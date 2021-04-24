محامون مغاربة في إسبانيا يطالبون باعتقال ومحاكمة زعيم "البوليساريو"

طالب محامون مغاربة بإسبانيا القضاء الإسباني بتفعيل مذكرة التوقيف الصادرة في حق إبراهيم غالي، زعيم جبهة “البوليساريو”.
وكان محامو الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وضعوا شكاية مستعجلة قصد التحقق من دخول إبراهيم غالي إلى مستشفى في شمال إسبانيا بهوية وأوراق مزورة، وذلك هربا من العدالة الإسبانية.
ونفى هلال تراكو، محام مغربي بإسبانيا عن ضحايا الأعمال الإجرامية التي ارتكبها إبراهيم غالي ورئيس رئيس رابطة المحامين المغاربة الممارسين بإسبانيا، صحة المعلومات التي راجت بخصوص إسقاط القضاء الإسباني المتابعة القضائية في حقه.
وحسب ما صرح به متحدث باسم الشرطة لم يذكر اسمه لوكالة “أسوشيتد برس”، فإن إسبانيا أوقفت الملاحقة القضائية والتحقيق ضد زعيم جبهة “البوليساريو”، مضيفا أن “التحقيق في ادعاءات سابقة ضد الزعيم إبراهيم غالي أُغلق، وليس لدى إسبانيا أي قضايا معلقة ضده”.
وأكد المحامي هلال تراكو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ملف إبراهيم غالي و19 آخرين من أعضاء جبهة “البوليساريو” وضع لدى المحكمة الإسبانية سنة 2007 وتم التفاعل معه من قبل الجهات المختصة في 2008، ثم خرج قرار استنطاقه سنة 2012 ومنذ 2016 وهو متابع من قبل القضاء الإسباني؛ ما دفعه إلى إلغاء نشاط كان سيحضره بإسبانيا، بعدما علم بأنه سيتم اعتقاله بمجرد قدومه.
وجدد المحامي ذاته تحريك مسطرة المتابعة في حق زعيم “البوليساريو” بعد دخوله إلى إسبانيا قصد العلاج الطبي، حيث وجه مراسلة إلى الشرطة القضائية في المنطقة التي يتواجد بها إبراهيم غالي يخبرهم فيها بدخوله بهوية مزورة وأنه متابع في ملف قضائي وهارب من العدالة الإسبانية.
وشدد رئيس رابطة المحامين المغاربة الممارسين بإسبانيا على أن إبراهيم غالي هو “مجرم وله انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حق الإسبان والصحراويين”، وزاد: “نحن نطالب بتفعيل الفصل 259 من القانون الجنائي الإسباني والقوانين الدولية الجاري بها العمل في هذا الصدد”.
وحول دخوله بهوية مزيفة، أوضح المحامي المغربي أن الضحايا لديهم ثقة في القضاء الإسباني المستقل عن السلطة التنفيذية، مؤكدا أن تساهل القضاء الإسباني معه “يؤثر على العلاقات مع المغرب”.
يشار إلى أن إبراهيم غالي نقل إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى (سان بيدرو) في (لوغرونو) الأحد الماضي، بواسطة سيارة إسعاف قدمت به من مدينة سرقسطة، وتم إدخاله تحت اسم مستعار هو محمد بن بطوش من جنسية جزائرية.
ويطالب دفاع الضحايا ببدء تفعيل إجراءات النيابة العامة والتعاون مع الشرطة الإسبانية من أجل استجواب إبراهيم غالي في المستشفى الذي يرقد فيه، ثم سجنه وفق مذكرة التوقيف الصادرة بحقه؛ وذلك تحقيقا للعدالة الإسبانية والعدالة الدولية.
باءسم جماعة وساكنة مذغرة التاريخية والتي تضم كذلك حي أولاد الحاج بشقيه القديم والجديد،باءسمهم جميعاً نعلن ءاعترافنا بجمهورية القبائل الديمقراطية الشعبية وعاصمتها تيزي وزو،ونعلن ءاستعدادنا لفتح سفارة لهم داخل جماعة مذغرة.
وهذا الاءعتراف يأتي طبقا لمباديء واعراف القانون الدولي وخاصة مبدأ المعاملة بالمثل ردا على تصرفات نظام الطوابير نظام بوخروبة.
محامون ديال من ؟! ديال سيدهوم
أصبحت المحاماة تدافع عن مصالح الديكتاتورية
اسبانيا تلعب بالنار على المغرب ان يريها العين الحمرا
كيف يعقل ان تستقبل اسبانيا مجرم والأغرب من ذلك يدخل بهةية مزيفة لتراب اسبانيا ….
اليس لهم مخابرات حتى يعرفوا حقيقة هذا المجرم المدعوم من الجزائر التي تنفق اموال شعبها على هؤلاء الشردمة
بصفتي ابن معتقل سابق بمخيم البوليساريو بعث عدة رساءل لبعض المنظمات الدولية
هذا الشخص متهم من طرف العدالة الاسبانية بجرائم ضد الانسانية منذ مدة والمغرب يجلس معه أو مع ممثليه في قاعة واحدة في مؤتمرات الاتحاد الافريقي.
وحب على اسبانيا تفعيل القانون ضد هذا المجرم ولو لم تتقدم اية جمعية او تنسيقية من اجل ذلك. لان الجرائم ضد الإنسانية لا يقع عليها التقادم مع العلم ان هذا السفاح هناك عدة شكايات ضده .اذا لم تقم اسبانيا بالمتعين واعتقال الرخيص وتقديمه للمحاكمة هذا يعني بالواضح انها متواطئة مع البوليخاريو ولها هي الاخرى يد في إطالة النزاع خوفا من التقدم الذي يعرفه المغرب الذي يجب عليه بدوره وضع النقط على الحروف و معرفة الصديق من العدو والتعامل بالمثل.
نحن نؤمن بالديمقراطية ونرى أن التطبيب حق من حقوق الإنسان ونرى أن أي إنسان كيفما كان له حق التطبيب حتى لو كان شيطانا يمشي على قدمين ولكننا أيضا نؤمن بأن أي شخص كان لايجب أن يلفت من المحاسبة متى ما توفرت شروط محاكمته وأرى أن يستفيد الرجل من العلاج أولاً ثم يقدم للمحاكمة وإلا فقدت العدالة الأوروبية مبدأ سواسية الناس أمام القضاء . على أن لا يفهم من كلامي هذا أنني أدين الرجل تعسفا على قرينة البراءة ولكنني أريدها براءة أن إدانة عن طريق القضاء النزيه.
لو كان الأمر متعلقا بمعارض من إقليم cataloña لأقامت إسبانيا الدنيا و لم تقعدها..كفى من سياسة الانبطاح للمستعمر القديم فإن ميزان القوى قد تغير و على الدولة المغربية أن تعبر عن هيبتها و تدافع عن سيادتها ضد المنافقين الإسبان
أين هي المنظمات الحقوقية للانسان العالمية أين منظمة هيومن رايتس ووتش ولا كاتبانو غير فالخاويات.
بالله عليكم كيف يعقل ان يدخل شخص معروف بهوية مزورة ؟ ولماذا لن يختر اي بلد اخر الا اسبانبا ؟؟ كفاكم
ضحك على شعبي العزيز وقولو ان اسبانيا استقبلة زعيم
البوليساريو لتبعث رسالة للمغرب ،كما فعلت موربتانيا
قبلها عند استقبالها لجماعة البوليساريو وانضرو حولكم
لتفهمو ان بسبب ساستكم التوسعية اصبحتم محاصرين
من الجيران الذين فقدو فيكم الثقة واغلقو حدودهم…
نهاية كل من تربص بالصحراء المغربية
– حسني مبارك سجن في مصر و توفي بعد خروجه من السجن بفترة وجيزة و كان أسيرٍ في صحراء المغرب خلال مهمّة سرّية قادته إلى “حرب الرّمال” سنة 1963
– امعمر القدافي أخرج كالفئر من قادوس و ضرب ثم قتل بالرصاص
– بوخروبا بومديان مات مسموما
– بوتفليقة جلطة دماغية
– هوغو تشافيز مات بالسرطان
– فيدل كسترو توفي و أخوه سلم الحكم للشعب
– عبد العزيز المراكشي توفي و دفن في الخلاء
– ابراهيم غالي يدخل الأراضي الاسباني بجواز مزور للعلاج من سرطان الأمعاء
– معضم الوزراء الجزائريين السابقين المعادين للمغرب يقبعون في السجن
صبحان الله نمد أيدينا للكل و نرحب و نضايف الجميع و لا نتدخل في شؤون الغير
و كل من عادانا ألحق به الله مصيبة
الله الوطن الملك إخواني عسى ان تكرهوا شيئا و هو خيرا لكم نعم هاذا الوباء أرتبك العالم و جعل بعض الدول تحسب ألاف الحسبات و الحمد لله أن المغرب نجح و كان من الأولين في هاذه الحسبات و اصبح أخذ سياسته بعن الإعتبار في العالم، لأكن هنا أشير مايسمى بالرخيص مستخدم من كبرنات دزاير أن الله سبحانه من خلال حسن جوارنا لدزاير و كبرانتها فضحهم الله بهاذا الوباء و جعلهم أكثر دولة ترتبك في ضل الجائحة في دخلها مع الحراك و جرعته للوباء و كذالك خطئ بالهدية من طبق الرخيس إلى االعدالة الإسبانية الأروبية هاذا إن دل على شئ إنه يدل على نجاحالمغرب في سياسته و عقلانته و خسارة للأوهام بوزبال الكابرنات الدزاير في الداخل و الخارج
في هذه الايام لقد راينا مغاربة مهوسون من اجل اعتقال الرئيس الصحراوي .اسبانيا لن تنجر واراء هذه الاصوات فمنذ اعتراف مايسمي بترمب علي الصحراء الغربية للمغرب فموافق اسبانيا قد تغير .ربما غدا او غد سيتم اجتماع غالي مع الحكومة الاسبانية هذا وراد وكل شي وراد وقد نتظر الرد المغرب اثناء هذا الاستقبال للرئيس ابراهيم غالي .
اوا حتى يبرا اارجل بعدا …حشومة المطالبة باعتقال مريض ..لن يربح المغرب شيأ من اعتقاله كما لا يخسر شيأ وهو طليق
ايتها الدولة المتشدقة بالديموقراطية ان كنتم صادقين اعتقلوا هذا الجرذ المجرم ،وقدموه للمحاكمة على جرائمه الهمجية ،قبل ان يفر ما العدالة ، ..منافقون….
يكفي جريمة الاعتقاله ومحاكمته في حالة تلبسا انه دخل الى التراب الاسباني يهودية مزورة .
اسبانيا عدو للمغرب فلا عجب في عدم تعاونها مع المغرب ،لان اسبانيا دائما تريد الاستفادة من خيرات المغرب و في المقابل لا تريد له ان يزدهر او يتقدم بل تريد له الخراب و الدمار .
يتكلمون على جمهورية و حرب و و وهم في الأخير يدخلون “رئيسهم” إلى مستشفى بإسم مستعار ويعلنون وفاته لتمويه المتضررين من تعديبه لكي لا يجددوا دعواتهم ضد المستبد. “هؤلاء تسنى منهم الخير” مثلهم مثل أسيادهم الجنرالات الذين يعيشون على الكذب والبهتان ضد شعوبهم.
إذا كانت أسبانيا قد قبلت هاذا المجرم ودخل اراضيها بأوراق مزورة… فاين هي الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تدعي الدول الغربية بمن فيها أسبانيا….
يجب اعتقال هاذا المجرم ومحاكمته وتعميق البحث معه كي يتضح كل من شارك في هاذه الافعال… كما يجب انصاف اخواننا الذين تعرضوا للظلم من طرف هاذا المجرم ونحن نساند اخواننا قصد محاكمة الطغاة ومن يدعمهم….
بمجرد ان تتخذ أسبانيا اي موقف ضد الاخ إبراهيم غالي سيتم تفعيل الدعاوى المرفوعة ضد جميع مسؤلين الرباط بمن فيهم محمد السادس و عائلته بتهم انتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و جرائم ضد الإنسانية إبان الحرب و تحديدا مجزره اجريفية ضد الصحراويين العزل، وعليه محاولة التبجح التي يتخذها المغرب ضد أسبانيا و المنتظم الدولي فاشلة و تأثير المغرب على السياسة الدولية محدود، لذى عليه معرفة قدره و الجلوس دَونه.
تحية لهؤلاء المحامين نسأل الله أن يجدواآذانا صاغية لدى من يعنيهم أمر القضاء هناك في بلاد الأندلس
حصلتي يا المش فوق البوطو، و السبوعا كايتسناوك التحت. هههههههه
على ما اضن اسبانيا أمريكا ألمانيا فرنسا….فقط مصلحتهم ولا يهمهم سوى أنفسهم
المهم على المغرب أن يتعامل مع العالم بشدة ولا بالتسامح والمرونة وعلى ما اعتقد بأننا ننسى بسرعة وهذا هو مشكلتنا