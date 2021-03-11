مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون "تقنين زراعة الكيف" بالمغرب

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون "تقنين زراعة الكيف" بالمغرب
صورة: و.م.ع
الخميس 11 مارس 2021 - 13:00

أكد مصدر حكومي لهسبريس أن اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس صادق على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف) في المغرب.

وتأتي مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون القنب الهندي بعدما تم تأجيلها خلال مجلسين حكوميين سابقين، بسبب خلافات بين مكونات الحكومة، لاسيما مع رفض بعض وزراء حزب العدالة والتنمية.

وتضع مصادقة المجلس الحكومي على مشروع تقنين زراعة القنب الهندي حزب العدالة والتنمية في موقف حرج، لاسيما بعد تهديد عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق للتنظيم، بالانسحاب من “حزب المصباح” إذا ما صادق نواب “البيجيدي” على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وكانت مصادر متطابقة ذكرت أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، زار بنكيران في بيته قبل يومين وتحدثا عن مشروع القنب الهندي ومسألة القاسم الانتخابي.

وأشارت وزارة الداخلية، في المشروع الذي اطلعت جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، إلى أن المغرب كان سباقا لوضع إطار قانوني ينظم استعمال المخدرات لأغراض طبية من خلال الظهير الصادر في 2 دجنبر 1922، غير أن ظهير 24 أبريل 1954 وضع حدا لزراعة القنب الهندي في كافة الأنشطة المشروعة.

ولفت المشروع ذاته الانتباه إلى اعتماد اللجنة الوطنية للمخدرات المنعقدة في 11 فبراير 2020 توصيات منظمة الصحة العالمية، لاسيما تلك المتعلقة بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة ذات الخصائص شديدة الخطورة، والتي ليست لها قيمة علاجية كبيرة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن دراسات وطنية خلصت إلى أن المغرب “يمكنه أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع بالنظر إلى مؤهلاته البشرية والبيئية، علاوة على الإمكانيات اللوجستيكية والموقع الإستراتيجي للمملكة القريب من أوروبا التي تعد الأكثر إقبالا على منتجات القنب الهندي”.

اجتماع مجلس الحكومة تقنين القنب الهندي حزب العدالة والتنمية مسطرة التشريع

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‫تعليقات الزوار

21
  • Jamal
    الخميس 11 مارس 2021 - 12:45

    ننتظر استقالة بنكيران من الحزب. وعد الحر دين عليه. اذا كان فعلا حر.

    54
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  • moroccon
    الخميس 11 مارس 2021 - 12:46

    ياله اسي بن كيران انساحب دابا ، نشوفو واش قد كلمتك ولا لا

    50
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  • ع الجوهري
    الخميس 11 مارس 2021 - 12:47

    السي العثماني دخل التاريخ من أبوابه الشاسعة فرنسة التعليم ربط العلاقات مع إسرائيل تقنين الحشيش

    33
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  • nouro
    الخميس 11 مارس 2021 - 12:47

    ايو كون قد هدرتك ونساحب من الحزب والا فأنكم تضحكون علينا وموريدوكم يصدقونكم…!!!!!!!

    32
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  • مغربي قح
    الخميس 11 مارس 2021 - 12:49

    مادام انه القنب الهندي او عشبة السعادة تستهلك من طرف الملايين وبكل بقاع العالم فتقنينها يبقى الحل الامثل لاستهلاكها …ايوا دابا نشوفو واش بن كيران غادي يعطي للحزب التيساع او غير كلام زايد ناقص !

    16
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  • سين
    الخميس 11 مارس 2021 - 12:49

    يجب أن يفي بن زيدان بعهده ويقدم استقالته من حزب اللامبة ام تراه سيراوغ مثلما عهدناه في حلقاته؟!.تحياتي

    17
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  • مبارك
    الخميس 11 مارس 2021 - 12:49

    منذ زمن أقول بأن القنب الهندي ثروة و طنية طبيعية . و لكن حساد الدول حرمنا من من فضائل هذه النعمة منذ زمن. سيزدهر الاقتصاد و التصدير. أفضل تدخين القنب الهندي على أغلى أصناف الدخان.

    4
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  • يوسف
    الخميس 11 مارس 2021 - 12:49

    بحال والو بن كيران بغا يدير “القنب الهندي” غير سبب باش يخرج من الحزب. كان بإمكانه أن يهدد بالخروج من الحزب إبان إعلان التطبيع مع إسرائيل لو كانت الحكومة هي من قررت !!

    على أي حال، سواء بقيت في الحزب أم خرجت .. فالأمر سيان !!

    أتمنى أن تكون الحكومة القادمة حكومة كفاءات !!

    7
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  • المهلهل تيزنيت
    الخميس 11 مارس 2021 - 12:50

    أحسنت سي العثماني، يجب عليك عند كل منعطف سياسي صعب وحساس ان تتذكر عندما ضحى بك سي بنكيران من اجل السيد مزوار ورموك جانبا،

    8
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  • محمد
    الخميس 11 مارس 2021 - 12:50

    مبروك و الف مبروك لتجار المخدرات و لحفاري قبر هذا الوطن دابا الشعب اراه للزطلة و الكيف و الكتامية و ابناء المغرب اراهم للمخدرات بمختلف انواعها فشكرا جزيلا للحكومة على تقريب المخدرات للمواطنين تحت غطاء الاستعمالات الطبية و ياك القرقوبي علاج طبي لا يستعمله الا الأصحاء

    -14
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  • احمد
    الخميس 11 مارس 2021 - 12:51

    ليس عيبا في حكومة يتزعمها حزب إسلامي وقعت اتفاقية التطبيع مع إسرائيل ليس عيبا أن تصادق على تقنين القنب الهندي لا ستعمالاته الطبية هكذا الذئاب الملاحية مثل الحرباء ،تتلون مع كل لون جديد.
    ننتظر استقالة بن كيران بفارغ الصبر رغم أن الرجل معروف عليه التنازل في الكثير من المواقع.
    سي بن كيران ماهو أهون على المسلم خل التطبيع ام القنب الهندي علما انك لم تستقيل من حزبك بعد ما وقع ءامين الحزب اتفاقية التطبيع

    -4
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  • إسبانيا
    الخميس 11 مارس 2021 - 12:51

    الان سوف نرى ان التزم بنكيران بالاستقالة من الحزب كما كان يدعي ام انها سوى جس نبض الحزب، كفاك تهريج يا ابن فيران

    9
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  • حسن الطيب
    الخميس 11 مارس 2021 - 12:53

    ايوا دابا انتهى الكلام ابا بنكيران يا الله بقا في كلمتك الما والشطابة تا قاع البحر أو بصحتك 9 مليون ديها معاك لمزبلة التاريخ

    5
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  • عبد الباسط
    الخميس 11 مارس 2021 - 12:54

    سوف نرى الآن سي عبد الإله بنكيران هل سيفي بوعده بالانسحاب من حزب البولة، أم هي مجرد أقاويل ووعود وتهديدات فارغة كما ألفناها منه

    4
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  • [email protected]
    الخميس 11 مارس 2021 - 12:54

    ننتضر بفارغ الصبر أن يقدم عراب الاخوان استقالته من الحزب كما هدد من قبل اضن أن مهرج الحزب بنكيران لن يتجرأ على دلك لانه يعلم أن البقرة الحلوب ستضيع من بين يديه على كل حال مبروك لإخواننا بالريف واجبالة

    4
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  • GamGam
    الخميس 11 مارس 2021 - 12:55

    أيهاي على تهديدات بنكيران عائدات ضرائب على الخمر مكيشدوهاش ضرائب ديال البيران والقهاوي المصنفة وليبوات وصالونات التدليك ماذا يمارس فيها في نضركم سي بنكيران ومعندنا منديرو بالسياسة خليونا نعيشو غير هكاك بلا أحزاب أحسن المؤسسة الملكية كافية بتدبير الشأن العام وخليونا من الضلالة وكل ضلالة في النار واش كاين شي معقول شي واحد لي باغي يخدم البلاد يحارب الفقر وإعطاء كل ذي حق حقه والواجب كولشي يأدي لي عليه وتسود الديمقراطية فالبلاد ويتحيد الظلم والقهرة والفقر تهديدات هي لي كيتلاقاوها صحاب الشمال من السلطة ومن هضم فحوقهم وشغيلتهم

    2
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  • مواطن من المغرب
    الخميس 11 مارس 2021 - 12:55

    في المغرب أي قانون صمم من طرف المخزن. يستحيل الا تصادق عليه الحكومة والبرلمان…

    3
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  • Md bihi
    الخميس 11 مارس 2021 - 12:55

    يا لّاه ألبن كيران بيّن على الرجولة وعلى الوعد لّي قطعتيه ، لقد تم التصديق على تقنين الكيف ، كنتسنّاو إستقالتك من الحزب ولّا اللسان ما فيه عظم ؟ كيف سبق لك وقلتها في قضية التطبيع مع إسرائيل ، راك غير داوي خاوي .

    3
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  • محمد لعيوني
    الخميس 11 مارس 2021 - 12:56

    لك الله أيها العدالة والتنمية. لقد وضعك مسيروك في موقف حرج نتيجة الحسابات الخاطئة وتقديرهم السلبي لمجريات الأحداث
    لا. أنت أيها الحزب بقيت في صف الوطن والدفاع عن قراراته ولا أنت ربحت كل هده المعارك الخاسرة لمسيروك
    التطبيع. الكيف التهديد بالاستقالات ووووو
    أي مصير ينتظركً هل سيغادر. بن كيران والرميد والآدمي واخرون
    الساعات القادمة حاسمة وليس الأيام فانتظروا الأخبار العاجلة بعد لحظات من الحزب

    -1
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  • مواطنة
    الخميس 11 مارس 2021 - 12:58

    المرجو التوضيح للناس لي غادي يقولو : “صافي الحشيش مابقاش ممنوع في المغرب” .
    من جهة أخرى نتمناو هاد التقنين يكون معاه تطبيق القانون وإلا مرحبا بالتجار الجدد

    0
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  • محمد
    الخميس 11 مارس 2021 - 12:58

    فليذهب الملتحون وحزبهم ومن ناصرهم الى الجحيم، الحزب الذي الدمر قدرة الشرائية للمغاربة،الحزب الذي لا يفهم الا لغة الزيادات ورفع الدعم عن المواد المدعومة من صندوق المقاصة ،دخلوا الحكومة حفاة وانظروا الى حالهم الآن

    0
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