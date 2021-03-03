محاولة اغتصاب متزوجة تورط أربعينيا باشتوكة‎

محاولة اغتصاب متزوجة تورط أربعينيا باشتوكة‎
صورة: أرشيف
الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:16

أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي لبيوكرى شخصا أربعينيا؛ وذلك لضلوعه في قضية تتعلق بمحاولة اغتصاب امرأة متزوجة بالعنف، في دوار “آيت واكمار”، التابع لجماعة واد الصفا، نواحي اشتوكة آيت باها.

وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فإن الشخص الموقوف كان يتربص بالمرأة ويتحرش بها لمدة طويلة، داخل محل للبقالة تشتغل به بالمدشر سالف الذكر، قبل أن يهاجمها محاولا اغتصابها بالقوة.

وعلى إثر تقديم الضحية لشكاية في الموضوع إلى المصالح الدركية، جرى توقيف المشتبه فيه والاستماع إليه، كما تم الاستماع لامرأة أخرى كشاهدة على الواقعة، وأمرت النيابة العامة باستئنافية أكادير بوضعه تحت تدبير الحراسة النظرية.

اشتوكة آيت باها الدرك الملكي بيوكرى محاولة اغتصاب

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‫تعليقات الزوار

5
  • محمد الوطن
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:30

    صادف تحرشه هذا ،احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة.

    10
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  • محسن
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:31

    فإن الشخص الموقوف كان يتربص بالمرأة ويتحرش بها لمدة طويلة وكايقولوا ليك المرأة هي الفاسدة وهو الطاهر وكملها من الفوق يتحرش بمتزوجة.كاع ماكايحتارموا حتى المتزوجات وقالوا ليك الأنثى هي الفاسدة وهو الملاك الطاهر فهم تصطى

    21
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  • مواطن من الزمن الجميل
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:34

    هناك قوانين صارت بالية ويجب اعادة النظر فيها. كعقوبة الاغتصاب. بكل انواعه يجب ان تكون بالمؤبد او الإعدام لان هذه الظاهرة انتشرت بشكل كبير

    17
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  • متتبعة
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:43

    إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا….

    21
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  • عبدو
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 22:06

    إلى المعلق محسن أقسم بالله حتى لو كانت الفتاة أو المرأة بصفة عامة صالحة ومتقية الله فسوف يتبعها الهمج حتى يخرجوها من صلاحها وفي الأخير كما قلت في تعليقك يقولون انها هي الفاسدة لأني أعرف عائلة متدينة كانوا بناتها في مراتب عالية من الأخلاق وكان إبن الجار يتربص دائما بواحدة منهن حتى من فوق السطح لأن المنازل كانوا بجانب بعضهما البعض وبدأ يشاغلها وهي ترفض لما يفوق السنة حتى وقعها في شباكه وأخذ منها ما أراد وهرب الى مدينة الدارالبيضاء وبسببه رحلت تلك العائلة من الحي إلى مكان آخر لأن الكل علم بقصتهم مع ابنتهم والجار والآن ابن الجيران يأتي من حين لآخر لزيارة عائلته كأن شيئا لم يكن.لم يستحب أنه ذكر هائلة بأكملها بل يتبجح أنه استطاع استمالتها إليه

    1
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