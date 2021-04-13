"مجموعة الفوسفاط" تتشبث بإرساء المساواة

أعلنت مجموعة OCP، الرائد العالمي في سوق الأسمدة الفوسفاطية، أنها تتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، عضو مجموعة البنك الدولي، من أجل دعمها في الحصول على شهادة EDGE التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين لصالح المتعاونات والمتعاونين.

وأورد بلاغ للمؤسسة أنه في إطار هذه الاتفاقية ستدعم مؤسسة التمويل الدولية IFC مجموعة OCP من أجل الحصول على شهادة EDGE، التي تعتبر المعيار الرئيسي في العالم لتقييم أداء المقاولات من حيث المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص الوظيفية بين الرجال والنساء.

ووفق المصدر ذاته فستكون هذه الشهادة الأولى من نوعها في المغرب والقارة الإفريقية، “وستدعم التزام مجموعة OCP بتغيير الممارسات وتعزيز تكافؤ الفرص الوظيفية داخل المؤسسة ونظامها الإيكولوجي ومجتمعاتها”.

ويعمل برنامج EDGE، الذي تم إطلاقه سنة 2011 خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، مع 200 منظمة كبرى موزعة على 44 دولة تمثل حوالي 30 هيئة من مختلف الصناعات، وأكثر من 2.4 ملايين موظف.

من جانبها، ومع أكثر من 20000 متعاون من عدة جنسيات، ورقم معاملات يناهز 6 مليارات دولار سنة 2020، “تتواجد مجموعة OCP في الطليعة في مجال المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التزامها بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولاسيما المساهمة في مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بحقوق الإنسان وتحقيق الازدهار”.

وبهذه المناسبة قالت نادية الفاسي الفهري،Chief Transformation Officer بمجموعةOCP : “يؤكد هذا المشروع رغبتنا في تعزيز نهج قائم على النتائج؛ ويتعلق الأمر هنا بوضع حجر الأساس الذي سيساهم في تسريع أداء المجموعة لتعزيز الإدماج والتنوع بين الجنسين باعتباره رافعة للتحول. وستمكن هذه الشهادة من قياس التحسن الملموس في مؤشراتنا في هذا المجال”.

هذا، وتهدف عملية حصول مجموعة OCP على شهادة EDGE بدعم من مؤسسة التمويل الدولية إلى “المساهمة على نطاق واسع في تعزيز مشاركة النساء في سوق الشغل بالمغرب وإفريقيا، وسيكتسي ذلك أهمية كبرى في سياق الانتعاش الاقتصادي بعد أزمة كوڤيد-19”.

كما تندرج هذه الخطوة، وفق المصدر ذاته، “في إطار الديناميكية التي وضعتها المجموعة منذ عدة سنوات، التي تعتبر التنوع بمثابة رافعة للنمو المستدام ودعامة أساسية لطموحها الإستراتيجي. وقد ظهرت النتائج الإيجابية لهذا الإجراء، إذ إنه ومنذ 2013 انتقل عدد الأطر النسوية من 23٪ سنة 2013 إلى 34٪ اليوم، وبالنسبة للمتعاونين الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة فقد ارتفع هذا المعدل من 30 إلى 50٪”.

وكشف البلاغ أن تعزيز الاندماج والتنوع بين الجنسين لا يقتصر على متعاوني مجموعة OCP، “لأن المجموعة تدعم من خلال برامج محددة المئات من المزارعين بالمغرب، وغامبيا والسنغال، والطالبات الشابات، ولاسيما من خلال ثانوية التميز؛ كما تدعم إطلاق المقاولات الناشئة للنساء الشابات من خلال برامج جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية”.

ومن جهته قال Xavier Reille، مدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة المغرب العربي: “تمثل النساء المغربيات منجما للمواهب غير المستغلة، ولهذا فإن تعزيز دورهن في عالم الشغل يمكن أن يساهم في تحسين أداء المقاولات المغربية وتسريع الانتعاش. ونأمل أن تشجع الشراكة مع مجموعة OCP المقاولات المغربية الأخرى على الالتزام بالمساواة بين الجنسين”.

يذكر أن هذا التعاون بين مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة OCP ينضاف إلى شراكة أخرى بين المؤسستين تم توقيعها في شتنبر 2020، وتهدف إلى تعزيز قطاعات الأرز بساحل العاج والدخن بالسنغال، وتندرج في إطار التعاون المشترك لفائدة البلاد والقارة في العديد من المجالات، وخاصة الفلاحة، البحث والتعليم.