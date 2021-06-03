مجموعة مغربية تستحوذ على "علامة أمريكية"

أعلنت المجموعة المغربية “موتانديس” استحواذها على مجموع أسهم الشركة الأمريكية “Season Brand LLC” التي يوجد مقرها في نيوجرسي، وهي رائدة في السردين المعلب عالي الجودة.

وذكرت المجموعة المغربية “Mutandis”، في بيان صحافي أمس الأربعاء، أنها وقعت عقد استحواذ مع المجموعة الأمريكية RAB Food، المتخصصة في المنتجات الغذائية، وهي تابعة لصندوق استثماري مدبر من طرف “Bain Capital Credit”.

ولم يتم إعلان قيمة صفقة الاستحواذ التي قامت بها المجموعة المغربية، فيما تم الاكتفاء بالقول إن التطبيق النهائي للعملية سيخضع للتراخيص الإدارية المطلوبة.

ويعود إحداث العلامة التجارية “Season” إلى سنة 1921، وهي اليوم رائدة في بيع السردين المعلب عالي الجودة، الذي يمثل حوالي 90 في المائة من رقم معاملاتها، ويتم توزيعه في أغلب سلاسل المتاجر الكبرى الرئيسية في أمريكا.

ولا تقوم شركة “Season” بإنتاج السمك، بل تستورده من دول عدة، من بينها المغرب، الرائد عالمياً في السردين المعلب. وبفضل المميزات الغذائية الاستثنائية للسردين، فضلاً عن الاتجاه المتزايد لاعتماد نظام أكل صحي، تمكنت الشركة الأمريكية من تحقيق نمو مستدام بلغ 13 في المائة سنوياً ما بين سنتي 2015 و2019؛ وقد كان تأثير أزمة كورونا على مبيعاتها إيجابياً.

وبالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، حققت Season رقم معاملات ناهز 54.6 ملايين دولار أمريكي، وفائضاً بـ8 ملايين دولار.

وأوردت المجموعة المغربية أن هذا الاستحواذ سيفتح مجالاً أوسع للمصدرين المغاربة للمنتجات الغذائية في إطار شراكات مستقبلية ستمكنهم من الوصول إلى سلاسل التوزيع الرئيسية في أمريكا.

وأشارت “موتانديس” إلى أن السمعة والتصور الإيجابي للمستهلك تجاه هذه العلامة التجارية التي يبلغ عمرها 100 سنة سيفتح آفاقاً مواتية لتوسيع خط الإنتاج.

جدير بالذكر أن Mutandis هي مجموعة صناعية مغربية متخصصة في السلع الاستهلاكية، وهي مدرجة في بورصة الدار البيضاء، ولديها سبع علامات تجارية رئيسية، بعضها يتم تسويقها في المغرب وأخرى في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، من بينها منتج التنظيف “ماجيكس” والسردين المعلب “جوسيان ومارين”، وعصير الليمون “مراكش”.