مجلس الحكومة يؤجل إقرار مشروع قانون "الكيف"

مجلس الحكومة يؤجل إقرار مشروع قانون "الكيف"
رسم: عماد السنوني
الخميس 4 مارس 2021 - 16:19

قرر مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عبر تقنية المناظرة المرئية، استكمال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف) في اجتماع لاحق.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا أشغال هذا الاجتماع خصصت، من بين أمور أخرى، لاستكمال تدارس مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، مشيرا إلى أن المجلس قرر استكمال مناقشة مشروع هذا القانون في اجتماع لاحق.

وكان مجلس الحكومة شرع في دراسة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي خلال اجتماعه يوم 25 فبراير المنصرم.

الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي المناظرة المرئية سعد الدين العثماني مجلس الحكومة

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