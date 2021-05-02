محاولة انتحار تبعد يخلف عن "شباب خنيفرة"

أعلن المكتب المسير لنادي شباب أطلس خنيفرة لكرة القدم، الممارس ضمن القسم الاحترافي الثاني، فسخ عقد مدافعه سفيان يخلف بطريقة حبية، بسبب المشاكل الأخيرة بين الطرفين والتي وصلت حد محاولة اللاعب وضع حد لحياته.

وأكد الفريق “الزياني”، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه فك ارتباطه باللاعب سفيان يخلف بطريقة حبية، كما تقدمت إدارة النادي بالشكر والامتنان إلى اللاعب عرفانا لما قدمه طيلة وجوده بالفريق، وتمنى له مسيرة كروية موفقة مستقبلا.

وكما أشارت “هسبورت”، في مواد صحافية سابقة، فإن مدافع شباب أطلس خنيفرة دخل في خلاف مع مدرب الفريق، بعد أن قام بتغييره في إحدى مباريات البطولة، قبل أن تصدر منه بعض التصرفات التي اعتبرتها الإدارة مسيئة إلى النادي، ليُقرر المجلس التأديبي تغريمه مبلغ 30 ألف درهم وإنزاله إلى فريق الأمل.

ووفق المصادر نفسها، فإن اللاعب لم يتقبل الحكم الصادر في حقه من المجلس التأديبي للنادي، بالإضافة إلى مجموعة من المشاكل الشخصية التي يُمر منها، وهي عوامل دفعته إلى التفكير في وضع حد لحياته من خلال محاولة إضرام النار في نفسه، قبل أن يُقرر النادي فسخ عقده.

يُشار إلى أن سفيان يخلف، اللاعب السابق للمغرب التطواني، يعد من بين أبرز اللاعبين داخل الفريق “الزياني”، كما أنه مطلوب من مجموعة من أندية القسم الأول، علما أن عقده الاحترافي مع شباب أطلس خنيفرة سينتهي مع نهاية الموسم الكروي الحالي.