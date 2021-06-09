مجلس وزراء الإعلام العرب يناقش قضية فلسطين

من المرتقب أن يعقد مجلس وزراء الإعلام العرب دورته 51 بمقر جامعة الدول العربية يوم 16 يونيو الجاري، برئاسة جمهورية السودان، ووزراء الإعلام والمسؤولين عن الإعلام في الدول الأعضاء، ومشاركة رؤساء الاتحادات والمنظمات المعنية.

ووفق بلاغ صحافي صادر بالمناسبة، فسوف يسبق أعمال هذه الدورة اجتماع للجنة الدائمة للإعلام العربي، في دورتها الخامسة والتسعين، يومي 13 و14 يونيو الجاري، وكذا اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، في دورته الثالثة عشرة، في 15 يونيو.

وأكد السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد المشرف على قطاع الإعلام والاتصال، أن هذه الدورة، التي ستنعقد حضوريا، “تكتسي أهمية خاصة في سياق التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية التي ستتصدر جدول أعمال المناقشات انطلاقا من البند المتعلق بـ”الاستراتيجية الإعلامية العربية” و”خطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج” في ضوء التوجهات الإعلامية الداعمة لهذه القضية العادلة بروح من الالتزام والتضامن بين مختلف مكونات وروافد الجسم الإعلامي العربي.

وأضاف المصدر أنه في هذا الصدد، “من المنتظر بحث سبل تحديث آليات عمل كل من هاتين الوثيقتين المرجعيتين وتفعيلهما، وخاصة ما يتعلق بتكريس مركزية القضية الفلسطينية في الأجندة الإعلامية العربية، والانخراط الفعال للإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف، وإنتاج محتوى إعلامي مهني متعدد الأبعاد لاحتواء الإسقاطات النمطية والأحكام المسبقة المسيئة للصورة الجماعية العربية لدى الآخر”.

كما أعلن خطابي أن هذه الاجتماعات “ستتدارس قضايا أخرى تهم مستقبل الإعلام العربي، منها اعتماد برنامج عمل الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة واللجنة العربية للإعلام الالكتروني، وإدراج مادة الإعلام التربوي في المناهج التعليمية العربية، ووضع استراتيجية للتعامل مع كبريات الشركات الإعلامية المؤثرة في المشهد الرقمي العالمي”.