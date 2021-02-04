"مجموعة أوزون للبيئة" تغير الاسم وترفع الرأسمال

أصبحت مجموعة “أوزون” للبيئة والخدمات المتخصصة في جمع النفايات في المغرب وإفريقيا تحمل اسم جديدا “ZAZIA HOLDING”.

ويرافق تغيير اسم مجموعة “أوزون” الرفع من رأسمالها بحوالي 50 مليون درهم، ليصبح اليوم حوالي 520 مليون درهم؛ وهو ما سيمكنها من تعبئة الوسائل الضرورية للقيام بمهامها والبحث عن أسواق جديدة.

وتأتي هذه المستجدات بعدما ظفرت المجموعة مؤخراً بعقود التدبير المفوض في عدد من المدن منها المنصورية والخميسات، لتنضاف إلى أخرى تدبرها في المغرب وإفريقيا منها مالي والسودان والبنين وساحل العاج.

وتطمح المجموعة إلى تحقيق رقم معاملات يناهز مليار درهم مقابل 800 مليون درهم حالياً، وتشغل حاليا أكثر من 10 آلاف شخص، كما تتوفر منذ سنة 2018 على وحدة للفرز مجهزة بتكنولوجيا ألمانية.

وجرى تأسيس المجموعة قبل 13 سنة من قبل عزيز البدراوي. وقد نجحت اليوم في إيجاد موطئ قدم لها في سوق التدبير المفوض كمجموعة مغربية، كما حصلت على جوائز وطنية وعربية عديدة نظير ما تقوم به من خدمات.