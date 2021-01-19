مجموعة OCP تشارك في آخر مرحلة لنهائيات جائزة "فرانز إيدلمان"‎

وقع الاختيار على مجموعة OCP، أول منتج للفوسفاط في العالم والرائد العالمي في سوق الأسمدة الفوسفاطية، للمشاركة في المرحلة النهائية لنيل نسخة 2021 من جائزة “فرانز إيدلمان Franz Edelman” المرموقة.

ووفق بلاغ صحافي صادر عن المجموعة، فإن هذا الترشيح “يعتبر تتويجا للجهود المبذولة من قبل مجموعة OCP في مجال الاستخدام الفعال لخوارزميات التحليل والاستفادة المثلى من البيانات، بهدف تطوير جميع عملياتها المرتبطة بالإنتاج، والسلسلة اللوجيستيكية المندمجة الخاصة بها، وتحديد الأولويات المتعلقة بالمعاملات التجارية”.

من جهتها، صرحت ندى بلمجدوب، نائبة الرئيس التنفيذي والمكلفة بتدبير الأداء لدى مجموعة OCP، قائلة إنه “لشرف كبير أن يتم ترشيح المجموعة للمرحلة النهائية لجائزة “فرانز إيدلمان” إلى جانب العديد من المقاولات الدولية الرائدة على المستوى العالمي، ويعكس هذا الاعتراف إقرارا بالعمل الجاد لمتعاونينا وتجسيدا لثقافة الابتكار وريادة الأعمال التي تم إرساؤها على مدى العقد الماضي، والتي آمل أن تستمر في تحقيق نتائج استثنائية، ونحن على مشارف الموجة الثانية من برنامج التحويل”.

كما أن ‫ترشيح مجموعة OCP لنيل الجائزة المرموقة، وفق البلاغ ذاته، “يأتي إلى جانب العديد من الهيئات والمقاولات العالمية، ويتعلق الأمر ببرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وAlibaba وAmazon وJD.com وLenovo وMemorial Sloan Kettering. كما يأتي انتقاء مجموعة OCP للمشاركة في السباق النهائي لنيل هذه الجائزة، تتويجا لإنجازاتها في مجال بيانات التحليل المتقدمة، والبحث التشغيلي وعلوم التدبير، التي مكنت المجموعة من تسجيل أرباح سنوية إضافية ناهزت 400 مليون دولار أمريكي”.

وعلى مدى السنوات العشر الأخيرة، قامت مجموعة OCP بتطوير أنشطتها لتصبح الرائد العالمي في صناعة الأسمدة. وفي هذا الصدد، “مكنت المرحلة الأولى من البرنامج الاستثماري الذي تصل قيمته إلى 20 مليار دولار أمريكي، من مضاعفة المجموعة لقدراتها المنجمية مرتين، ومضاعفة قدرات إنتاج الأسمدة ثلاث مرات، إلى جانب تطوير أصول صناعية متميزة ورائدة؛ من قبيل أنبوب نقل لباب الفوسفاط، مع إحداث تأثير إيجابي كبير من حيث الإنتاجية، والمرونة وتخفيض البصمة البيئية”، يضيف المصدر عينه.

وزاد البلاغ أن إنشاء اللجنة التوجيهية للأعمال (Business Steering Group) المكلفة بترشيد عمليات المجموعة، وأنشطة التسويق وسلسلة التوريد، “شكل أحد أهم المبادرات خلال العقد الماضي، إذ تم بشراكة مع المكتب الاستشاريDynamic Ideas تطوير نماذج متقدمة لسلسلة التوريد، من أجل تحسين أرباح المؤسسة في إطار نهج شامل، وهو ما مكن من تعزيز مرونة سلسلة الإنتاج المتكاملة، بدءا من الاستخراج المعدني، ووصولا إلى تحديد أولويات الأسواق المحتملة، حيث تمكن هذه النماذج من استكشاف كيفية تأثير مختلف حلقات سلسلة التوريد على بعضها، والقيام بعمليات المحاكاة، وفهم القدرات الحقيقية للبنيات التحتية المتواجدة، من أجل تحسين الموازنة التجارية والتشغيلية، وتحديد أولويات الاستثمارات المستقبلية”.

وتبعا لما جاء في البلاغ دائما، فإن التحليل المتقدم للبيانات والابتكار “يعتبر من أسس استراتيجية ورؤية مجموعة OCP؛ وقد ساهم هذا النهج الحديث في إنشاء جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P)، التي تأسست من أجل البحث والابتكار، حيث يلعب التحليل المتقدم دورا مركزيا في البحث والتعليم. وساهمت الجامعة، أيضا، في تطوير المجموعة لتشكيلة من المنتجات الجديدة والملائمة لمختلف أنواع التربة والزراعات، واستكمال عروض دعم الفلاحين، من خلال وضع وتنفيذ حلول رقمية تستند على تقنيات التعلم الآلي”.