مجموعة "التعاون" تناقش حصيلة التدخلات بالشاون

عقدت مجموعة الجماعات “التعاون” بعمالة إقليم الشاون أشغال الدورة العادية لشهر فبراير، بحضور أعضاء وعضوات المجموعة، إلى جانب ممثل السلطة المحلية.

الجلسة، التي ترأسها المهندس مرزوق مخلوف، رئيس المجموعة، شكلت مناسبة لمناقشة برنامج التدخلات العادية والاستثنائية لهذه المؤسسة المُنتخبة، فضلا عن مناقشة الميزانية والوقوف على بعض الإكراهات، وكذا التطلعات والانتظارات القادمة.

كما تم خلال هذا الاجتماع التطرّق إلى أهم ما تم القيام به من تدخلات في 26 جماعة في الشهور الماضية، وفق أرقام وإحصائيات مدقّقة.

وأشار مخلوف إلى أن التدخلات التي همت معظم الجماعات لإزاحة الثلوج وفك العزلة عن المواطنين، خلال الفترة الأخيرة الممتدة من 9 يناير إلى 20 منه، استهدفت العمل المتواصل بجماعات باب برد، تلمبوط، فيفي، بني فغلوم، بني دركول، بني سلمان، تمورث، بني رزين، أونان، بني منصور.

وأضاف المتحدث: “مجموعة التعاون تعدّ لبنة من لبنات العمل المتكامل والمسؤول على مستوى كل الإقليم، في سياق دعم المواطنين والاهتمام بانشغالاتهم، إلى جانب الجماعات الترابية التي تقوم بأدوارها الفاعلة أيضا”.