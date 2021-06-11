مجلس دول التعاون يستغرب قرار البرلمان الأوروبي

أعرب نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن أسفه واستغرابه للقرار الذي صدر عن البرلمان الأوروبي، الذي يتضمن ملاحظات وانتقادات لا أساس لها من الصحة بخصوص سياسة المغرب حول قضية الهجرة غير المشروعة تجاه أوروبا.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رفضه لهذا القرار، الذي يتجاهل جهود الحكومة المغربية في مكافحة الهجرة غير الشرعية تجاه أوروبا، مؤكدا “تضامن مجلس التعاون ودعمه الكامل لكل الخطوات التي تتخذها المملكة المغربية الشقيقة تجاه هذا الملف”.