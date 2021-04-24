محكمة بالدار البيضاء تُقر نسب طفلة "خارج توثيق الزواج" ببَينة السماع

أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بمدينة الدار البيضاء، الأسبوع الماضي، قرارا يقضي بثبوت نسب ابنة مزدادة في إطار علاقة زواج، قيل إنها صحيحة لكن لم يجر توثيقها، وذلك بالاستناد إلى بينة السماع كوسيلة إثبات.
حيثيات الملف، كما اطلعت عليها هسبريس، تشير إلى أن الأم، وهي مواطنة مغربية مقيمة في إيطاليا، تقدمت بدعوى إلى المحكمة ضد ورثة المدعى عليه تعرض فيها أنها “كانت مرتبطة بالمدعى عليه قيد حياته بعلاقة زوجية صحيحة دون توثيقها لدى المصالح الإدارية”.
وأضافت الأم أنها أنجبت من المدعى عليه، الذي وافته المنية خارج أرض الوطن سنة 2012، ابنة سنة 2010 بهنغاريا”، وقالت في مقالها الافتتاحي إنها “لم تستطع، إلى حد الساعة، إثبات زواجها منه؛ في حين قامت بتسجيل ابنتها بدفتر الحالة المدنية بهنغاريا سنة 2010، ونقل تسجيلها بدفتر الحالة المدنية بالمغرب سنة 2017، وأنه أقر قيد حياته ببنوة البنت وفق عقد الازدياد”.
وأرفقت الأم مقالها بشهادتي الولادة الهنغارية ونظيرتها المغربية التي حصلت عليها بفضل الوثيقة الأولى، إضافة إلى موجب ثبوت النسب المتمثل في بينة السماع، وهي شهادة 12 شخصا يُقرون بأن والد البنت هو المدعى عليه المتوفى.
وطالبت الأم بالحكم بثبوت نسب الابنة إلى الهالك مُستندة إلى المادة 158 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه “يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب أو شهادة عدلين أو بينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا”.
وجاء في قرار المحكمة أن “موجب النسب المذكور أعلاه (بينة السماع) يُعتبر عاملا في إثبات نسب البنت”، كما رأت أن “نسب البنت ثابت لوالدها من خلال رسم الولادة المدلى بها مما يبقى معه الطلب مؤسسا قانونا ويتعين الاستجابة لمشروعيته”.
وحكمت الهيئة القضائية في مواجهة ورثة المدعى عليه بتحميلهم الصائر، ومن المقرر أن يلجؤوا إلى الاستئناف بعدما شككوا في رواية الأم على اعتبار أن البنت مزدادة سنة 2010 وانتظرت إلى اليوم لتطلب النسب.
وحسب تصريحات ورثة المدعى عليه، لم يكونوا على علم بأن الهالك متزوج من صاحبة الدعوى، وهو ما جعلهم يشككون في الأمر في ظل وفاة المعني بالأمر الذي كان سيُقر أو يدافع على نفسه لو كان حيا. كما استنكروا تحميلهم الصائر كليا، رغم أنهم لا دخل لهم في هذه القضية.
ويثير هذا الحكم القضائي إشكالية دعاوى إثبات النسب في حالات غياب مؤسسة الزواج، وما زاد من تعقيد هذا الملف هو غياب المعني الأول بالأمر، لتبقى الحجة الوحيدة للمدعى عليهم هو عدم علمهم بالزواج.
ولقطع الشك باليقين علميا في هذه القضية المثيرة، تبرز إلى السطح إمكانية إجراء خبرة جينية على المعني بالأمر للتبين من كون البنت من صلبه، لكن الأمر يتطلب استخراجا جثته، وهو سيناريو يبقى صعب القبول بالنسبة إلى عائلته.
علاش بنادم الي باغي يرتبط وباغي لحلال مايجيش نيشان….
علاش هاد الهوس بالجنس وبجسد المراة يؤدي دايما الى كوارث…
علاش الانسان المغربي كيهرب من المسؤولية
وفنفس الوقت يعرف كي يوقع ضحاياه في شباك الافتراس والنتيجة هي الضياع….
تعرض فيها أنها “كانت مرتبطة بالمدعى عليه قيد حياته بعلاقة زوجية صحيحة دون توثيقها لدى المصالح الإدارية????كيف هي العلاقة الزوجية بدون توثيق?
الحل الوحيد لهاد القضية هو اخراج الجتة واخد عينة لتحليلة la dn وانتهى الأمر
السلام عليكم ماحرم الله فهو حرام وابن الزنا لم يذكره الله في متابه الحكيم اي ابن الزنا يبقى ابن الزنا حتى لو تبث نسبه لذلك لاداعي للمناقشات الفارغة فشرع الله بين فالحلال حلال والحرام حرام
قطعاً ستقوم محكمة النقض بإبطال هذا القرار, لأن دولة هنغاريا لم تكن موجدة في زمن الإمام مالك, و لأن شهاداتها الإدارية غير مذكورة في مختصر خليل.
الحي أولى من الميت يجب استخراج الجثة واجراء الخبرة الطبية وأن يوقف توزيع الإرث إلى أن تقطع الخبرة الطبية الشك باليقين .
الخبر سيفرح الجمعيات الداعمة للمثلية و العلاقات الفاسدة .. لكن بقراءتهم للخبر سيصابون بخيبة امل جديده فالعلاقة هنا يحكمها الزواج من الاصل ..
و محكمة النقض قطعت مع طموحاتكم فابن الزنا او ابنة الزنا يلحق امه و الدليل الشرعي هو احاديث السنة . انتهى
لو فتحنا هذا الباب للنساء والله سبصبح بزنس بكل معنى الكلمة. لا يجب نسب طفل لابيه المفترض إلا بوجود وثيقة زواج رسمية فقط اما السماع والشهود والحمض وغيرها فلا يمكن الاعتماد عليها لان العلتقات الرضائية بين بالغين ستبقى ولا يمكن منعها كما انه لا يمكن ثبوت نسب بعد كل علاقة فالخطأ تتحمله المراة وحدها اسيدي كولي الكينة وإلا فيعتبر ذلك ابتزازا ومخطط له عن سبق اصرار وترصد. اقولها وانا لست إماما بل علمانيا إن ارضتم حقا نصرة المرأة فاعطوها حقها الفعلي في الارثي وهو للذكر نصيب الانثى. اما هادشي ديال الاطفال صدقوني اغلبهن يعين ما يفعلن والكينات غير ب 10 دراهم
قرار المحكمة الدستورية ييبطل كل شيء
باغية تورث وهي أصلا خارج المغرب
الوسيلة الوحيدة لاثبات النسب مائة في المائة هي ال ADN.
وينبغي على القضاء قبول الاثبات العلمي.
استغربت من قرار عدم اتبات نسب ابن خارج علاقة الزواج و شي وحدين قاليك ان السبب اغواء المرئة لرجل لتجبره بالابن ؟؟؟؟هو منين دارها ما عندو عقل دري صغير غا هايم على وجهو لا ذنب عليه هاز ستيلو بين رجليه قالت ليه سني ولا تموت …يجب ان يتحمل مسؤوليته في حال تبات النسب له اما الصناطح لي قالو ان التوثيق واجب راه جدودنا تزوجو بلا وراق غا بالفاتحة عرفو دينكم اعباد الله عاد فتح فمك و حتى فعصر الصحابة ابن الامة او العبد ينسب الى سيده
العلم تقدم و هناك فحص ال DNA الذي يتبث بما لا شك فيه نسبة اي طفل لابيه .. و لازالت محاكمنا تستند الى اجتهادات الامام مالك و شيوخ الدين قبل قرون طويلة.. حان الوقت لندخل العصر فيما يخص هاته القضايا بتحيين ترسانة القوانين مما يسهل تحميل الاباء مسؤولياتهم كاملة …
عندما يقضي الرجل الليالي الملاح خارج الزواج فعليه ان يدرك ان اي حمل نتيجة لذلك يترتب عليه تحمل كامل للمسؤولية و لا يوجد مجال للهروب او الانكار .. المرأة تتعرض داءما للظلم و تحميلها نظرة المجتمع و مسؤولية الطفل فيما الرجل “يفلت منها ..”. عدا عن ان اهم امر هو حماية الاطفال من مستقبل قلس و مجهول و معاناة تستمر كل حياتهم بسبب “اب مجهول”. (و حتى في الفقه توجد قاعدة يتجاهلها الشيوخ و هي :لا تزر وازرة وزر اخرى .. فما هي وازرة الطفل لكي يعاني كل حياته من تهرب والده من الاعتراف به؟)
واش انتم قرين ولا غير سمعين.. الابت اليني لا يؤخد بالضرورة من المتوفى بل حتى من اخوته او ابويه او…
طلقو لناس ثبوت الزوجية بزاف ضايعين وليدات وامهات داخل المغرب وخارجه
.إلى المعلق رقم 1.
اخي السبب قلة التربية و انعدام الضمير و انعدام القيم و الأخلاق و الإيمان.
إضافة إلى المنظومة القانونية والتي تعفيه من مسؤولية اتجاه ابنه البيولوجي اعتمادا على كون الابن بن زنا و القاعدة الولد للفراش.
انا انزه الشرع الإسلامي من هاته الأحاديث التي تنسب لرسولنا الكريم و حاشا أن يقرر قاعدة يظلم فيها شخص انطلاقا من الآية الكريمة :(اني حرمت الظلم على نفسي و حرمته بينكم فلا تظالموا).