكويرة.
العز والرضا. ابكي شوقا لعروبتنا. عندما يتضامن معك أخاك العربي تهون عنك الدنيا. اللهم وحد العرب يارب. ووحد المسلمين يارب.
هذه هي الدول التي يمكن لبلادنا الاعتماد عليها والتضامن معها.
فالخطأ الفادح والتاريخي الذي ارتكبته اسبانيا في حق المغرب ، يحتم على بلادنا أن تنهج خطة جديدة في علاقتها مع الدول. وذلك بوضع كل دولة في الخانة التي تستحقها.
الرجال الاحرار…. الاشقاء الخليجيون دائما نجدكم في صفنا والدفاع عن مصالحنا… وهاذا هو المضمون فيكم يا اغلى احبابنا. بارك الله فيكم ونسأل الله أن ينعم عليكم بالخير والسلام والإستقرار والرفاهية. …
أما من يحفرون لنا الحفر فسيسقطون فيها بإذن الله…
ما هو ثقل هذا المجلس وتأثيره في السياسة العالمية ورقعة الشطرنج الدولية طبعا لاشيء هو وما يسمى عبثا الجامعة العربية !!
شكرا لكم ونداءاتنا اصبح لها صدى
شكرا لدول الخليج مرة اخرى
على المغرب ان يتحرك رسميا لشرح موقفه اكثر في كل العواصم المؤثرة لانه بهدا التحرك سيحاصر أوروبا في مهدها
لازلنا ننتظر رد دول صديقة تخرى في أفريقيا والعرب
ننتظر بيانات الأحزاب والكيانات المغربية ان يكون الرد قوي على أوروبا أين انتم
وأخيرا وقفة للرجال. نشكر إخواننا في الخليج على مساندتهم . المغرب و المغاربة لا ينسون المواقف .
موقف في محله. القوى الاستعمارية السابقة متضامنة بينها ولا ينهرها الا الند بالند. لقد حاولت اخضاع تركيا سابقا ولم تستطع لانها لقيت امامها بلدا مقتنعا بمواقفه ومستعدا لمقارعتها.
الاوروبيون استنكروا استغلال القاصرين و دفعهم بطريقة غير مباشرة المخاطرة بارواحهم شيئ طبيعي لا يعقل يرددون حقوق الانسان حقوق الانسان ولا يستنكرون هذه العملية !!! صراع الاذرع مع اسبانيا كارثة اقتصاديا و سياسيا هل هناك نتائج اجابية لا نراها !!!! بدون نتائج اجابية ستجعل من هذه السياسة شيئ صبياني
السلام عليكم
لما اندلعت الأزمة بين المغرب وإسبانيا، لا أحد وأقول لا احد من ” الأشقاء أو الأشقياء” تضامن معنا.
الصديق يعرف وقت الضيق.
بوركت بوريطة وبورك المغرب.
نحن لا نخاف الإدانة ولا الرفض الأوربي ..
نحن نتعامل مع الأعداء فيجب أن نستعد للفعل ورد الفعل دون خوف ..لأن من صميم الوجود هو المواجهة التي هي الرد ورد الفعل دون خوف .. لأننا أصحاب حق ومتمسكون بحقنا.. ومواجهة العدو هي التي تعطينا القوة ليس الخوف والتراجع ..
العدو يناور ونحن كذلك نناور معه .. فهو جبان لا يقدر على المواجهة لأنه يخاف من الهزيمة التي قد تعري ما بقي من كبريائه
الاتحاد الأوربي أصبح ضعيفا لا يستطيع المواجهة فقط يكتفي بالإدانة …أدان تركيا وايران ولا أحد يبالي لإدانته.
لهذا لا يجب الخوف الذي يقود للانبطاح والحكرة والذل … العز يحتاج إلى حكمة ومواجهة ودفاع عن حقك في عالم لا مكان فيه للضعيف.
ديما المغرب
دول الخليج العربي هو اصدقاء المغرب دون شروط في المحن و الافراح. شكرا لكم لوقوفكم مع المغرب في كل المناسبات.
هي الى فتحتوا قنصليات بالعيون او الداخلة حينها نحس ونثق بالاخوة
المسألة لا علاقة لها بالهجرة .كما ربط بيان البرلمان الأوروبي موضوع الهجرة بالصحراء المغربية على مجلس التعاون الإشارة في بيانهم الى الدعم المباشر والصربح لمغربية الصحراء والوقوف ضد مخطط تقسيمه.المغرب مرابط على ثخوم الأمة العربية ويقف سدا منيعا امام كل المخططات لتقسيمها .لهذا لا يجب باي حال من الأحوال تركه وحيدا امام تحالفات الاوروبيين .
عليكم ان تعلنوا ان سبتة ومليلية والجزر مغربية محتلة من طرف الاسبان والاتحاد الاروبي
أين هي البيانات التي كان مجلس التعاون الخليجي يصدرها كلما واجه المغرب مشاكل خارجية سواء سياسية أو اقتصادية؟ أين صولات وجولات العربية السعودية ، ماديا ومعنويا وسياسيا كلما تعلق الأمر بمساندة المغرب.؟ لقد فقد المغرب سندا قويا بفقدانه الدعم الحقيقي للمملكة العربية السعودية، ومن تَم السند الحقيقي لمجلس التعاون الخليجي وسند الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، علما أن السعودية هي جامعة الدول العربية وهي منظمة التعاون الإسلامي. أما البيان اليتيم الصادر اليوم عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي فهو من باب المجاملة لا غير ، ولا يسمن ولا يغني من جوع. ولكن كما قلنا سابقا ،من ضرب نفسه بيده لا يجوز له أن يبكي.
بمثل هذا التضامن المشرف و و مساندة بعضنا للبعضبمظهر القوة في قضايانا المصيرية، نستطيع أن نفرض وجودنا لوقف العدوان و الغطرسة و التعالي و الأفكار الاستعمارية البائدة، في عالم ملىء بالتحالفات التي تهدف الى استضعاف الآخر . الشكر موصول لكل من البرلمان العربي و الإفريقي و الجامعة العربية و مجلس التعاون الخليجي و المنظمة الاسلامية للتربية و الثقافة و العلوم. و دولة البحرين، و كل من تضامن مع بلادنا، و المزيد سيظهر انشاء الله.
لا شيء في الأمر سوى التقارب المغربي الأمريكي الإسرائلي و خوف أوروبي من و جود و منافسة أمريكا و إسرائيل لأوروبا في أهم موقع إستراتيجي إفريقي كمنفذ إلى القارة السمراء.
بالنسبه لي القرار غير مفاجىء و معقول. لا يمكن ان تفصل اسبانبا عن الإتحاد الأوروبي. عندنا تعتدي على دوله عضو في الإتحاد الأوروبي بإقحام الاطفال و النساء و الشيوخ فهاذا تعدي صارخ على سياده دوله. لذالك حمدوا الله ايها المغاربه لم تقع حرب و الخاسر الاكبر فيها هو المغرب.
كلنا ندين القرار الذي إتخذه البرلمان الاروبي لكن على البرلمان العربي ان تكون إدانته شديدة اللهجة ، والان اصبحنا نخود حربا باردة ضد إسبانيا المدعومة من الاتحاد الارووبي ، لذلك وجب على كل العرب دعم المغرب.
سجل يا تاريخ أن دولة عربية مسلمة وقفت مع اسبانيا ضدا في دولة جارة مسلمة.
ألف شكر لإخواننا في الخليج، ان شاء تكون هذه الازمة هي انطلاقة صحوة المسلمين ضد الغرب
وتستمر الملحمة المساندة للمملكة المغربية
المعقول بدا واتمنى ان تأتي صيحات أخرى من قارة أمريكا وان تصبح القضية تصفية استعمار للمدن المغربية وجزاها وتسمعين اسبانيا ببوخنونة ومن يحتضنه
ﻹتحاد ﻻ أوربي متضمناً مع المستعمر أﻹسباني إقتصاديا ومعنويا ضد المغرب الذي بداء يسترجع أراضه المستعمر أﻹسباني. أتحاد ﻻ أوربي يقول، سبتة ومليلية والجزر المجاورة وجزر كناري أراضي أوروبية!
على العالم العربي والإسلامي وﻹتحاد أفريقي مؤزارات المغرب وضغط على المستعمر أﻹسباني إقتصاديا ومعنويا حتى يرضخ لمطالب الشعب المغربي.
وعلى المغرب التصنيع البلد قصد مثل تركيا وإسرائيل وغيرهم يقال أبحث عن العلم ولو في صين. علينا تصنيع ومنافسة أعداء وحدتنا الترابية. وكسب عملة صعبة.
انظر الدليل التركية لها كل إمكانيات وﻻ تخف من أحد. كانت وحدها أمام ﻹتحاد ﻻأوربي. لكونها مسلية رفضوا إنضمامها لإتحاد الأوربي؛ هذا دليل وجود العنصرية.
بارك لله في اخواننا ؛ الخزي للاسبان و الاتحاد الاوروبي
شكرا على مساندتكم ونطالب منكم دعمنا في المطالبة باسترجاع مدينتين مغربيتين سليبتين لازالتا تحت اسيطرة الاستعمار الإسباني ،ولعلمكم هاتين المدينتين السليبتين سبتة ومليلية تقعان شمال المغرب وتبعد الواحدة عن الأخرى تقريبا ب300 كيلومتر والتذكير فهما تقعان في قارة إفريقيا وتقول اسبانيا ومعها أوروبا بأنها أراض إسبانية، عل يعقل هذا؟ جغرافيا غير ممكن،ومن أراد التأكد عليه بمراجعة خريطة إفريقيا وأوروبا والفاصل بينهما البحر الأبيض المتوسط.
الله يعز دول مجلس التعاون الخليجي. المغرب عندو الإخوان لي يناصروه. تموت إسبانيا و حتى الإتحاد الأوروبي
خبر أثلج صدري…
و سيكون كالصخر على قلوب اعداء المملكة..
العز للامة العربية ، دول الخليج تمثل الشهامة العربية والرجولة ، مع الاسف هناك ورم سرطاني في قلب الامة العربية والافريقية تمثله العصابة في الجزائر مصدره ثنائي الشر ( طبون وشر قبيحة وكابراناتهما الجبناء
السلام عليكم لماذا لا تستنكرون سياستكم العشوائية التي نهبتم بها خيرات الخليج العربي وتصدقتم بها الى ترامب وأتباعه ولديكم الحلول تجاه اخوانكم العرب والمسلمين من اجل محاربة الفقر والتهميش والبطالة وووووو حسبي الله ونعم الوكيل
أبقى الله تعالى إخواننا في الدول العربية الشقيقة ونسأل الله تعالى ان يجمع شمل الأمة الاسلامية ويجعلها قوة في وجه الغرب الغادر وكل خائن كجار السوء الذي ابتلى الله به بلادنا الحبيبة شكرا لكم اخوتنا الأعزاء .
هل تعلمون ماهو المثير للشفقة و الغثيان رغم انه لا يثير الاستغراب…؟؟؟
انه ان يتضامن البرلمان العربي مع المغرب و مجلس التعاون الخليجي و الاتحاد الافريقي و جميع برلمانات الدول العربية……إلااااااا..البرلمان الجزائري..و الدولة الجزائرية…
وانا هنا اتذمر جيدا 2005 عنذما اندلعت ازمة جزيرة ليلى بين المغرب و اسبانيا كيف تضامنت جميع الدول العربية مع المغرب..إلاااا..الجزائر التي تضامنت مع اسبانيا.
وهنا حقا يتضح الحقود الذي يكرهك كره الجذام…والذي يعزك و يقدرك.
اريد ان اوجه نصيحة بسيطة لحكام الجزائر…المغرب ليس بحاجة لكم و لا لتضامنكم…و لا يعيركم اي اهتمام..انتم دولة بلا بلا بلا منذ عشرات السنين…لم تتقنوا يوما الا بلا بلا بلا…
لذلك نصيحة….بدل من تركيز كل قوتكم و عيونكم و ادمغتكم الفارغة على المغرب لماذا لا تجمعون القمامة من عاصمتكم التي تغرقها الازبال و القاذورات…يااااا دولة مليارات البترول و الغاز…..و ال بلا بلا بلا.
قبل ان تفتح فمك القذر على المغرب يا تبون….نظف بلدك من القاذورات و الاوساخ.
كاين واحد العدد ديال كيسبو دول الخليج. واش دول الخليج بحال الجزائر التي نقتسم معها العربية والأمازيغية ووووو وتحاربنا ليل نهار صاحبي هو اللي تنلقاه في وقت الشدة ماشي اللي تتكلم انا وياه نفس اللغة وتيحفر لي ليل نهار. هادو هم الرجال ماشي الجزائر
الشكر كل الشكر للدول العربية و دول التعاون الخليجي على الوقوف إلى جانب مغربنا الحبيب ضد الهجوم الشرس لبعض الدول الأوروبية بنية زعزعة امن و استقرار دول شمال إفريقيا.
كما اتمنى ان يصطف إلى جانبنا إخواننا في الجزائر الشقيقة، و ان يتجاوزو الخلافات، الغير موجودة أصلا للتصدي لكل ما من شأنه شيطنة و زعزعة دولنا و أسرنا الفقبرة الطيبة المسالمة. اياكم و الغرور. قدراتنا جد محدودة. و لا قدرة لنا على مواجة الحروب.
كل التقدير والتحية لمجلس التعاون الخليجي والبرلمانين العربي والإفريقي على وقوفهم المشرف مع المغرب ضد تغطرس الإسبان المدعومين من الإتحاد الأوروبي. إنها بادرة محمودة في عالم لا يؤمن إلا بالتكتلات ويأكل فيه القوي الضعيف. المغرب يمكن أن يقف الند للند مع إسبانيا لكن يصعب عليه ذلك إن تكالب الأوروبيين عليه خاصة إن لم يجد السند والدعم الكافيين
شكراً لجميع دول مجلس التعاون الخليجي والعربي
ﻹتحاد ﻻ أوربي متضمناً مع المستعمر أﻹسباني إقتصاديا ومعنويا ضد المغرب الذي بداء يسترجع أراضه المستعمر أﻹسباني. أتحاد ﻻ أوربي يقول، سبتة ومليلية والجزر المجاورة وجزر كناري أراضي أوروبية!
على العالم العربي والإسلامي وﻹتحاد أفريقي مؤزارات المغرب وضغط على المستعمر أﻹسباني إقتصاديا ومعنويا حتى يرضخ لمطالب الشعب المغربي.
وعلى المغرب التصنيع البلد قصد مثل تركيا وإسرائيل وغيرهم يقال أبحث عن العلم ولو في صين. علينا تصنيع ومنافسة أعداء وحدتنا الترابية. وكسب عملة صعبة.
انظر الدليل التركية لها كل إمكانيات وﻻ تخف من أحد. كانت وحدها أمام ﻹتحاد ﻻأوربي. لكونها مسلية رفضوا إنضمامها لإتحاد الأوربي؛ هذا دليل وجود العنصرية.
يجب على الدول العربية والإسلامية أن يستخلصوا العبرة من هذا المشكل. رغم أن إسبانيا هي من تسببت في هذا التوتر بسبب استقبال شخص بهوية مزورة ومتابع قضائيا بسبب الاعتداءات الجنسية والتعذيب والقتل ولم تتابعه بما نسب إليه ورحلته ليلا. رغم فضيحة إسبانيا هذه لم تتم إدانتها من طرف البرلمان الأوربي بل أدهى من ذلك قبل هذا البرلمان مناقشة الشكاية التي تقدمت بها إسبانيا ضد المغرب رغم أنها هي الجانية. أين هي الشراكة المتقدمة والشراكة الاستراتيجية مع المغرب والوضع المتميز. كلام فارغ. لقد طبق البرلمان الأوربي مقولة ” انصر أخاك ظالما أو مظلوما ” على العرب والافارقة استخلاص العبرة من هذا المشكل لأن الغرب لا يزال يحن لماضيه الاستعماري البائد ومركب العظمة والاستعلاء واستضعاف الشعوب.
ما دام هذا هو رأي الاتحاد الأوروبي…. اذن فالمغرب ليس ملزما بأن يكون هو دركي أوروبا…. فعلى هذه الأخيرة أن تحمي حدودها ابتداء من شواطئها الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط و ليس من سبتة و مليلية المغربيتين المحتلتين من طرف الاستعمار الاسباني….. أرجو مز كل قلبي أن يطالب المغرب رسميا باستعادة المدينتين السليبتين و الجزر ااجعفرية و باقي الصخور المتاخمة لشواطىء الناظور و ااحسيمة … و مستقبلا جزر الكناري….. كبرها تصغار كما قال المرحوم الحسن الثاني
الخزي والعار لكبرانات فرنسا بالجارة الشرقية.
وشكرا لإخواننا المشارقة على دعمكم.
الاتحاد الأروبي شيئ!المجالس العربية شيئ آخر تماما!الناتج الداخلي للاتحاد الأوروبي هو18412مليار دولار!أقل بحوالي450مليار دولار الاقتصاد الأمريكي!الاتحاد الأوروبي يعني عملة موحدة،سياسة خارجية موحدة،دفاع مشترك تحت مظلة الناتو،مشروع جيش مشترك خارج الناتو وداخله،حدود مفتوحة أمام الأشخاص,البضائع،مصير مشترك!مجلس التعاون العربي لم يزد عمره عن سنة؛مجلس التعاون الخليجي عمره40سنة؛مدة حرب البسوس ومدة تيه بنو إسرائيل في سيناء!الجامعة العربية عمرها75سنة!وصلت للشيخوخة من دون ريعان الشباب ورعونة الكهولة!في كل بلد عربي هناك مجالس نيابية، من نوائب الدهر،ومجالس شورية صورية،لا علاقة معالآشوريين والشورى!مجالس للجلوس!ما معنى الاستغراب في قاموس وسلم الديبلوماسية؟هل استغرب المجلس بمعنى ولى وجهه قبل المغرب لأن القرار يتعلق بالمغرب ولأن المغرب جميل للاستجمام وصيفه الحار على الأبواب؟ثروات الخليج تذهب لأمريكا والاتحاد الأوروبي ونصيبنا منها الاستغراب القريب من الغروب،الغربة،الغرابة والغُراب؟من الأفضل أن يغرب أصحاب الاستغراب عن وجهنا!هل سمعنا صوتا للمجالس العربية في الحرب الأخيرة على غزة والأقصى؟
في كل بلد عربي هناك مجالس نيابية، من نوائب الدهر، و مجالس شورية صورية، لا علاقة مع الآشوريين والشورى!مجالس للجلوس!ما معنى الاستغراب في قاموس و سلم الديبلوماسية؟هل استغرب المجلس بمعنى ولى وجهه قبل المغرب لأن القرار يتعلق بالمغرب ولأن المغرب جميل للاستجمام و صيفه الحار على الأبواب؟ثروات الخليج تذهب لأمريكا والاتحاد الأوروبي ونصيبنا منها الاستغراب القريب من الغروب، الغربة،الغرابة والغُراب!من الأفضل أن يغرب أصحاب الاستغراب عن وجهنا!هل سمعنا صوتا للمجالس العربية في الحرب الأخيرة على غزة والأقصى؟سمعنا فقط عن الاستطباع،التطبيع والتطبع!كنا نسمع عن فعل و عبارة أعرب عن قلقه!الآن نسمع عن أغرب عن استغرابه!كلام قالته العرب،عفوا قالته الغَرَبْ؛ و كان خير أو أغرب كلام!
الشكر الجزيل لمجلس التعاون الخليجي على مساندته وتعاونه مع المغرب ودعمه للوحدة الترابية الوطنية للمملكة المغربية من طنجة إلى الكويرة.
القارة العجوز انفصلت عن اتخادها إنجلترا، وظهرت تركيا شرقا بقوتها في دول البلقان بعدما عجزوا فض نزاعاتها. فشلت في تدخلها في ليبيا، أما في الشرق الأوسط فخسروا موقع قدمهم من زمان، والآن بدؤوا يفقدون تواجدهم في إفريقيا وظهر لهم التنين الصيني وهاهي الآن تستنجد بالأمريكان في قمة g7. أما منطقة شمال إفريقيا فتمرد هذه الدول عنها بدأ من المغرب الذي فطن لعده النظرة الإستعمارية التي لا زالت تعاملهم بها أوروبا، وقد تنتقل حتى للدول الأخرى ومنها الجزائر لما تتخلص من الكابرانات التي تركها المستعمر الفرنسي وهي الآن لم تعترف حتى بالجرائم في حق هذا الشعب الشقيق وطلبت الإعتدار لدول أخرى في مشهد استفزازي. فالعالم بدأ يتغير وبدأت تظهر قوى عالمية وإقليمية بينما أوروبا الإستعمارية لازالت تستقبل السفاحين والقتلة بأوراق مزوة. فرغم أنني لست مع آردوغان في بعض المواقف إلا أنني أحييه على تعامله مع أوروبا بنفس المنطق ونفس المصلحة ونفس اللعبة.
للعرب المسلمين أوراق ضغط كثيرة ومتنوعة على هذا البرلمان الأوروبي لجعله يقف متوسلا أمام الأمر الواقع ،تياكلوا ايتبرعوا برزقنا وخيرات بلادنا امزال تيهدروا هذا الشيء اللي داروه تيبين الحقد والعنصرية والكراهية للعرب هي هاذيك المقولة اللي تتقول * انصر أخاك ظالما أو مظلوما*.
نشكر إخواننا العرب على تآزرهم معنا ولا عزاء لحكام الخرائر الذين دفعوا أموال الشعب الجزائري المغلوب على أمره من أجل تأزيم العلاقات مع إسبانيا ومع البرلمان الأوروبي ، لا تفرحوا كثيرا سوف نجعلكم تندموا على اليوم الذي علمكم كبيركم المقبور بوخروبة الحقد والغل والحسد نحن لكم بالمرصاد والأيام بيننا
إن فرض عقوبات اقتصادية على اسبانيا هو المبدأ الذي يجب أن تعتمده دول مجلس التعاون لرد الاعتبار للمملكة المغربية ووقفها عند حدها لتعرف أن للمغرب أخوة في السراء والدراء