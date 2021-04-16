مجهولان يسرقان وكالة لتحويل الأموال بمراكش

مجهولان يسرقان وكالة لتحويل الأموال بمراكش
صورة: أرشيف
الجمعة 16 أبريل 2021 - 20:20

تعرضت وكالة لتحويل الأموال بمقاطعة النخيل بمراكش، الجمعة، لعملية سطو من طرف شخصين باستعمال دراجة نارية.

ونفذ المعتديان هذه السرقة باستخدام السلاح الأبيض في الهجوم وتهديد مستخدمة الوكالة، ما جعلها تستسلم وتمكنهما من مبلغ مالي كبير كان بحوزتها، ليلوذا بعدها بالفرار.

وفور علمها بالحادث، حلت بالوكالة عناصر الدائرة الأمنية الـ15، والشرطة العلمية والتقنية، من أجل فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة، ورفع البصمات لاستثمارها في البحث عن مقترفي هذه العملية الإجرامية.

وفتحت الشرطة القضائية بحثا أوليا مع المستخدمة، كما حصلت على تسجيلات كاميرات المراقبة لتحليلها وتوظيفها في الوصول إلى الجناة.

يذكر أن هذه العملية تعتبر الثانية من نوعها بمدينة مراكش، بعد تعرض وكالة أخرى لتحويل الأموال بشارع علال الفاسي بتراب مقاطعة جليز، الأسبوع الماضي، للسرقة والسطو على مبلغ يزيد عن 100 ألف درهم.

الشرطة العلمية والتقنية الشرطة القضائية سرقة وكالة لتحويل الأموال مقاطعة النخيل بمراكش

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‫تعليقات الزوار

7
  • كريم
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 20:29

    كان في القديم الترمضينة فيها السب و النتيف، دابا ولّات الترمضينة بسرقة وكالات التحويل عاين باين بالنهار القهار.

    2
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  • محمد
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 20:31

    هذه هي عواقب التضييق على الشعب وقمعه . فكل فعل له ردة فعل توازيها في الشدة

    -6
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  • sun shine state
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 20:32

    aux etats unis un [hold up] ,,vol a main arme dans une banque ou un etablissement de change et passible de 30 ans de prison,,ils vont vite les arretes mais le probleme c,est la justice .

    2
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  • Ayoub
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 20:36

    هناك ثغرات في هذه الوكالة اول شيء اين الامن الخاص securite الذي هو الشخص الاول الذي تصطدم به ثم كاميرات المراقبة ….اما مستخدمة لاحول لها ولا قوة كل من وقف امامها ملوحا بسلاح ابيض فستمد له ما بحوزتها من نقوذ الوكالة وفي احسن الاحوال ستصيح باعلى صوتها…

    10
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  • كمال
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 20:41

    هذه هي الجريمة الرابعة في جميع ربوع المملكة وما خفي أعظم ولم يتعدى بعد رمضان يومه الثالث.ماحتارموا حتى رمضان المعظم وكايسرقوا فيه وقاليك بغاوا صلاة التراويح.ياله من نفاق.اللهم لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا ولا حولة ولا قوة إلا بالله

    7
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  • السرقة في رمضان
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 20:42

    كان على اللصين ان يقدرا هذا الشهر الفضيل ويكفا عن السرقة اكراما لرمضان على الاقل، ذات يوم من غير رمضان اعترض لي مجموعة من اللصوص وزعيمهم في الطريق وسرقوا مني ماكولات كنت قد اشتريتها من سوق مرجان فخطفوها مني وبدؤوا ياكلون امامي الا زعيمهم فسألته لماذا لا تاكل معهم انت؟ فقال لي: اني صائم صيام الاجر هذا اليوم يوم الخميس، على الاقل يجب على اللصوص وقطاع الطرق ان يتركوا دائما بابا للخير في حياتهم يدخلوا منه الى التوبة يوما ما .

    3
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  • مستغرب...
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 20:44

    غريب أمر هاته الوكالات…هل من المعقول وكالات تضم اموال طائلة و لا تتوفر على حراس أمن !!!! و الكامرات و صفارات الاندار ..أمر عجيب…

    6
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