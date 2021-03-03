محاولة اغتصاب متزوجة تورط أربعينيا باشتوكة‎

أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي لبيوكرى شخصا أربعينيا؛ وذلك لضلوعه في قضية تتعلق بمحاولة اغتصاب امرأة متزوجة بالعنف، في دوار “آيت واكمار”، التابع لجماعة واد الصفا، نواحي اشتوكة آيت باها.

وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فإن الشخص الموقوف كان يتربص بالمرأة ويتحرش بها لمدة طويلة، داخل محل للبقالة تشتغل به بالمدشر سالف الذكر، قبل أن يهاجمها محاولا اغتصابها بالقوة.

وعلى إثر تقديم الضحية لشكاية في الموضوع إلى المصالح الدركية، جرى توقيف المشتبه فيه والاستماع إليه، كما تم الاستماع لامرأة أخرى كشاهدة على الواقعة، وأمرت النيابة العامة باستئنافية أكادير بوضعه تحت تدبير الحراسة النظرية.