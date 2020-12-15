محامي وادو ينفي وجود مشكلة المدرب مع الإدارة

أوضح مراد العجوطي، محامي الدولي المغربي السابق عبد السلام وادو، المدرب الحالي لنادي مولودية وجدة لكرة القدم، أن موكله دخل في خلاف مع سائق حافلة الفريق الوجدي السبت الماضي، وليس المكتب المسير للفريق، لهذا أصر على الحضور رفقة فريقه أمس الأحد في مباراته أمام الرجاء، بحكم أن الإدارة لم يكن لها دخل مباشر في “واقعة الحافلة”.

وقال محامي مدافع “الأسود” السابق: “بالنسبة للخلاف الذي حصل السبت الماضي فقد كان هناك مشكل مباشر بين عبد السلام وسائق حافلة النادي، ولم تكن إدارة سندباد الشرق طرفا في النزاع، لهذا يؤكد موكلي أنه فكر جليا وشعر بحجم المسؤولية، والتزاما بالعقد الاحترافي الذي يجمعه بالنادي قرر في آخر لحظة أن يُساند اللاعبين ويحضر في دكة البدلاء أمام الرجاء”.

وبخصوص عدم مرافقة وادو للفريق عقب اللقاء أوضح المتحدث نفسه: “عبد السلام كان في حالة صحية صعبة، وقد سلمه الطبيب شهادة طبية لـ20 يوما، لهذا ارتأى عدم السفر مع البعثة مباشرة بعد اللقاء بالنظر للمسافة الطويلة بين البيضاء ووجدة، واختار أن يخلد للراحة قليلا قبل أن يعود لاستئناف عمله على رأس القائمة التقنية لسندباد الشرق”.

وشدد محامي وادو على أن موكله ملتزم بالعقد الذي يجمعه بالفريق، وعلى أنه سيعود لمزاولة مهامه فور توصله بـ”الضوء الأخضر” من الطبيب المشرف على حالته الصحية، مؤكدا أن الخلاف الذي حصل هو بين المدرب وسائق الحافلة وليس مع الإدارة.

وكما أشارت “هسبورت” في وقت سابق، فقد دخل مدرب الفريق الوجدي عبد السلام وادو السبت الماضي في “شجار” مع سائق حافلة الفريق، استدعى تدخل الدرك الملكي بمنطقة النواصر لتوقيف طرفي النزاع وفتح تحقيق في الموضوع، قبل أن يتجه الطرفان إلى تلقي العلاجات اللازمة؛ وبعدها اختار وادو أن يكون حاضرا مع فريقه أول أمس الأحد في مباراته أمام الرجاء، غير أنه لم يُرافق بعثة الفريق إلى وجدة بعد نهاية اللقاء.

يذكر أن الرجاء الرياضي تمكن مساء أول أمس الأحد من الفوز على ضيفه مولودية وجدة بثلاثية نظيفة، تناوب على تسجيلها كل من المهاجم محمود بنحليب والكونغولي بين مالانغو وعبد الإله الحافيظي؛ وذلك خلال المباراة التي جمعتهما على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب الجولة الثالثة من منافسات الدوري الاحترافي.