مجلس الحكومة يصادق على تعيينات بمناصب عليا

مجلس الحكومة يصادق على تعيينات بمناصب عليا
صورة: أرشيف
الخميس 4 مارس 2021 - 19:52

صادق المجلس الحكومي الذي ترأسه سعد الدين العثماني، والمنعقد اليوم الخميس، على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وقد تمت المصادقة على تعيين عبد العزيز الحرايقي مديرا لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، وزايد بن يدير، مديرا المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة درعة ـ تافيلالت، ومحمد الأزمي الحسني مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة فاس ـ مكناس.

كما عين عبد الجليل شوقي، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة كلميم ـ واد نون، ومحمد ميمس، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة سوسـ ماسة، وأحمد شتواني، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق.

وفيما يخص وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، فقد صادق المجلس الحكومي على تعيين حنان بغداد مديرة للمديرية المؤقتة للإشراف على إنجاز المركب المائي لابن منصور بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة.

تعيينات سعد الدين العثماني مجلس الحكومة مناصب عليا

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