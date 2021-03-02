مجهولون يحرقون حجرة دراسية للرحل بالرشيدية

أقدم مجهولون على إضرام النار في حجرة دراسية متنقلة خاصة بأبناء الرحل، تم بناؤها حديثا من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالقرب من جماعة سيدي علي بإقليم الرشيدية.

وأسفرت العملية التخريبية، الاثنين، عن تدمير الحجرة الدراسية بالكامل، بعد إحراقها عمدا، حتى أصبحت ركاما من الرماد، في حين يظل البحث جاريا لمعرفة جميع ظروف وملابسات هذه العملية التخريبية التي تعرضت لها حجرة أنشئت لتعليم أبناء الرحل.

وحسب المعلومات التي وفرتها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم الرشيدية فإنها أشعرت بحادثة تخريب وإحراق الحجرة الدراسية، وقامت بزيارة الموقع من أجل إعداد تقرير في الموضوع، مشيرة إلى أن الحجرة تعرضت بشكل كامل لتخريب وإحراق.

وأوضحت المديرية، من خلال تصريح لمسؤول، أن المدير الإقليمي سارع إلى وضع شكاية في الموضوع لدى النيابة العامة المختصة من أجل فتح تحقيق لمعرفة المتورطين في هذا العمل الإجرامي وكشف الأسباب، موضحا أن الحجرة تم بناؤها من طرف عمالة إقليم الرشيدية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية,

وعلاقة بالموضوع، باشرت مصالح الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بالرشيدية تحقيقا في موقع الجريمة، إذ عملت على رفع البصمات وتمشيط المنطقة لعلها تصل إلى الجاني أو الجناة لتقديمهم أمام العدالة.