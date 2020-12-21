مجلس النواب يصوت على قانون التصفية النهائية لمعاشات البرلمانيين

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بالإجماع على مقترح قانون لتصفية معاشات البرلمانيين، التي أثارت جدلا واسعا في المغرب خلال السنوات الماضية.
ويأتي التصويت بعد الاتفاق بين مكونات المجلس على تصفية هذه المعاشات، لتتم اليوم المصادقة على القانون قبل إحالته على الجلسة العامة المرتقب عقدها غدا الثلاثاء، وبعدها على مجلس المستشارين.
وكان مجلس النواب استبق هذه الخطوة بعدم تخصيص ميزانيته السنوية أي اعتمادات مالية، إذ تضمنت خانة تقاعد أعضاء مجلس النواب كلمة “للتذكرة”، وهي التي تستعمل في الخانات التي لا تحمل مخصصات مالية؛ في حين بلغت تعويضات النواب 174 مليونا و420 ألف درهم، أي ما يعادل 17.42 مليار سنتيم.
وسبق أن عقد مجلس النواب وصندوق الإيداع والتدبير لقاء كشف عن اتفاق يقضي بتنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام معاشات البرلمانيين نهائيا، بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة، والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية.
وبناء على ذلك شكل رئيس المجلس لجنتين للخبراء يوكل إليهما قرار التصفية الذي أصبح رسميا؛ الأولى بهدف التصفية المالية للمعاشات، وتضم خبراء من وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق المغربي للتقاعد، والأخرى للتصفية القانونية، وتضم خبراء من الأمانة العامة للحكومة.
ويأتي هذا بعد الخطوة الاستباقية التي اتخذها رئيس المجلس، الحبيب المالكي، لإنهاء الجدل القائم حول معاشات البرلمانيين، إذ قرر إعلان التصفية النهائية لهذه المعاشات قبل نهاية ولايته على رأس الغرفة الأولى، وذلك بعد توصل النواب إلى اتفاق حول الأمر.
وكانت ابتسام عزاوي، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة المُعارِض، وضعت لدى رئاسة مجلس النواب آخر مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية معاشات نواب الأمة في الغرفة الأولى من البرلمان، ويتضمن أربع مواد، تنص الأولى على أنه “قانون يُحدد كيفية إلغاء وتصفية معاشات مجلس النواب”، أما الثانية فتنص على “صرف مجموع مساهمات النواب السابقين المحصلة في إطار الاقتطاعات الإجبارية لنظام المعاشات بعد خصم المبالغ المحصلة”.
ويشير المقترح، ضمن مواده أيضاً، إلى “وقف اقتطاع مساهمات البرلمانيين الحاليين حال صدور هذا القانون حيز التنفيذ، مع استفادتهم من إجمالي المبالغ المقتطعة في حدود مساهماتهم”، إضافة إلى “إلغاء اقتطاع مساهمة البرلمانيين في نظام المعاشات بالنسبة للنواب الذين يتم انتخابهم بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ”.
بعد الإنتهاء من معاشات البرلمانيين لابد من إعادة النظر في رواتب الموظفين السامين الذين يتقاضون رواتب سمينة .
نرجو من دوله المغربيه الشريفه ان تراجع جميع الأجور ومتيازات ولبريمات وتعوضات الخياليه وتحدد أجره برلماني في 12000درهم بدون دعم تنقل او محروقات او افخم سيارات التي يقتنبه متحزبات ومتحزبين 4*4،،،لان عنلهم تطوعي يجمل في طياته شعارات ووعود لم يحققو نه َلو نصف نقطه انم اجورهم وتعريضاتهم ومياهم ارصدتهم يمرروه بين عشيه وضحاها مما يجعلهم في صرف وجيد من اغنيا. أعيان واثريا الوطن كذالك يجب عل الدوله المغربيه الشريفه ان تراقب تلاعب لجمعيات والمشاريع وصفقات التي تستنزف ملاير دولارات التي تكون وتدرس لن أجيال وتنشئ لنا مستشفيات. وسدود وطرقات وشوارع َونخفي معالم الدور لقزديريه وطربورتورات التي شوهت لن مدن وقرا وبوادي وتوظف لنا حوالي 3مليون من شباب كذالك مراجعات ريع وحلاوت المادونيات طكسي لان الوضع كارتي..بسبب انتشار كوفيد..نقص مداخيل مع تحديد الوقت وعدد كاب رغم طرام وطوبيس وخطافا حمولته تفوق 120في الميا
كل الترحاب بهد القرار الشجاع انه الريع السياسي يجب أيضا أن لا تقبل الترشيحات بدون مستوى دراسي عالي على الاقل البكالوريا وخا فقدنا فيكم التقة.
حس وطني بتصفية معاشات البرلمانيين.
إما نكرهوس التصفية إن شاء الله ديال الوزراء وعلى رأسهم صاحب أكبر المدارس الخصوصية في الرباط
عبد الإله بنكران .
واش مزال مسلاوش هاذ المسرحية راه صافي الشعب قرر ان هاذ المعاشات يجب ان يتم التصفية ديالها نهائيا و الانتخابات المقبلة شوفو شكون اصوت عليكم يكروش….. مستغلين فلوس الشعب فالخاوي يولاد الناس ..احتى جماعة او جهة متفرح خدمتكم 0 لاروب .انا غادي نتابع هاد الملف شخصيا .
لماذا تمت الموافقة عليها في هذا الوقت بالضبط؟ هل هي رشوة للموافقة على خطة التطبيع مع الكيان الصهيوني…
قرار صائب 100 في المئة كان ينبغي اتخاذه منذ زمان بعيد.
وينبغي الان العمل على الغاء اجور البرلمانيين والاقتصار على تسهيل أداء مهماتهم بمجانية التنقل والمبيت في الفنادق والتغذية .
وبنبغي كذلك تخفيض اجور الوزراء والموظفين الذين لهم اجور تفوق بكثير المستوى المعيشي في المغرب.
مجلس النواب بغرفتيه عمل تطوعي من بداية الانتخابات اختارهم الشعب ليمتصوا دماءه . كل من تطوع لمنصب عن كريق الانتخايات فهو مجرد وصولي . لكي يحمي مسارعه وثلاثة ملايين زيادة والنوم الثقيل تحت قبل بر…الامان . فعلا يعيش امان من الفقر والحصانة وقضاء المصالح . ومسموح المرور . وزد على ذالك اشياء لا نعلمها . باختصار مجموعة شلاهبية
c’est une trèsbonne nouvelle pour le peuple marocain!vivement l’annulation de la retraîte des ministres inchaallah
الشعب الذي ينتخب الفاسدين لا يعتبر ضحية بل شريكا في الجريمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غالبية البرلمانيين وان لم أقل الكل لهم مداخيل سمينة خارج العمل التطوعي ( عمل البرلمانيين ذاخل قبة البرلمان) ولهذا لم يضهر عليهم تأثير هذا القرار الحمد لله بدءت الحكومة كتعيق المهم هاحنا غاديين واحدة واحدة امولا نوبة لعقوبا للوزارة
هل التصفية ام الإلغاء؟ . يجب على الحكومة ان توضح اكتر هذا القرار ( التصفية )
هي خطوة واحدة إيجابية تلبي مطالب الشعب و لا بد بأن تتلوها خطوات أخرى جد مهمة . لإصلاح ما يمكن إصلاحه في هذه البلاد .
هانتوما بحرا بديتو فعليا محاربة بصيص من الفساد اوا سيروا على هاذ المنوال راه مواطن الفساد كثيرة وكثيرة وصولا الى من اين لك هذا
السلام عليكم
للناس لي كاتقول bonne nouvelle و مازال مازال….تريتوا فعندنا الخبر اليقين.
النواب صوتوا على تصفية المعاش و ليس على إلغاءه كما طالب الشعب، تعلمون الفرق؟
التصفية أن كل برلماني سيعوض على كل ما أداه هو في الصندوق لسنوات + مساهمة الدولة، رغم أن الصندوق فارغ لأنه أدى رواتب تقاعد لبرلمانيين.
الإلغاء معناه أن البرلمانيين الدين أفلسوا الصندوق لن يحصلوا من المال العام و لو درهما واحدا.
من الأخر، راه المال العام أي مال الشعب هو الدي سيعوض البار لمانيين عن سنوات الضياع!
واش فهمتوا و لا لا؟
باراكا من الشفاوى نريد التطبيق العملي على ارض الواقع
أن كل من يبحث لدخول البرلمان فهو يبحث على التلاعب وسرقة أموال الشعب وأموال الحرام والنوم في القبةالبرلمانية والحصانة من الحساب والعقاب والكسب الغير المشروع لكن مهما عاش سوف يموت ثم يحاسب و مع الأسف هؤلاء لا يؤمنون بالحساب أن أجورهم السمينة سنة واحدة تبني مدارس ومستشفيات من احسن ما يكون زيادة معامل يشتغل فيها الشباب العاطل البرلمانيين عملهم تطوعي ولو كان عملهم بالمجان لم تجد أحدا يترشح لهذا البرلمان وبكل وضوح اغتنوا من أموال الشعب الفقير وهم لا يسمنون ولا يغنون من جوع حسبنا الله ونعم الوكيل