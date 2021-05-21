محامون مغاربة ينددون بالعدوان على فلسطين

خاض المحامون بمدينة مراكش، الخميس، وقفة احتجاجية “تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضده”.

وخلال هذا الشكل الاحتجاجي، جدد أصحاب البذلة السوداء “إدانتهم القوية للعدوان الصهيوني الغاشم، الذي يطال الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من إبادة”.

واستنكر المحتجون “حالة التردد التي أبان عنها مجلس الأمن بالإحجام عن اتخاذ ما يلزم وفقا للشرعية الدولية”، ودعوا جامعة الدول العربية إلى “تحمل مسؤوليتها التاريخية، واتخاذ موقف واضح ومسؤول بشأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة”.

وناشدت نقابة المحامين ومجلس هيئتهم بمراكش الأحزاب والنقابات والمنظمات والجمعيات الحقوقية والمهنية، وكل الفعاليات، التعبير عن مساندة ودعم الشعب الفلسطيني بكل المتاح قانونا.