مجموعة العمل من أجل فلسطين ترفض قرار منع التجمهر في الرباط

أكدت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين تشبثها بتنظيم المسيرة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني يوم الأحد المقبل بالرباط، على الرغم من إصدار سلطات العاصمة، أمس الأربعاء، قرارا يقضي بمنع التجمهر؛ بداعي الحرص على الالتزام بالتدابير الهادفة إلى حماية صحة المواطنات والمواطنين وضمان سلامتهم من انتشار “كورونا”.
وتوصلت المجموعة بقرار مكتوب من السلطة الولاية لجهة الرباط يقضي بمنع المسيرة المزمع أن تنظم صباح الأحد المقبل؛ غير أنها رفضت قرار المنع، معبرة عن “رفضها الشديد المنطق السلطوية في منع وكبت حق الشعب المغربي في التعبير بالتظاهر عن تضامنه مع شعب فلسطين وتبنيه لخيار المقاومة الشاملة ورفضه لكل أشكال التطبيع والهرولة”، بتعبيرها.
وقال خالد السفياني، منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، في ندوة بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، صباح الخميس: “نحن دعوْنا إلى المسيرة وانخرطت في الدعوة كل فعاليات المجتمع، والآن على كل واحد أن يتحمل مسؤوليته”، مضيفا: “نحن أعلنا تشبثنا بتنظيم المسيرة، وندعو المسؤولين المغاربة إلى أن يحكموا العقل والروح الوطنية وأن يتراجعوا عن قرار المنع”.
وذهب السفياني إلى القول إن الظرف الراهن وما تشهده الأراضي الفلسطينية من جرائم ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني “يتطلب أكثر من مسيرة، لأن الشرق والغرب ينتظر مسيرة الرباط”، موضحا أن إطارات عليا في مختلف بلدان العالم العربية أصدرت بلاغات “تتحدث فيها عن انتظار مسيرة المغاربة؛ لأن المسيرات المليونية التي دأبوا على تنظيمها لدعم الشعب الفلسطيني هي الأكبر على الصعيد العالمي”.
وانتقدت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بشدة قرار سلطات ولاية الرباط منع المسيرة الوطنية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، معتبرة أن قرار المنع “يشكل انتكاسة وسقطة كبيرة للسلطات العمومية وانكشافا لتهافت سقفها السياسي الذي فوت على نفسه فرصة استعادة شيء من الكرامة الوطنية التي تم هدرها بمداد التوقيع على اتفاق الشؤم التطبيعي”، على حد قولها.
وطالبت الهيئة نفسها السلطات المغربية “بإلحاح بالتراجع عن المنع، وأن يتحكم العقل والبصيرة لدى الدولة والسلطات، وتفويت الفرص على من يراهنون على المزيد من قرصنة القرار المركزي، وتصوير المغرب وكأنه صار مُلحقة أمريكية أو جنة تطبيعية للصهاينة يعيثون فيه كما شاؤوا”، مشددة على “حقها المطلق في تنظيم المسيرة”.
وأكدت أن المسؤوليات التي يتقلدها المغرب في لجنة القدس وفي المنتظم الدولي تحتم عليه “الرقي بالموقف الرسمي والشعبي معا نحو ما تقتضيه تلك المسؤوليات من الوفاء لفلسطين بنفس القدر الذي يكون به الوفاء للوطن وقضاياه”، بينما قال خالد السفياني إن المغرب “لا يمكن أن يبقى خارج تفاعل الشعوب إزاء ما يجري من مجازر صهيونية في حق الفلسطينيين”.
وبينما حسمت سلطات الرباط أمر منع تنظيم المسيرة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني بالبلاغ الصادر أمس، قال منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين إن “المغاربة يريدون أن يعبروا عن مشاعرهم بطريقة سلمية وهادئة، ويجب أن يُسمع صوتهم ولا حق لأحد في أن يحجب هذا الصوت”، لافتا إلى أن الجهة المنظمة وجهت نداء إلى المشاركين باحترام إجراءات الوقاية من فيروس “كورونا”.
من جهة ثانية، وضعت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين عريضة مفتوحة لجميع المغاربة، للمطالبة بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط وإلغاء الاتفاق الذي أبرمه المغرب مع إسرائيل؛ “لأن هذا الكيان مجرم، ولا يمكن أن نضع أيدينا في يديه”، يقول السفياني، مضيفا “نقول للمسؤولين في بلدنا أن يتقوا الله فينا، وفي الأقصى والقدس، وفي أرواح الأطفال الفلسطينيين الذين قُطعت أجسادهم بصواريخ الاحتلال”.
نراكم فقط في المضاهرات الاستعراضية مع فلسطين، مع العلم ان الالاف المظاهرات السابقة لم تحرر ذلك البلد او تقدم له اي اضافة لو تغيير في الواقع.
بالمقابل لا نراكم للتضامن مع ابناء الشعب في قضايا مختلفة.
يخرجون للدفاع عن قضية تبعد عنهم بسنوات ضوئية ولا احد تكلم يوما عن معاناة فقراء المغرب او مسلمو مينمار او افريقيا الوسطى او الاغور او اطفال اليمن … لا نرى تلك الحملات التضامنية الا مع القضايا الدولية اما القضايا الوطنية فلا احد يبالي.
11فهل حررتم انفسكم من الفقر ؟؟؟ وهل حررتم انفسكم من الفساد ؟؟ وهل حررتم انفسكم من فرنسا التي تنهب ترواتكم ؟ والاكبر هل حررتم سبتة ومليلية والجزر؟؟؟
شعب مستلب ويدعي الانسانية…
نحن نعرف ان انصار حزب pjd و بعص اليسارين و جماعة العدل و الاحسان هم من يسجعون هده التطاهرات لتغطية على فشلهم و انهزمهم و كشف حقيقتهم
“If I don’t steal the house, someone else gonna steal it” Jewish Settler Jacob to Muna el Kurd.
الغزاوي ابو يونس لرامي (الضابط في الجيش الاسرائيلي) : اللي ترميه السما تتلقاه الارض.
العديد من الدول الاوروبية قامت بمظاهرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني فكيف يعقل أن المغرب يمنعها ما هذا الحال الذي أصبحنا عليه الا يستحي السادة المسؤولون من مثل هذه القرارات
قرار صائب و في محله و على السلطات الأمنية تشديد الرقابة و تطبيق القانون بصرامة في حق كل من يخالف حالة الطوارئ الصحية و قرار ما يسمى تنسيقية العمل من أجل خلسطين فيه تحدي للدولة إبحتوا لكم عن موضوع أخر لعمل البوز و الشهرة أما فلسطين فلها شعب أدرى بها
وسيروا كونوا تحشموا واخا غير شوية، مجموعة العمل من اجل فلسطين وجب استبدالها من اجل المغرب، سيروا خدموا بلادكم بعدا راكم موخرين وبزاف وكلشي ولا يضحك عليكم، تينطبق عليكم المثل : جايصبغ داروا صبغ دار جارو
من حقكم ان ترفضوا.
وايضا من حق افراد القوات العمومية ان تقوم بعملها
اذن اعدوا اظهركم للهراوة.
و ماذا تستفيد فلسطين إذا تجمهرتم لن يتوقف القصف و العدوان فدخلوا سوق راسكم و احترموا التدابير الاحترازية الله يهديكم كونوا مع بلادكم أولا
مجموعة من الانتهازيين تازة قبل غزة جماعة تفضل الاجندات الخارجية على مصلحة الوطن
باش حسو هاد الناس ملي شافو 14 ألف مغربي طلعات لسبتة هاربة من بلاد مافيهاش حرب،فيهم أطفال،أسر ،نساء……….. .سوريين،يمنيين لكن لم يكن أي فلسطيني………
علاش تنشوفوهم كتار في تظاهرات لفلسطين وقلال في تظاهرات ضد سرقة المال العام والرشوة وضد مافيا العقار وتضامنا مع المناضلين والصحافيين المغاربة
اش سافرنا من فلسطين ..سبحان الله طفىتوه حتى بيناتكم شاب البارحةتقتل امام الملأ ولا احد قدر يعتقو وكيتفرجو جاتكم نفس على فلسطينيين لي اغلبهم عايشينةحسن منكم وخدامين مع اليهود بكرامه وبشهريه يحلم بيها اي واحد…تانيا مصلحة بلادنا اهم واهم ومصلحتنا مع قوى كبرى امريكا فرنسا اسرائيل انجلترا والصين …فلسطين يحرروها ناسها كما حنا مغاربه خص اغلبيتتا تتحرر من من نفاقىوالازدواجيه ديرو خير غي بيناتكم اولا عاد شوفو براني المرجو النشر
لم اظن أنه في يوم ما سيكون في بلادنا القرار للصهاينة وتحكمهم في تكميم الأفواه الصارخة ضد قتلة الأطفال الرضع والنساء
هذا التصرف و هذا التعنت فيه كثير من الوقاحة و قلة الحكمة كفاكم نفاقا من لا يحب بلده لا يدعي حبه لفلسطين قبح الله سعيكم
ههههه مازال المغرب يعتبر كورونا اخطر مما يقع في القدس. الله يدينا فالضو.
عاشت إسرائيل.الموت للإرهاب الفلسطيني
“لأن الشرق والغرب ينتظر مسيرتنا” لكون السيد السفياني سيتظاهر يوم الأحد بالرباط ضدا على قانون الطوارىء رغم أنه شارك في مثلها الأسبوع الماضي لكن اسمه لم يظهر واضحا في السابقة… إذا كان حب المظهر الخارجي عنوانا للمقاومة فلنقرا الفاتحة . ورحمة الله على القضية الفلسطينية.
فلسطين هي القضية المركزية و هي أغلى من سبتة و مليلية
بلا ما تصدعو لينا راسنا بفلسطين و الركوب على الموجة
لي بغا اناضل اسير الى غزة وموت تما مع خوتو
رباعة الشلاهبية بغاو استغلو السذج من القوم
مجرد مزايدات ما يهمنا هي مغربية الصحراء
من يريد تحرير فلسطين فليحمل السلاح أما الكلام ااشعبوي الفارغ فلا يهمنا نحن كمغاربة.
هاد الناس مضاهرين من اجل فلسطين و لمخير فيهم صباطو مقطع
هما مضاهرين ز عما اسيدي ربي راك تشوفنا مضاهرين ايوا دخلنا لجنة نكلو التوت و الفريز
لماذا لا تتظاهر هذه المنظمة ضد المحتل الإسباني الذي لازال يحتل أرضا مغربية في شمال المغرب ؟
العالم العربي كله يتعاطف مع فلسطين لكنه لا يتظاهر ضد المحتل الإسباني
المخزن أصبح لا يستحي في دعمه الصريح و الفج للصهاينة، كان يتستر نوعا ما و لكن التطبيع و اعتراف ترامب جعلاه يصاب بجنون العظمة و أصبح يخبط خبط عشواء و يجاهر بما كان يداريه سابقا، لعبة الطوارئ الصحية أصبحت قديمة و مدعاة للسخرية في زمن الأنترنت و التواصل الشبكي، مظاهرة يوم الأحد و مسيرة سلمية هادئة ثم ينصرف الكل بهدوء، أو يتم إنزال جحافل القمع ثم يقع ما لا يحمد عقباه لإرضاء الصهاينة؛ على المخزن أن يحسم أمره قبل فوات الأوان.
بالتوفيق…….. وذلك أضعف الإيمان. على الرغم ان القدس والمسجد الأقصى حمايتهما من الصهاينة وعبثهم يتطلب دعما اكبر. وحسبنا الله ونعم الوكيل.
فلستين كاي شعب نتضامن معهم ان كان مظلوم. لكن هده الورقة احترقت والسياسيون الطابور الخامس الدي يسبح بمشاكل اخوانه كما يدعي شرقا وغربا لتغييب الناس عن مشاكلهم المصيرية الحقيقية التي ما فتءت تزداد جيل بعد جيل .تجار هده القضية الى مزبلة التاريخ
غريب أمر هؤلاء الإسلامويين و العروبيين يتظاهرون فقط لمشاكل الشرق الأوسط و يعتقدون أن لهم أراضي مقدسة في الشرق الأوسط… الأراضي المقدسة الوحيدة هي الأراضي المغربية… هؤلاء يعيشون إستلاب تقافي خطير.
Vous avez un cerveau ou de la confiture dans le crâne
Est-ce que un seule pays arabe s’est montré même avec une seule mots pour nous défendre contre le complot Espagnole Allemagne Algerie
Toute l’Europe s’est montré contre le Maroc
Vous êtes conscient de ce que vous faite
Qu’est ce que on gagne avec la palastine
Ils créent des pb pour que nous les aidons et leur donner encore plus d’argent
Vive Israël vive le Maroc
اخر الاخبار اخواني مغاربة. خبر مهم جدا
اليوم وزيرة الدفاع اسبانية تهدد المغرب وجاء كلامها على ثالي.
المغرب عليه ان لا يلعب مع اسبانيا
وعليه ان يأخد حدره
وأراءنا نحن كإسبان لن تتغير في جميع القضاية المصيرية. و قالت في اخير. حسبوها كما تريدون الان يا مغاربة.
إن لم تستحي فافعل ماشئت كان على المجموعة تخرج دافع على سبة ومليلية والصحراء ديالنا براك متبقاو تسترزقوا بفلسطين درتوها سبة راه قادة يشغلها نسيتو ملي تعانق عرفات مع رئيس المرتزقة وقال نحن نعاني نفس الاحتلال من جهتي أنا مكاين غير الزروطة
ما شأننا بفلسطين نحن كمغاربة، و ماذا قدمت لنا فلسطين سوى التنكر لمغربية الصحراء و وصف نساء المغرب بالعهر و البغاء..العنصرية الدينية التي لحست عقول الغرب و المغاربة جعلت منهم أشخاص دمويين و يؤيدون الإرهاب الذي تقوم به حركة حماس المجرمة التي تضحك على الفلسطينين و العرب السذج بإفتعال الحروب ضد إسرائيل للإسترزاق من هاته الحرب.
لم يمضي سوى بضعة ايام على فض اضراب الاساتذة بالرباط و عزت الدولة ذلك حالة الطوارئ الصحية و ازمة كورونا ولكن فلسطين مامعاهاش كورونا ، هاذ الجمعية من اجل فلسطين ما حقش عليهزم يلتازمو ب التدابير الصحية اللي فرضاتها السلطات عاى عباد الله كاملين ؟
واش فلسطين ف مرتبة اكبر و افضل من المواطن المغربي !؟
الى الذباب الالكتروني
بعتم الارض والعرض و حتى الدين ل ، وسكتنا
لكننا لن نسكت عن تصفيقكم لقتلة الاطفال بعدما بعتم حتى اخر ذرة انسانية
فلسطين قضية كل انسان يرفض ان يقتل الرضع والاطفال والابرياء تحت اية ذريعة
فلسطين ليست قضية يهود او ملحدين او مسلمين او نصارى، بل هي قضية كل من لازالت في قلبه الانسانية، من امريكا اللتينية مدافعين عنها و ممن لا يؤمنون بالله ، ويأتي الذباب بوزبال يقول ليست قضيتنا، بطبيعته الحال ليست قضيتك انت فهي قضية الشرفاء
غريب امركم .بالضبط في هده الضرفية !!!عوض ان تكون مجموعة عمل من أجل الوطن ووحدته واراضيه كاملة ،والسماح بالتظاهر لأجل صحراءنا .يخرج هؤلاء فلسطين فلسطين .ناسين أرضهم .بالله عليكم في اي كوكب تعيشون، اين مصر اين الجزاءر اين السعودية .وووالعرب قاطبة،!!!!اهتموا ببلدكم اولا لكم .
على الدولة ان تقوم بدورها وتسكت هذه الابواق التي اكل عليها الدهر وشرب.
الدولة تعي ما تقوم به ونحن معها في كل صغيرة وكبيرة. كما ان على هذه الوجوه القديمة التي تدعي الدفاع على فلسطين الذهاب للعيش فيها لقد سئمنا منكم.
يا اصحاب الدكاكين الموسمية اخجلوا من انفسكم. لم تنصروا حتى قضيتكم الوطنية.
اف لكم
إذا كان المغرب يعلن إدانته الشديدة لغطرسة إسرائيل و أرسل مساعدات عاجلة لفسلطين و يتحرك على أكثر من صعيد من أجل وقف العدوان ، فما الغاية من التظاهرات و التجمهر؟
و لماذا يحاول البعض أن يركب على أزمات كهذه من أجل حسابات إنتخاباوية بئيسة كالسيد نزار بركة و السيدة منيب التي لم تدرك أن المغرب يعاني من إشكالية البطالة إلا بعد محاولات إقتحام سبتة المحتلة من طرف المهاجرين؟
ههه العام لجا نفس المسرحيات و الشعارات مع فلسطين…. وعلاش ما ينظموش مضاهرات و ووقفات احتجاجية على مدننا سبتة ومليلية المحتلتين، لي الجيش الاسباني عنف و ضرب الشباب ديالنا فبلادنا. قمة الوقاحة…
ان اردتم التجمهر على الأقل تجمهروا من أجل تحرير مدينتنا السلببتان سبتة و مليلية من بد المستعمر الغاشم الإسباني
قهرتونا بالتمثيل
علاش اليمن لا !!! اليمن اكثر من فلسطين قتل وتشريد وتجويع وتعطيش
خاصكوم المقدم يجمع فيكوم بالنصوصا
بعيدا عن العواطف المريضة التي يستغلها اصحاب اشكارة؛ يجب الاعتراف ان فلسطين اصبحت ورقة يلعب بها الهواة تركيا و ايران و اذنابهما عبر العالم لبلوغ ماربهم الجيوسياسية.
وطني المغرب يتربص به الاعداء من كل جهة؛ حبذا لو قمنا بمسيرة مليونية لارسال رسالة قوية الى كل من يريد شرا بوطننا.
للتذكير فقط: المقتطفات المنشورة من البيان فيها من الكلام الخطير الذي يفسر بوضوح منزلة الوطن في قلوب كتابيه ، من قبيل “المغرب كملحقة أمريكية”!!!
شخصيا لن احمل السلاح الا دفاعا عن وطني المغرب و المغرب فقط.
نازل إلى الرباط إن شاء الله يعني نازل
قلة ما يدار وصافي دابا السلطة راهم علموكم كتابيا باش ما تكونش مظاهرة وفاش تبدا الزرواطة بداو تحلوا فامكم بفهامتكم فلسطينيين عايشين حسن منا حنا ومكيحملوناش وانتوما عارفين هاد الشي ولكن وجوه الذل كيبقاو وجوه الذل
حفنة من الانتهازين لن تراهم في قضايا الوطن فلسطينيين اكثر من الفلسطينيين انفسهم تبا لكم ياتجار الدين وتجار القضية الفلسطينية
الى الجيوش الالكترونية، هل الوطنية تسمح برمي العائلات للبحر للعبور للبر الاخر، ولقد مات شخص في تلك الفضيحة.
اما بخصوص محاربة الفساد، الفاسد الاول في المغرب غير معرض للمسائلة القانونية، الوالي معين وليس منتخبا، ثالتا، وان كان للترويح على النفس، فليفعلوا ذلك هم احرار.
في المغرب، مزاج الحاكم يسير دولة، لذلك يجب ان يخرق هذا القرار