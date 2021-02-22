محامو الأردن يدينون "الهجمة الإعلامية الجزائرية"

أكد محامون من المملكة الأردنية أن الهجمة الإعلامية للجزائر ضد المغرب “تسيء إلى روابط الأخوة والتاريخ المشترك بين الشعبين الشقيقين”، معتبرين أن هذه الهجمة الإعلامية “لا تساهم إلا في توسيع الفجوة وتعميق الخلاف وافتعال أزمات لا مبرر لها”.
وعبر المحامون، في بيان حول “التطورات الأخيرة في قضية الصحراء المغربية”، عن استغرابهم “لحالة الانفعال والتشنج في الموقف الرسمي الجزائري الذي ظهر في تحركاتها السياسية والهجمة الإعلامية على الدولة المغربية ورموزها، من خلال محاولة الإساءة في برنامج متلفز إلى شخص الملك الذي طالما دعا إلى طي صفحة الخلاف وفتح آفاق التعاون بين الدولتين الشقيقتين”، منوهين بتعامل القوات المسلحة الملكية مع الهجمات الاستفزازية من انفصالي “البوليساريو” التي استهدفت معبر الكركرات في الحدود المغربية، لقطع الطريق الدولي على حركة التجارة بين المغرب وإفريقيا جنوبا.
كما أشادوا، في هذا الصدد، بتدخل القوات المسلحة الملكية لإعادة تأمين الطريق بمستوى عال من الحرفية وضبط النفس، “مما حقق ردع ميليشيات “البوليساريو” وفوت الفرصة على المغامرين والمقامرين باستقرار المنطقة ومصالح شعوبها. كما ثمنوا موقف الدولة الأردنية في الوقوف مع المملكة المغربية في قضيتها العادلة بالحفاظ على وحدة أراضيها ودعم رؤيتها الجادة المتمثلة بمبادرة الحكم الذاتي لجهة الصحراء، لإنهاء المأزق السياسي وحل النزاع الذي طال أمده وأثر سلبا على شعوب المنطقة المغاربية”.
ودعا البيان في الأخير كافة القوى الوطنية إلى اتخاذ موقف واضح وصريح بهذا الخصوص، مؤكدين رفضهم القاطع لأي مشاريع انفصالية تهدف إلى تقسيم الأوطان.
لم يسبق لنا في يوم من الايام ان راودنا شك في الأخوة الصادقة والصافية بيننا وبين اشقاءنا في المملكة الاردنية الهاشمية تحية لكم ايها الاشقاء…
وتحية لكل اخواننا في الشرق الأوسط والخليج…
لو زدتم سيئا قليلا على هذا البلاع والتنديد بدولة 2eme fransise… واعلنت المملكة الهاشمية عن انشاء قنصلية لها في العيون او الداخلة…لزادت معزتكم عندنا اكثر مما نكنه لكم اليوم من حب واعتزاز باخوة عربية ومسلمة ولعائلتين ملكيتين من نفس التراب..والشرف..
نحن الشعب المغربي نقول لهم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اللهم كفأهم بما شئت
كل يوم ينضم مثقفون من خارج المغرب ضد سياسة الفقر والتهميش الذي يقوم به جنرالات العسكر المستبد المتخلف بالجزائر إنهم ينشرون الفرقة بين شعبين يجمعهما اللغة والدين والعرف.
فإلى متى نبقى هكذا فالحل هو إزاحة العسكر من السياسة فمهمته تكون في الدفاع عن الحدود والأمن وليس الإستلاء على خيرات الشعب.
الجزائر والبوليساريو اصبحو في عزلة
عداء المغرب سيرسل عجزة الجزائر إلى مستسفى الأمراض العقلية
فهمتو الآن الفرق بين الشعوب ؟
فهمتو الفرق بين شعب حر لا يركع لغير الله ..شعب طرد الإستعمار و بين شعوب تركع و تسجد لغير الله و تنتضر الحماية الفرنسية و الحماية الصهيونية ..!
الله اكبر الله اكبر الله اكبر عليكي يا مكة الثوار و يا قبلة الأحرار …
عاشت الجزائر..عاشت فلسطين الحبيبة..و و كل أحرار العالم في تقرير مصيرهم ..
احسن صورة شكرا للمبدع لصاحب الصورة.المملكة المغربية الشريفة دائما في تقدم وازدهار و رخاء.والذل والمتاهة والعدم لمن اراد بمغربنا االجميل سوء.مغربنا بلد الأمان والخيرات.كول وشرب بيديك ورجليك.وملكنا محمد السادس الله احفظو وينصرو ويحفظ ليه الميمة لي ولداتو.
كلام معسول……وهل تأنيتم هنيهة وراقبتم كلامهم
لوسائل إعلام العدو ….أو عند وجودهم داخل أراضيه ؟
لا نريد التنمق في التعابير والكلام الذي يبدلونه كل
ثانية وكل ساعة وأن كثيرا من أمم العرب وأنظمتها
عندهم سبع وجوه……..!!!!!!!!!!!!
أمر آخر بالغ الأهمية ومنطقي جدا : لماذا الحكم الذاتي
لصحراء المغرب دون أقاليمه الأخرى بما أن المغرب متيقن
أنه موجود فقط في صحرائه ……؟؟؟؟؟؟ : إن ذلك يعتبر
لا محالة نقطة ضعف خطيرة جدا في تفكير أو رؤية المغرب
وهو الآن بين نارين مشتعلتين وبقوة : الخضوع والخنوع
لسياسات دويلات وما تفرضه على المغرب من كل اتجاه
أ و التخلي عن الصحراء المغربية…..وإضاعتها….!!!!!!!
وذلك ما لا نقبله أبد الآبدين لا الأول ولا الثاني…..!!!!!!
الهجمة الاعلامية الجزائرية على المغرب والهجمة الاعلامية القطرية على السعودية والهجمة الاعلامية الفلسطينية على اسرائيل والهجمة الاعلامية السودانية على اثيوبيا والهجمة الاعلامية المصرية على السودان وغيرها مما تعتبرونه هجمات مع ان المحايدين يرونها حرية صحافية ليس الا، هدؤوا من روعكم ولا تجزعوا ما دامت هذه الهجمات ليست عسكرية.
ترفع القبعة لهؤلاء الرجال موقفهم ثابت لا يتغير وتحيى المملكتان الشريفتان الءردن والمغرب والموت للءعداء
حفظ الله المملكة الأرددنية الهاشمية وعاهلها وجميع الاوطان العربية والمسلمة التي تهدف لنشر المحبة والأخوة والوقوف مع بلدنا لدحر اعداء السلام .
شكرا للأخوة في المملكة الأردنية الهاشمية على تضامنكم مع شعب المملكة المغربية. وهذا حال جيراننا في الجزائر.، فقد جعلت سلطاتهم العسكرية من الحقد والكراهية إتجاه شعب المغرب وملكه عقيدة وأولية منذ 45 سنة، وبالحرف قال احد قادتهم بأنه سيجعل من البوزاريو حجرة في حذاء المغاربة ذالك منذ 45 سنة. وللذكرى فقط، قام حكام الجزائر بطرد 45 ألف مغربي من الجزائر في السبعينات عند اسرجاع صحرائنا.
لكن والحمد لله ظهر الحق وزهق الباطل. ولا يحز في أنفسنا إلا أشقاءنا من الشرفاء الجزائريون الأحرار الذين يعانون من ديكتاتورية الحكم العسكري والإديولوجية البائدة.
يجب على كل الأنظمة العادلة فى العالم أن توجه توبيخا لهذا النظام الغاشم والا أخلاقي الذي يصدر ثقافة الحقد والبغض والتفرقة بين الشعوب. وليثبتو للعالم أجمع أن هذه الدولة الجزائرية أو هذه العصابة هي الطرف في قضية الصحراء المغربية.
إلى Al quds:يبدو أنك لم تتناول الحليب والموز والبطاطا……لهذا كلامك به من الحمق ما لا ينفع معه علاج!!!أريد أن أسألك ولا أنتظر منك إجابة،لأني أعرف عن تاريخك القصير ما لا تعرفه أنت،أعود للسؤال:متى استعمرتم؟ومتى ذهب الاستعمار(بمحض إرادته)،ولم تطردوه كما تظن؟؟…الله عليكي يا الجزائر…ههههه…عليكي:فين قريتي العربية….!!!!..ما هذه الخزعبلات التي تنطق بها…ماذا قدمتم لفلسطين غير:بلا بلا بلا…والكلام الفارغ…أصابكم الصرع وداء السعار بسبب نجاحات المروك أعمي Al quds