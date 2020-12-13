محام: وادو ضحية اعتداء سائق مولودية وجدة

قال مراد العجوطي، محام بهيئة الدار البيضاء، إن “عبد السلام وادو، اللاعب الدولي ومدرب فريق المولودية الوجدية، تعرّض، صبيحة السبت، لاعتداء غريب على يد سائق حافلة المولودية الوجدية، على مستوى الرأس، بعد تدخله من أجل طلب السماح لمدرب الحراس بولوج الحافلة الخاصة بالفريق، كما يبين ذلك الفيديو المنتشر بوسائل التواصل الاجتماعي”.

وأوضح المحامي ذاته، في بيان توصلت به هسبريس، أن “سائق الحافلة وجّه إلى وادو ضربة قوية على مستوى الرأس، وتم إخراجه من الحافلة بطريقة مهينة، في تصرف تجهل خلفياته ودوافعه إلى حد الآن، ويطرح أسئلة تخص صلاحيات ‘سائق حافلة’ في اتخاذ قرارات تعود إلى المكتب المسير للفريق الذي يمارس بالبطولة الاحترافية”، مضيفا أنه “على إثر ذلك، توجّه موكلي لوضع شكايته بخصوص الاعتداء عليه، ليتعرض للإغماء بعد المضاعفات التي عرفتها حالته”.

وورد ضمن البيان ذاته أنه “بعد تقديمه لإفادته بسرية الدرك الملكي لمطار محمد الخامس، والذي تميز عملهم بحرفية عالية، حيث قاموا بالاستماع له في ظروف جيدة نظرا للحالة النفسية السيئة التي كان عليها. وبعد إحساسه بمضاعفات جديدة تتعلق بإحساس بالدوار وألم فظيع بالرأس، اضطر للتوجه إلى إحدى المصحات، حيث طلب منه القيام بفحوصات إشعاعية خاصة بالدماغ وسلمت له شهادة طبية تبلغ مدتها 20 يوما”.

وفي هاته الظروف، يضيف البيان، “وعلى الرغم من انشغاله البالغ بمقابلة المولودية الوجدية والرجاء، فإنه سيتعذر عليه حضور المقابلة التي ستجمع الفريقين يوم الأحد نظرا للحالة الصحية التي يوجد عليها حاليا”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه “يعبّر عن اندهاشه وصدمته البالغين من عدم تجشم رئيس الفريق والمكتب المسير عناء الاتصال به، من أجل السؤال عن أحواله والاطمئنان على حالته الصحية الحرجة، ويحتفظ لنفسه بالحق في اللجوء إلى كل الإجراءات القانونية والقضائية من أجل متابعة المعتدين”.