محاولة اغتصاب متزوجة تورط أربعينيا باشتوكة‎

أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي لبيوكرى شخصا أربعينيا؛ وذلك لضلوعه في قضية تتعلق بمحاولة اغتصاب امرأة متزوجة بالعنف، في دوار “آيت واكمار”، التابع لجماعة واد الصفا، نواحي اشتوكة آيت باها.
وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فإن الشخص الموقوف كان يتربص بالمرأة ويتحرش بها لمدة طويلة، داخل محل للبقالة تشتغل به بالمدشر سالف الذكر، قبل أن يهاجمها محاولا اغتصابها بالقوة.
وعلى إثر تقديم الضحية لشكاية في الموضوع إلى المصالح الدركية، جرى توقيف المشتبه فيه والاستماع إليه، كما تم الاستماع لامرأة أخرى كشاهدة على الواقعة، وأمرت النيابة العامة باستئنافية أكادير بوضعه تحت تدبير الحراسة النظرية.
صادف تحرشه هذا ،احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة.
فإن الشخص الموقوف كان يتربص بالمرأة ويتحرش بها لمدة طويلة وكايقولوا ليك المرأة هي الفاسدة وهو الطاهر وكملها من الفوق يتحرش بمتزوجة.كاع ماكايحتارموا حتى المتزوجات وقالوا ليك الأنثى هي الفاسدة وهو الملاك الطاهر فهم تصطى
هناك قوانين صارت بالية ويجب اعادة النظر فيها. كعقوبة الاغتصاب. بكل انواعه يجب ان تكون بالمؤبد او الإعدام لان هذه الظاهرة انتشرت بشكل كبير
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا….
إلى المعلق محسن أقسم بالله حتى لو كانت الفتاة أو المرأة بصفة عامة صالحة ومتقية الله فسوف يتبعها الهمج حتى يخرجوها من صلاحها وفي الأخير كما قلت في تعليقك يقولون انها هي الفاسدة لأني أعرف عائلة متدينة كانوا بناتها في مراتب عالية من الأخلاق وكان إبن الجار يتربص دائما بواحدة منهن حتى من فوق السطح لأن المنازل كانوا بجانب بعضهما البعض وبدأ يشاغلها وهي ترفض لما يفوق السنة حتى وقعها في شباكه وأخذ منها ما أراد وهرب الى مدينة الدارالبيضاء وبسببه رحلت تلك العائلة من الحي إلى مكان آخر لأن الكل علم بقصتهم مع ابنتهم والجار والآن ابن الجيران يأتي من حين لآخر لزيارة عائلته كأن شيئا لم يكن.لم يستحب أنه ذكر هائلة بأكملها بل يتبجح أنه استطاع استمالتها إليه