"مجلس الصيادلة" يرفض تمكين الجمعيات والجماعات من حيازة الأدوية

رفض المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بالمغرب إقدام وزارة الصحة على تمكين الجمعيات ومراكز حفظ الصحة التابعة للجماعات الترابية من حيازة الأدوية، بداعي أن تدبير هذه الأخيرة ينبغي أن يكون من طرف الصيادلة.
وانتقد المجلس المذكور مضمون المذكرة التي أصدرتها وزارة الصحة، والتي بموجبها خولت امتيازات للجمعيات ومراكز حفظ الصحة التابعة للجماعات الترابية لحيازة الأدوية، معتبرا أن هذه الوثيقة تتناقض وأحكام مدونة الأدوية والصيدلة.
وفي هذا الصدد، أشارت الهيئة ذاتها إلى أن مدونة الأدوية والصيدلة تنص على “أن حيازة الأدوية بغرض صرفها للعموم هو من الأعمال التي تمارَس من قِبل صيادلة الصيدليات دون غيرهم”، وأن “تحضير الأدوية وتوضيبها يجب أن يتم بالأماكن التابعة للصيدلية وتحت عنوان هذه الأخيرة”.
وفي تصريح لهسبريس، قال حمزة اكديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بالمغرب، إن دورية وزارة الصحة القاضية بتخويل حيازة الأدوية للجمعيات ومراكز حفظ الصحة التابعة للجماعات الترابية “تتناقض مع القانون رقم 17.00 الذي يحدد مسالك واضحة للأدوية، من المصنع إلى الموزع ثم الصيدلاني والمستشفيات، عبر نظام خاص، أو بعض الجمعيات المماثلة للمصحات، مثل جمعية للا سلمى لمحاربة داء السرطان”.
وأردف اكديرة: “القانون على المستويين الدولي والمحلي ينص على أنه حيثُما يكون الدواء يجب أن يتم تصريفه من طرف الصيادلة”، مُبديا رفضه لتخويل حيازة الأدوية للجمعيات ومراكز حفظ الصحة التابعة للجماعات الترابية، ومتسائلا: “آش كيدير الدوا عند الجماعات؟”.
وجوابا عن سؤال بخصوص المنافع التي يمكن تحقيقها من خلال تخويل حيازة الأدوية للجمعيات والجماعات، باعتبارها قريبة من المواطنين، اعتبر اكديرة “أن هذا العمل حسم فيه صاحب الجلالة، حيث سيتم في إطار التغطية الصحية الإجبارية، ثم إن نظام “راميد” يقوم أيضا بهذا الدور رغم نواقصه”.
وانتقد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بالمغرب عدم اعتماد مقاربة تشاركية قبل إصدار دورية تخويل حيازة الأدوية للجمعيات والجماعات الترابية، حيث لم يعلم بها إلا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبرت الهيئة المهنية ذاتها أن دورية وزارة الصحة “ستكون لها تبعات سلبية على القطاع الصيدلي الذي يعيش أصلا تحديات وأوضاعا صعبة”، مطالبة بإلغائها، بينما اعتبرها حمزة اكديرة “”بْريكول” لا يمكن أن تؤدي إلا إلى تجاوزات في غير صالح المواطنين”.
وعلاش زعما حتى تتمكنون من احتكارها وفعل ماتريدون.فهاد البلاد كلشي بغا يولي يحكم .تبا لكم ولمجلسكم
صيدلاني غير حاضر بصيدليته ما صيدلاني ما وزة. و الحالة هاته ، على الحكومة أن ترخص لبيع الأدوية حتى بدكاكين البقالة و الصاكات
وأين الصيادلة أنفسهم؟ تدخل إحدى الصيدليات فعوظ أن تجد أمامك الصيدلي ” صاحب الرخصة ” تجد أمامك جيش من المساعدين ” مستوى الرابعة إعدادي ” في احسن الأحوال، فتتسائل ما الفرق بين هذا المحل و مول الحانوت؟
الجميع يلهث وراء مصالحه عوض المساعدة في تمكين بعض شرائح المجتمع من الدواء مجانا . هم يعارضون حتى يسوقون الادوية كما يشاؤون ويمتصون دماء الفقراء لك الله ايها المواطن البسيط
ههه الصيادلة يطالبون بأشياء هم انفسهم لا يطبقونها فلو شكلت وزارة الصحة لجنة تفتيش عن العاملين في الصيدليات عبر البلاد لوجدو عددا كبيرا ممن يعطي الادوية ليست لديه اي مؤهلات علمية في المجال لان هناك صيادلة يستخدمون بائعين عاديين بينما هم يتسكعون خارج صيدلياتهم
لو كان فعلاً موجها لإعانة الفقراء لكان محموداً و لكن كما العادة ستبيعه الجمعيات و الجماعات للفقراء بدون شفقة من أجل الربح أو من أجل أعراض إنتخابية..
الصيادلة همهم هو الربح السريع ولا يفكرون في مصلحة المريض
ههههههه مجلس الصيادلة. الصيادلة مشتري الشواهد من أسواق روسيا و أوكرانيا و رجعوا للمغرب و اكتروا محلات و فتحوا دكاكين و لبسوا بدلات بيضاء و اعتبروا أنفسهم “صيادلة”
ما شاء الله اين ما وليت وجهك تجد اللوبيات كان على الدولة ان ترخص لبيع الأدوية التي لاتحتاج لوصفات في السوبر ماركت
معهم الحق..الأدوية تحتم طريقة تخزين معينة و مسؤولية في تقديمها مباشرة الى المريض حتى لا تقع تجاوزات ثم ربما بيع الفائض للعموم بثمن بخس و بدون التحقق من المرض… الحل هو التعامل مباشرة مع الصيدليات مع تخفيض استثنائي للجمعيات..
أن حيازة الأدوية بغرض صرفها للعموم هو من الأعمال التي تمارَس من قِبل صيادلة الصيدليات دون غيرهم”…..يݣولوها راسهم بعدا….كاين شي صيدلي ݣالس فبلاصطو؟
الصيادلة يهتمون بصحة المواطن أولا، فهم مستعدون للتخلي عن نسبة من أرباحهم لفائدة المساكين، الصيادلة أناس رحماء كرماء، اُتركوهم يمتصوا دماء الشعب ، اتركوهم يكملوا ما بدأه بن كيران، المغرب زريبة كبيرة و كل منهم مكلف بطرف، الهيدورة، الصوف، اللحم، الرأس، الدم……
هاد العصابة مجلس الصيادلة يريدون احتكار بيع الأدوية بالاتمان الخيالية ولا تهم لا صحة المواطنين ولا صحة الوطن، المهم هو الربح المادي الامشروع ولا للاحتكار
صحة المواطنين ليست للبيع او المزايدة ومجلسكم إلى جهنم وبئس المصير والمغرب لجميع أبنائه ولا للاحتكار او المساومة او الابتزاز والا فإن مصيركم سيكون على أيدي الشعب المغربي، بركا من لحزرا و الفوضى وتبوحيط و السرقة عيني عينك
الرفض. لمواصلة امتصاص دم الشعب المغلوب على أمره.
قال الصيادلة والصيدلية. ما انتم إلا سماسرة ومحلاتكم للتجارة لاغير والربح المبالغ فيه في ما لاتصنعون.
و الصيدليات تنضاف إلى القطاعات الخصوصية الأخرى والتي لها شعار مشترك ( انا والطوفان من بعدي).
Ningún sector puede obligar a la sociedad estar por encima del bien general . Cuando se trata de llevar a cabo proyectos sociales , todos deben arrimar el hombro para que sea más fácil el éxito