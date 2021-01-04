محكمة بريطانية ترفض تسليم "مؤسس ويكيليكس"

حكمت قاضية بريطانية، اليوم الاثنين، برفض تسليم جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يواجه اتهامات بالتجسس.

وأصدرت القاضية فانيسا بارايتسر الحكم في محكمة أولد بيلي بلندن، قائلة إنها قلقة بشأن صحة الرجل، البالغ 49 عاما، أثناء احتجازه في سجن “هير ماجيستيز بريزون بيلمارش”.

وأضافت: “مع مواجهة ظروف تشبه العزلة الكاملة، دون عوامل الحماية التي حدت من مخاطره في هير ماجيستيز بريزون بيلمارش، فإنني مقتنعة بأن الإجراءات التي وصفتها الولايات المتحدة لن تمنع أسانج من إيجاد طريقة للانتحار، ولهذا السبب قررت أن تسليمه سيكون قمعا بسبب الأذى النفسي، وقد أمرت بتسريحه”.