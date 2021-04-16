مجهولان يسرقان وكالة لتحويل الأموال بمراكش

تعرضت وكالة لتحويل الأموال بمقاطعة النخيل بمراكش، الجمعة، لعملية سطو من طرف شخصين باستعمال دراجة نارية.

ونفذ المعتديان هذه السرقة باستخدام السلاح الأبيض في الهجوم وتهديد مستخدمة الوكالة، ما جعلها تستسلم وتمكنهما من مبلغ مالي كبير كان بحوزتها، ليلوذا بعدها بالفرار.

وفور علمها بالحادث، حلت بالوكالة عناصر الدائرة الأمنية الـ15، والشرطة العلمية والتقنية، من أجل فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة، ورفع البصمات لاستثمارها في البحث عن مقترفي هذه العملية الإجرامية.

وفتحت الشرطة القضائية بحثا أوليا مع المستخدمة، كما حصلت على تسجيلات كاميرات المراقبة لتحليلها وتوظيفها في الوصول إلى الجناة.

يذكر أن هذه العملية تعتبر الثانية من نوعها بمدينة مراكش، بعد تعرض وكالة أخرى لتحويل الأموال بشارع علال الفاسي بتراب مقاطعة جليز، الأسبوع الماضي، للسرقة والسطو على مبلغ يزيد عن 100 ألف درهم.