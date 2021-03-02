مجلس الحكومة يستأنف دراسة تقنين زراعة الكيف‎

سيترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الخميس المقبل، مجلسا للحكومة يتابع في بدايته دراسة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

ويواصل المجلس أشغاله بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس “كوفي- 19″، والثاني بتطبيق بعض أحكام الملحق الأول من الظهير الشريف بمثابة مدونة التجارة البحرية فيما يتعلق بسفن الصيد البحري، والثالث بتطبيق القانون المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية.

وينتقل المجلس إثر ذلك إلى دراسة اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إفريقيا الوسطى، الموقع بالرباط في 22 أكتوبر 2020، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.